https://ria.ru/20200930/krym-1577996223.html

В Крыму будут вызывать осадки с помощью самолета

Искусственное вызывание осадков с помощью самолета начнется осенью в Крыму, что, по расчетам, увеличит количество осадков на полуострове на 10-30%, говорится в... РИА Новости, 30.09.2020

2020-09-30T13:23

2020-09-30T13:23

2020-09-30T21:29

федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет)

республика крым

общество

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<strong>МОСКВА, 30 сен - РИА Новости.</strong> Искусственное вызывание осадков с помощью самолета начнется осенью в <a href="https://ria.ru/location_Crimea" target="_blank">Крыму</a>, что, по расчетам, увеличит количество осадков на полуострове на 10-30%, говорится в сообщении <a href="https://ria.ru/organization_Rosgidromet" target="_blank">Росгидромета</a>.Решение о проведении работ принято после обращения правительства Крыма из-за засухи на полуострове.Засуха в Крыму привела к пересыханию множества рек. Причины полупустых водохранилищ - отсутствие подземного и карстового питания, малоснежные зимы 2018-2019 и 2019-2020 годов, большой недобор атмосферных осадков с мая по август 2020 года.Неблагоприятные факторы привели к почти полному высыханию таких рек, как Кача, Альма, Черная, Бельбек, Тонас. Кроме того, от засухи пострадали около двадцати питающих более крупные реки притоков.

https://ria.ru/20200925/krym-1577781110.html

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республика крым

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет), республика крым, общество