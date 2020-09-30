Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200930/koronavirus-1577994286.html
Песков призвал россиян соблюдать меры защиты на фоне COVID-19
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал россиян внимательнее относиться к собственному здоровью и соблюдать меры индивидуальной защиты, так как... РИА Новости, 30.09.2020
2020-09-30T13:00
2020-09-30T13:00
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
здоровье - общество
дмитрий песков
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/1c/1577871397_0:142:1920:1222_1400x0_80_0_0_3acae3ab7af4f529fa0af0aca4e9c51c.jpg
<strong>МОСКВА, 30 сен - РИА Новости.</strong> Пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> призвал россиян внимательнее относиться к собственному здоровью и соблюдать меры индивидуальной защиты, так как коронавирус на данный момент никуда из страны не делся."Первоочередным ведь является в данном случае, на фоне роста количества инфицированных, не введение каких-то запретов, а уровень подготовки системы здравоохранения каждого отдельно взятого населенного пункта. Из первой волны, из начала этой основной волны коронавируса были вынесены необходимые уроки", - заявил Песков журналистам."И вы знаете, что благодаря титаническим усилиям и федерального правительства, и правительства регионов система здравоохранения страны полностью мобилизована, укомплектована оборудованием, оснащена всем необходимым. Созданы запасы средств индивидуальной защиты. Вот это является главным ответом и реакцией на рост количества инфицированных", - сказал он.Песков добавил, что немаловажным в данном случае является наличие и выработка надежных протоколов для лечения заболевания, что позволяет более контролируемо осуществлять действия по борьбе с коронавирусом."Да, все функционирует: люди передвигаются, летают, дети ходят в школы, молодежь - в институты. Очевидно, что не все внимательно относятся к своему здоровью, не все внимательно принимают меры предосторожности, безусловно, это ведет к росту количества инфицированных, потому что сам по себе вирус никуда из нашей страны не делся, собственно, как и земного шара. Мы это видим и фиксируем все. Поэтому каждый в отдельности должен стать осторожным, и тогда все будет нормальным", - отметил пресс-секретарь.По его словам, люди в кинотеатрах, например, в основном находятся без средств индивидуальной защиты. "Я вот с детьми был в воскресенье в кинотеатре, никто там особо в масках не сидел. Да и чего греха таить, я и сам в маске не сидел. Это плохо", - заключил он.<em>Последние данные о ситуации с <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a> в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.
https://ria.ru/20200929/covid-19-1577950925.html
Когда же эта афера завершится?
11
2
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/1c/1577871397_16:0:1723:1280_1400x0_80_0_0_2267458dd13f315d674743a5dd21295e.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, здоровье - общество, дмитрий песков, общество

Песков призвал россиян соблюдать меры защиты на фоне COVID-19

13:00 30.09.2020
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЗащитная маска в руках у женщины
Защитная маска в руках у женщины - РИА Новости, 1920, 30.09.2020
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал россиян внимательнее относиться к собственному здоровью и соблюдать меры индивидуальной защиты, так как коронавирус на данный момент никуда из страны не делся.
"Первоочередным ведь является в данном случае, на фоне роста количества инфицированных, не введение каких-то запретов, а уровень подготовки системы здравоохранения каждого отдельно взятого населенного пункта. Из первой волны, из начала этой основной волны коронавируса были вынесены необходимые уроки", - заявил Песков журналистам.
"И вы знаете, что благодаря титаническим усилиям и федерального правительства, и правительства регионов система здравоохранения страны полностью мобилизована, укомплектована оборудованием, оснащена всем необходимым. Созданы запасы средств индивидуальной защиты. Вот это является главным ответом и реакцией на рост количества инфицированных", - сказал он.
Песков добавил, что немаловажным в данном случае является наличие и выработка надежных протоколов для лечения заболевания, что позволяет более контролируемо осуществлять действия по борьбе с коронавирусом.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
29 сентября, 15:50Распространение нового коронавируса
Путин призвал тактично и терпеливо объяснять реалии ситуации с COVID-19
"Да, все функционирует: люди передвигаются, летают, дети ходят в школы, молодежь - в институты. Очевидно, что не все внимательно относятся к своему здоровью, не все внимательно принимают меры предосторожности, безусловно, это ведет к росту количества инфицированных, потому что сам по себе вирус никуда из нашей страны не делся, собственно, как и земного шара. Мы это видим и фиксируем все. Поэтому каждый в отдельности должен стать осторожным, и тогда все будет нормальным", - отметил пресс-секретарь.
По его словам, люди в кинотеатрах, например, в основном находятся без средств индивидуальной защиты. "Я вот с детьми был в воскресенье в кинотеатре, никто там особо в масках не сидел. Да и чего греха таить, я и сам в маске не сидел. Это плохо", - заключил он.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Кто на пике: динамика COVID-19 в мегаполисах - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
24 сентября, 07:55Инфографика
Кто на пике: динамика COVID-19 в мегаполисах
 
Обсудить2
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыЗдоровье - ОбществоДмитрий ПесковОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:34СМИ: США не стали присоединяться к санкциям против Лукашенко
02:17Эксперт объяснил, чем грозят спутанные провода у техники
02:06Дизайнер нашла способ победить осеннюю депрессию
01:53В США дочь канадского миллиардера осудили за связи с секс-культом
01:43Познеру пожалел США после дебатов Трампа и Байдена
01:14В Госдуме резко ответили на инициативу депутата Рады переименовать Россию
00:39В Таиланде россиянин пытался украсть вещи из туристического бунгало
00:21Оклады ряда госслужащих и бюджетников проиндексируют на 3%
00:19В России прекратил действие временный запрет на импорт топлива
00:16Налоговые должники в России перестанут получать вычеты
00:14В России стартует осенний призыв
00:10Рубль подешевел к евро на 11,05 за последний квартал
00:04Путин и Макрон призвали к прекращению огня в Карабахе
23:50Экипаж МКС сузил зону поиска утечки воздуха
23:36При пожаре в квартире на западе Москвы погиб один человек
23:25Испанская полиция задержала россиян за перевозку наркотиков
23:22Спасатели ищут двух заблудившихся на Эльбрусе альпинистов
23:19Минобороны Армении показало передвижение турецких F-16
23:17Президент непризнанной НКР призвал готовиться к длительной войне
23:02В Москве за сутки умерли 24 пациента с коронавирусом
Лента новостейМолния