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Бизнесмен Быков заявил, что с его счета пропало шесть миллионов рублей
Бизнесмен и политик Анатолий Быков заявил, что после ареста с его банковского счета пропало свыше 6 миллионов рублей, и посоветовал вернуть украденное, передает РИА Новости, 30.09.2020
2020-09-30T11:43
2020-09-30T11:43
анатолий быков
красноярск
происшествия
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<strong>КРАСНОЯРСК, 30 сен - РИА Новости.</strong> Бизнесмен и политик <a href="http://ria.ru/person_Anatolijj_Bykov/" target="_blank" data-auto="true">Анатолий Быков</a> заявил, что после ареста с его банковского счета пропало свыше 6 миллионов рублей, и посоветовал вернуть украденное, передает корреспондент РИА Новости из Железнодорожного районного суда Красноярска.Ранее адвокат Быкова сообщил РИА Новости, что со счета его подзащитного пропала крупная сумма денег, когда тот находится в СИЗО в <a href="http://ria.ru/location_Krasnojarsk/" target="_blank" data-auto="true">Красноярске</a>. Адвокат не уточнил, сколько украдено, заметив, что более миллиона рублей, и добавил, что подал заявление в полицию."Слушайте, ну я по рукам и ногам связан. Взяли ограбили меня. Я назову (сумму - ред.), украли больше 6 миллионов. При том что телефон мой находился в следственном управлении. Кто это сделал? Ну, пусть следствие разбирается. Я думаю, там не без участия банка и все остальное. Это впервые со мной произошло. Я думаю, те люди, которые сейчас следят и будут слышать, я бы порекомендовал вернуть на место все. Что поделаешь? Такова жизнь у нас в России", - сказал Быков на заседании суда по продлению меры пресечения.Суд оставил его под стражей до 6 декабря.Бизнесмена с криминальным прошлым 7 мая задержали по подозрению в организации в 1994 году убийства двух членов его преступной группы. В начале сентября ему предъявили окончательное обвинение в организации убийства двух человек в 1994 году. В отношении Быкова расследуются еще два уголовных дела - о руководстве преступным сообществом и организации заказного убийства. Также красноярские следователи проверяют его на причастность к подстрекательству к убийству в 2004 году.
https://ria.ru/20200929/kriminal-1577925327.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200921/bykov-podstrekatelstvo-1577530756.html
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анатолий быков, красноярск, происшествия

Бизнесмен Быков заявил, что с его счета пропало шесть миллионов рублей

11:43 30.09.2020
 
© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкПредприниматель, депутат Законодательного собрания Красноярского края Анатолий Быков
Предприниматель, депутат Законодательного собрания Красноярского края Анатолий Быков - РИА Новости, 1920, 30.09.2020
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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КРАСНОЯРСК, 30 сен - РИА Новости. Бизнесмен и политик Анатолий Быков заявил, что после ареста с его банковского счета пропало свыше 6 миллионов рублей, и посоветовал вернуть украденное, передает корреспондент РИА Новости из Железнодорожного районного суда Красноярска.
Ранее адвокат Быкова сообщил РИА Новости, что со счета его подзащитного пропала крупная сумма денег, когда тот находится в СИЗО в Красноярске. Адвокат не уточнил, сколько украдено, заметив, что более миллиона рублей, и добавил, что подал заявление в полицию.
Бизнесмен Анатолий Быков, подозреваемый в организации двойного убийства в 1994 году, во время предъявления обвинения - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
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Адвокат заявил о краже миллиона рублей у находящегося в СИЗО Быкова
"Слушайте, ну я по рукам и ногам связан. Взяли ограбили меня. Я назову (сумму - ред.), украли больше 6 миллионов. При том что телефон мой находился в следственном управлении. Кто это сделал? Ну, пусть следствие разбирается. Я думаю, там не без участия банка и все остальное. Это впервые со мной произошло. Я думаю, те люди, которые сейчас следят и будут слышать, я бы порекомендовал вернуть на место все. Что поделаешь? Такова жизнь у нас в России", - сказал Быков на заседании суда по продлению меры пресечения.
Суд оставил его под стражей до 6 декабря.
Бизнесмена с криминальным прошлым 7 мая задержали по подозрению в организации в 1994 году убийства двух членов его преступной группы. В начале сентября ему предъявили окончательное обвинение в организации убийства двух человек в 1994 году. В отношении Быкова расследуются еще два уголовных дела - о руководстве преступным сообществом и организации заказного убийства. Также красноярские следователи проверяют его на причастность к подстрекательству к убийству в 2004 году.
Бизнесмен Анатолий Быков - РИА Новости, 1920, 21.09.2020
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Новый эпизод. Предпринимателя Быкова заподозрили в еще одном преступлении
 
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Анатолий БыковКрасноярскПроисшествия
 
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