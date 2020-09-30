https://ria.ru/20200930/kredity-1577978968.html
В Госдуме оценили возможность продления кредитных каникул
Возможность продления периода кредитных каникул для заемщиков, пострадавших от пандемии коронавируса, будет обсуждаться в рамках принятого весной закона, заявил РИА Новости, 30.09.2020
2020-09-30T09:14
2020-09-30T09:14
2020-09-30T09:14
коронавирус в россии
госдума рф
центральный банк рф (цб рф)
анатолий аксаков
экономика
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<strong>МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. </strong>Возможность продления периода кредитных каникул для заемщиков, пострадавших от пандемии коронавируса, будет обсуждаться в рамках принятого весной закона, заявил РИА Новости глава комитета <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> по финансовому рынку <a href="http://ria.ru/person_Anatolijj_Aksakov/" target="_blank" data-auto="true">Анатолий Аксаков</a>.Закон о кредитных каникулах в России вступил в силу 3 апреля. Он дает гражданам и индивидуальным предпринимателям право на отсрочку платежей по кредитам, в случае если их ежемесячные доходы упали более чем на 30 процентов из-за эпидемиологической ситуации в стране. Кредитными каникулами также могут воспользоваться представители малого и среднего бизнеса из пострадавших отраслей. Прием заявок на отсрочку будет проходить до 30 сентября 2020 года.Аксаков отметил, что парламентарии обсудят вопрос о продлении этой меры поддержки, добавив, что позиция правительства и <a href="http://ria.ru/organization_Centralnyjj_Bank_RF/" target="_blank" data-auto="true">ЦБ</a> ему пока не понятна.
https://ria.ru/20200907/banki-1576853761.html
https://ria.ru/20200919/kredit-1577347469.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, госдума рф, центральный банк рф (цб рф), анатолий аксаков, экономика