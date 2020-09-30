В Крыму будут вызывать осадки с помощью самолета
13:23 30.09.2020 (обновлено: 21:29 30.09.2020)
© РИА Новости / Алексей Ничукин / Перейти в фотобанкПрезентация самолета-лаборатории Як-42Д "Росгидромет"
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Искусственное вызывание осадков с помощью самолета начнется осенью в Крыму, что, по расчетам, увеличит количество осадков на полуострове на 10-30%, говорится в сообщении Росгидромета.
Решение о проведении работ принято после обращения правительства Крыма из-за засухи на полуострове.
"Самолет-метеолаборатория Як-42Д "Росгидромет" прилетел в Симферополь, задача экипажа и экспедиции - искусственное увеличение осадков в Крыму... После проведения активных воздействий в течении одного сезона, сезонное увеличение осадков по сравнению с многолетними статистическими данными в регионе может достичь 10-30%", - говорится с сообщении.
Засуха в Крыму привела к пересыханию множества рек. Причины полупустых водохранилищ - отсутствие подземного и карстового питания, малоснежные зимы 2018-2019 и 2019-2020 годов, большой недобор атмосферных осадков с мая по август 2020 года.
Неблагоприятные факторы привели к почти полному высыханию таких рек, как Кача, Альма, Черная, Бельбек, Тонас. Кроме того, от засухи пострадали около двадцати питающих более крупные реки притоков.
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