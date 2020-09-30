https://ria.ru/20200930/kravchuk-1578024707.html

Кравчук призвал Грызлова "не выдвигать ультиматумов" Киеву

Глава делегации Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук в ходе заседания группы призвал полпреда РФ в контактной группе Бориса Грызлова "не... РИА Новости, 30.09.2020

2020-09-30T21:44

2020-09-30T21:44

2020-09-30T21:44

ситуация в днр и лнр

луганская народная республика

донецкая народная республика

леонид кравчук

борис грызлов

минск

оон

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/7e4/1/1d/1564010819_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_d2ad3f358872a4bd2566e854412ff629.jpg

<strong>КИЕВ, 30 сен – РИА Новости.</strong> Глава делегации <a href="http://ria.ru/location_Kiev/" target="_blank" data-auto="true">Киева</a> в контактной группе по <a href="http://ria.ru/location_Donbass/" target="_blank" data-auto="true">Донбассу</a> <a href="http://ria.ru/person_Leonid_Kravchuk/" target="_blank" data-auto="true">Леонид Кравчук</a> в ходе заседания группы призвал полпреда РФ в контактной группе <a href="http://ria.ru/person_Boris_Gryzlov/" target="_blank" data-auto="true">Бориса Грызлова</a> "не выдвигать ультиматумов" Киеву, а двигаться вперед, сообщает пресс-служба офиса президента <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a>.В среду состоялась видеоконференция контактной группы по Донбассу.Сообщается, что Кравчук в начале заседания призвал Грызлова "не блокировать переговорный процесс и сосредоточиться на вопросах, в решении которых заинтересованы граждане Украины". "Стороны должны работать над реализацией решений глав государств Нормандского формата, достигнутых во время Парижского саммита, приближая мир, к которому так стремятся люди", - сказал Кравчук.Кравчук, в частности, отметил, что украинская делегация "готова к конструктивной работе над решением вопросов, входящих в повестку дня деятельности контактной группы".Глава делегации Украины призвал не создавать "камней преткновения", а "двигаться вперед, сосредоточившись на усилении режима прекращения огня, освобождении удерживаемых сторонами лиц, решении проблем, в решении которых заинтересованы простые люди"."Не выдвигайте нам ультиматумов. Мы не в <a href="http://ria.ru/location_SSSR/" target="_blank" data-auto="true">СССР</a> и не под Кремлем. Украина - независимое государство, не позволит диктовать ей любые условия", - сказал Кравчук.Грызлов ранее заявил, что Киев отказывается от фиксации договоренностей контактной группы по Донбассу, снимая с себя всю ответственность. Также российский полпред призвал международных посредников потребовать от Украины ответственности в переговорах.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных <a href="http://ria.ru/location_Lugansk_People_s_Republic/" target="_blank" data-auto="true">ЛНР</a> и <a href="http://ria.ru/location_Donetsk_People_s_Republic/" target="_blank" data-auto="true">ДНР</a>, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a>, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a> контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://ria.ru/20200930/donbass-1578023881.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200930/donbass-1578023828.html

Евгений Долмач Какие ультиматумы - гуляйте, с вами все 36

Алекс. А. Это тот Кравчук,который обещал из Украины через десять лет сделать вторую Францию? Зачем эту "моль" достали и пристроили к такой серьезной теме? 25

16

луганская народная республика

донецкая народная республика

минск

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ситуация в днр и лнр, луганская народная республика, донецкая народная республика, леонид кравчук, борис грызлов, минск, оон, в мире