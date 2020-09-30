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РИА Наука
https://ria.ru/20200930/kosmos-1577978833.html
Американский генерал заявил о планах по военному освоению космоса
Космические силы США однажды могут разместить военных в космосе, сообщил глава командования космических операций Космических сил США генерал-майор Джон Шоу. РИА Новости, 30.09.2020
2020-09-30T09:11
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риа наука
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<strong>МОСКВА, 30 сен - РИА Новости.</strong> Космические силы <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> однажды могут разместить военных в космосе, сообщил глава командования космических операций Космических сил США генерал-майор <a href="https://ria.ru/person_dzhon-shou" target="_blank">Джон Шоу</a>."В какой-то момент, да, мы отправим людей в космос. Они могли бы управлять командными центрами где-то в лунной среде или где-то еще", - приводит газета <a href="https://www.airforcemag.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Air Force Magazine</a> слова Шоу.В декабре 2019 года в США были созданы космические силы, командующим космического командования в январе 2020 года был назначен Джон Реймонд. В доктринальных документах командования говорится, что в случае необходимости космические силы США могут вести наступательные действия и атаковать объекты на земле и в киберпространстве.
https://ria.ru/20200921/kosmos-1577563296.html
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джон шоу, космос - риа наука, сша

Американский генерал заявил о планах по военному освоению космоса

09:11 30.09.2020
 
© Фото : Роскосмос/Иван ВагнерЛуна из иллюминатора Международной космической станции
Луна из иллюминатора Международной космической станции - РИА Новости, 1920, 30.09.2020
© Фото : Роскосмос/Иван Вагнер
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Космические силы США однажды могут разместить военных в космосе, сообщил глава командования космических операций Космических сил США генерал-майор Джон Шоу.
"В какой-то момент, да, мы отправим людей в космос. Они могли бы управлять командными центрами где-то в лунной среде или где-то еще", - приводит газета Air Force Magazine слова Шоу.
В декабре 2019 года в США были созданы космические силы, командующим космического командования в январе 2020 года был назначен Джон Реймонд. В доктринальных документах командования говорится, что в случае необходимости космические силы США могут вести наступательные действия и атаковать объекты на земле и в киберпространстве.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 21.09.2020
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МИД прокомментировал шаги США по милитаризации космоса
 
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РИА НаукаДжон ШоуКосмос - РИА НаукаСША
 
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