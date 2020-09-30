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https://ria.ru/20200930/kosmos-1577988222.html
Эксперт оценил ситуацию с утечкой воздуха на российском сегменте МКС
Космонавтам, возможно, придется выходить в открытый космос для устранения утечки воздуха на российском сегменте МКС, если изнутри к отверстию будет трудно... РИА Новости, 30.09.2020
2020-09-30T11:46
2020-09-30T11:46
риа наука
иван моисеев
институт космической политики
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
роскосмос
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<strong>МОСКВА, 30 сен - РИА Новости.</strong> Космонавтам, возможно, придется выходить в открытый космос для устранения утечки воздуха на российском сегменте <a href="http://ria.ru/product_Mezhdunarodnaja_kosmicheskaja_stancija_2/" target="_blank" data-auto="true">МКС</a>, если изнутри к отверстию будет трудно подобраться.Такое мнение в беседе с РИА Новости выразил в среду глава одной из экспертных организаций космической сферы России, <a href="http://ria.ru/organization_institut-kosmicheskoy-politiki/" target="_blank" data-auto="true">Института космической политики</a>, <a href="http://ria.ru/person_ivan-moiseev/" target="_blank" data-auto="true">Иван Моисеев</a>."Такие вещи лучше всего устранять изнутри. Там можно вообще ничего не делать, просто заглушку поставить, ее давлением прижмет к отверстию, и будет хорошая изоляция", - сказал он.Но утечка, по словам эксперта, может оказаться в таком месте, "что потребуется слишком большой демонтаж аппаратуры, чтобы добраться до нее"."Тогда, теоретически - но это не самый удобный случай - это выход в космос", - отметил Моисеев.По характеру утечки "все указывает на какое-то там уплотнение, клапан", из-за чего скорость утечки воздуха возрастает, "то есть просто отверстие расширяется потихоньку"."Его нужно просто найти, обезвредить, и проблема будет решена", - резюмировал собеседник агентства.Небольшая утечка воздуха на МКС была зафиксирована еще год назад, в сентябре 2019-го. В конце августа 2020-го, после того как ее скорость возросла в два раза – с 270 до 540 граммов в сутки, для поиска места утечки экипаж закрыл люки в модулях МКС с целью проверки их герметичности и четыре дня был изолирован в российском сегменте станции.Однако место утечки, которая не угрожает ни МКС, ни экипажу, так и не нашли. При этом "<a href="http://ria.ru/organization_Roskosmos/" target="_blank" data-auto="true">Роскосмос</a>" утверждал, что утечка находится в американском сегменте, однако накануне сообщил, что она располагается все же в российском модуле "Звезда". В ближайшие дни, по сообщению госкорпорацию, утечку планируется устранить.Это уже второй случай за два года, когда в российском сегменте МКС обнаруживается "дырка". В 2018 году сообщалось о нахождении "рукотворного отверстия" в космическом корабле "Союз МС-09", которое было оперативно заделано экипажем станции. Причина его появления до сих пор не названа.
https://ria.ru/20200929/utechka-1577966607.html
https://ria.ru/20200930/mks-1577985172.html
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иван моисеев, институт космической политики, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, роскосмос

Эксперт оценил ситуацию с утечкой воздуха на российском сегменте МКС

11:46 30.09.2020
 
© Фото : Роскосмос/Иван ВагнерГрузовой корабль "Прогресс" пристыкованный к Международной космической станции
Грузовой корабль Прогресс пристыкованный к Международной космической станции - РИА Новости, 1920, 30.09.2020
© Фото : Роскосмос/Иван Вагнер
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Космонавтам, возможно, придется выходить в открытый космос для устранения утечки воздуха на российском сегменте МКС, если изнутри к отверстию будет трудно подобраться.
Такое мнение в беседе с РИА Новости выразил в среду глава одной из экспертных организаций космической сферы России, Института космической политики, Иван Моисеев.
Грузовой корабль Прогресс, пристыкованный к МКС - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
29 сентября, 19:10РИА Наука
"Роскосмос" назвал вероятное место утечки воздуха в российском модуле МКС
"Такие вещи лучше всего устранять изнутри. Там можно вообще ничего не делать, просто заглушку поставить, ее давлением прижмет к отверстию, и будет хорошая изоляция", - сказал он.
Но утечка, по словам эксперта, может оказаться в таком месте, "что потребуется слишком большой демонтаж аппаратуры, чтобы добраться до нее".
"Тогда, теоретически - но это не самый удобный случай - это выход в космос", - отметил Моисеев.
По характеру утечки "все указывает на какое-то там уплотнение, клапан", из-за чего скорость утечки воздуха возрастает, "то есть просто отверстие расширяется потихоньку".
"Его нужно просто найти, обезвредить, и проблема будет решена", - резюмировал собеседник агентства.
Небольшая утечка воздуха на МКС была зафиксирована еще год назад, в сентябре 2019-го. В конце августа 2020-го, после того как ее скорость возросла в два раза – с 270 до 540 граммов в сутки, для поиска места утечки экипаж закрыл люки в модулях МКС с целью проверки их герметичности и четыре дня был изолирован в российском сегменте станции.
Однако место утечки, которая не угрожает ни МКС, ни экипажу, так и не нашли. При этом "Роскосмос" утверждал, что утечка находится в американском сегменте, однако накануне сообщил, что она располагается все же в российском модуле "Звезда". В ближайшие дни, по сообщению госкорпорацию, утечку планируется устранить.
Это уже второй случай за два года, когда в российском сегменте МКС обнаруживается "дырка". В 2018 году сообщалось о нахождении "рукотворного отверстия" в космическом корабле "Союз МС-09", которое было оперативно заделано экипажем станции. Причина его появления до сих пор не названа.
Ночное небо и Большая Медведица с борта МКС - РИА Новости, 1920, 30.09.2020
Вчера, 11:06РИА Наука
Космонавты пожаловались на плохой сон в модуле, где нашли утечку воздуха
 
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РИА НаукаИван МоисеевИнститут космической политикиМеждународная космическая станция (МКС)Космос - РИА НаукаРоскосмос
 
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