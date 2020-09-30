Бизнесмен Быков заявил, что с его счета пропало шесть миллионов рублей
© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкПредприниматель, депутат Законодательного собрания Красноярского края Анатолий Быков
КРАСНОЯРСК, 30 сен - РИА Новости. Бизнесмен и политик Анатолий Быков заявил, что после ареста с его банковского счета пропало свыше 6 миллионов рублей, и посоветовал вернуть украденное, передает корреспондент РИА Новости из Железнодорожного районного суда Красноярска.
Ранее адвокат Быкова сообщил РИА Новости, что со счета его подзащитного пропала крупная сумма денег, когда тот находится в СИЗО в Красноярске. Адвокат не уточнил, сколько украдено, заметив, что более миллиона рублей, и добавил, что подал заявление в полицию.
29 сентября, 09:44Адвокат заявил о краже миллиона рублей у находящегося в СИЗО Быкова
"Слушайте, ну я по рукам и ногам связан. Взяли ограбили меня. Я назову (сумму - ред.), украли больше 6 миллионов. При том что телефон мой находился в следственном управлении. Кто это сделал? Ну, пусть следствие разбирается. Я думаю, там не без участия банка и все остальное. Это впервые со мной произошло. Я думаю, те люди, которые сейчас следят и будут слышать, я бы порекомендовал вернуть на место все. Что поделаешь? Такова жизнь у нас в России", - сказал Быков на заседании суда по продлению меры пресечения.
Суд оставил его под стражей до 6 декабря.
Бизнесмена с криминальным прошлым 7 мая задержали по подозрению в организации в 1994 году убийства двух членов его преступной группы. В начале сентября ему предъявили окончательное обвинение в организации убийства двух человек в 1994 году. В отношении Быкова расследуются еще два уголовных дела - о руководстве преступным сообществом и организации заказного убийства. Также красноярские следователи проверяют его на причастность к подстрекательству к убийству в 2004 году.