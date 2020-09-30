https://ria.ru/20200930/krushenie-1578005102.html

Следователи назвали версии крушения Ан-26 под Харьковом

Следователи считают, что причинами крушения Ан-26 в Харьковской области могли стать технические неисправности и человеческий фактор, но рассматриваются все... РИА Новости, 30.09.2020

2020-09-30T15:16

2020-09-30T15:16

2020-09-30T15:16

крушение ан-26 под харьковом

иван кожедуб

ан-26

харьковская область

чугуев

украина

в мире

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<strong>КИЕВ, 30 сен – РИА Новости.</strong> Следователи считают, что причинами крушения <a href="http://ria.ru/product_An_26/" target="_blank" data-auto="true">Ан-26</a> в <a href="http://ria.ru/location_KHarkovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Харьковской области</a> могли стать технические неисправности и человеческий фактор, но рассматриваются все версии, заявил вице-премьер <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский, который возглавляет правительственную комиссию по расследованию авиакатастрофы."Следствие рассматривает несколько различных версий авиакатастрофы. Тем не менее, становится понятным, что на технические неисправности, которые имели место, наложился человеческий фактор в различных его проявлениях", - написал Уруский на своей странице в Facebook в среду.При этом он отметил, что расшифровка бортовых самописцев АН-26 продолжается. "Ими занимаются авиационные эксперты. Окончание процесса расшифровки ожидается на этой неделе", - уточнил министр.По его словам, не менее чем через две недели также ожидаются результаты ДНК-экспертизы, которая позволит идентифицировать тела погибших.Уруский также сообщил, что следователи назначили ряд судебно-медицинских экспертиз, провели выемку документов по организации и проведению полетов по данному делу и допросили более 40 свидетелей катастрофы. Кроме того, на отдельной площадке на территории военной части уже происходит сбор фюзеляжа самолета, обломки которого были перевезены туда с места катастрофы.Военно-транспортный самолет Ан-26 потерпел крушение 25 сентября возле города <a href="http://ria.ru/location_Chuhuyiv/" target="_blank" data-auto="true">Чугуев</a> в Харьковской области во время учебного полета. На борту находились 27 человек: семь членов экипажа и 20 курсантов Харьковского национального университета воздушных сил имени <a href="http://ria.ru/person_ivan-kozhedub-/" target="_blank" data-auto="true">Ивана Кожедуба</a>, одного курсанта к полетам не допустили. По официальным данным, погибли 26 человек. Один курсант выжил - он успел выпрыгнуть из самолета в последний момент и находится в больнице с травмами средней тяжести.По факту крушения возбуждено дело по статье о нарушении правил полетов и подготовке к ним, что привело к катастрофе и тяжким последствиям. Следствие рассматривает четыре версии катастрофы: катастрофа вследствие технической неисправности агрегатов летательного аппарата; катастрофа вследствие ненадлежащего исполнения своих служебных обязанностей экипажем; ненадлежащее исполнение служебных обязанностей лицами, которые были ответственными за управление полетами; ненадлежащие техническое обслуживание самолета и подготовка его к полету.

https://radiosputnik.ria.ru/20200928/ukraina-1577863227.html

https://ria.ru/20200926/aviakatastrofa-1577824356.html

харьковская область

чугуев

украина

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крушение ан-26 под харьковом, иван кожедуб , ан-26, харьковская область, чугуев, украина, в мире