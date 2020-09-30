https://ria.ru/20200930/koronavirus-1577994286.html

Песков призвал россиян соблюдать меры защиты на фоне COVID-19

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал россиян внимательнее относиться к собственному здоровью и соблюдать меры индивидуальной защиты, так как... РИА Новости, 30.09.2020

2020-09-30T13:00

2020-09-30T13:00

2020-09-30T13:00

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

коронавирусы

здоровье - общество

дмитрий песков

общество

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<strong>МОСКВА, 30 сен - РИА Новости.</strong> Пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> призвал россиян внимательнее относиться к собственному здоровью и соблюдать меры индивидуальной защиты, так как коронавирус на данный момент никуда из страны не делся."Первоочередным ведь является в данном случае, на фоне роста количества инфицированных, не введение каких-то запретов, а уровень подготовки системы здравоохранения каждого отдельно взятого населенного пункта. Из первой волны, из начала этой основной волны коронавируса были вынесены необходимые уроки", - заявил Песков журналистам."И вы знаете, что благодаря титаническим усилиям и федерального правительства, и правительства регионов система здравоохранения страны полностью мобилизована, укомплектована оборудованием, оснащена всем необходимым. Созданы запасы средств индивидуальной защиты. Вот это является главным ответом и реакцией на рост количества инфицированных", - сказал он.Песков добавил, что немаловажным в данном случае является наличие и выработка надежных протоколов для лечения заболевания, что позволяет более контролируемо осуществлять действия по борьбе с коронавирусом."Да, все функционирует: люди передвигаются, летают, дети ходят в школы, молодежь - в институты. Очевидно, что не все внимательно относятся к своему здоровью, не все внимательно принимают меры предосторожности, безусловно, это ведет к росту количества инфицированных, потому что сам по себе вирус никуда из нашей страны не делся, собственно, как и земного шара. Мы это видим и фиксируем все. Поэтому каждый в отдельности должен стать осторожным, и тогда все будет нормальным", - отметил пресс-секретарь.По его словам, люди в кинотеатрах, например, в основном находятся без средств индивидуальной защиты. "Я вот с детьми был в воскресенье в кинотеатре, никто там особо в масках не сидел. Да и чего греха таить, я и сам в маске не сидел. Это плохо", - заключил он.<em>Последние данные о ситуации с <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a> в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.

https://ria.ru/20200929/covid-19-1577950925.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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