Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200930/koronavirus-1577988023.html
Названы повышающие риск тяжелого течения COVID-19 болезни
Люди с рассеянным склерозом, патологической мышечной слабостью – миастенией, а также имеющие расстройства двигательной системы должны особенно строго соблюдать... РИА Новости, 30.09.2020
2020-09-30T11:44
2020-09-30T21:08
распространение нового коронавируса
ринат богданов
здоровье
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/1c/1577871397_0:142:1920:1222_1400x0_80_0_0_3acae3ab7af4f529fa0af0aca4e9c51c.jpg
<strong>МОСКВА, 30 сен - РИА Новости.</strong> Люди с рассеянным склерозом, патологической мышечной слабостью – миастенией, а также имеющие расстройства двигательной системы должны особенно строго соблюдать меры безопасности по профилактике коронавируса, поскольку подвержены риску тяжелого течения болезни, рассказал РИА Новости главный внештатный невролог министерства здравоохранения Московской области <a href="https://ria.ru/person_rinat-bogdanov" target="_blank">Ринат Богданов</a>.Он пояснил, что при таких заболевания у человека страдает система, отвечающая за дыхание, что может осложнять течение любых легочных патологий. Среди болезней, которые могут осложнить течение коронавируса, специалист выделил рассеянный склероз, боковой амиотрофический склероз, патологическую мышечную слабость – миастению."Вторая группа – это пациенты с двигательными расстройствами, сопровождающимися ограничением движений, например, перенесшие инсульт, тяжелую черепно-мозговую травму и так далее. Дело в том, что в состоянии обездвиженности у человека повышается риск развития застойной пневмонии", - пояснил специалист.Застойная пневмония, в свою очередь, может обострить коронавирусную болезнь, отметил Богданов. В этом случае пациенту рекомендуется дыхательная гимнастика, надувание воздушных шариков, перкуссионный массаж с помощью постукиваний, а также, по возможности, максимально быстрое расширение двигательной активности пациента.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.
https://ria.ru/20200616/1573001863.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/1c/1577871397_16:0:1723:1280_1400x0_80_0_0_2267458dd13f315d674743a5dd21295e.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ринат богданов, здоровье, общество

Названы повышающие риск тяжелого течения COVID-19 болезни

11:44 30.09.2020 (обновлено: 21:08 30.09.2020)
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЗащитная маска в руках у женщины
Защитная маска в руках у женщины - РИА Новости, 1920, 30.09.2020
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Люди с рассеянным склерозом, патологической мышечной слабостью – миастенией, а также имеющие расстройства двигательной системы должны особенно строго соблюдать меры безопасности по профилактике коронавируса, поскольку подвержены риску тяжелого течения болезни, рассказал РИА Новости главный внештатный невролог министерства здравоохранения Московской области Ринат Богданов.

"Риск тяжелого течения коронавируса, а соответственно, и смерти от него, выше у людей с так называемыми нейроиммунологическими заболеваниями. Это болезни, при которых собственная иммунная система поражает нервную систему – головной и спинной мозг, периферические нервы, поскольку в этом случае у пациента и так ослаблена иммунная система", - сказал Богданов.

Он пояснил, что при таких заболевания у человека страдает система, отвечающая за дыхание, что может осложнять течение любых легочных патологий. Среди болезней, которые могут осложнить течение коронавируса, специалист выделил рассеянный склероз, боковой амиотрофический склероз, патологическую мышечную слабость – миастению.
"Вторая группа – это пациенты с двигательными расстройствами, сопровождающимися ограничением движений, например, перенесшие инсульт, тяжелую черепно-мозговую травму и так далее. Дело в том, что в состоянии обездвиженности у человека повышается риск развития застойной пневмонии", - пояснил специалист.
Застойная пневмония, в свою очередь, может обострить коронавирусную болезнь, отметил Богданов. В этом случае пациенту рекомендуется дыхательная гимнастика, надувание воздушных шариков, перкуссионный массаж с помощью постукиваний, а также, по возможности, максимально быстрое расширение двигательной активности пациента.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Коронавирус - РИА Новости, 1920, 16.06.2020
16 июня, 14:12Распространение нового коронавируса
Эпидемиолог рассказал, сколько COVID-19 живет на замороженных продуктах
 
Обсудить0
Распространение нового коронавирусаРинат БогдановЗдоровьеОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:34СМИ: США не стали присоединяться к санкциям против Лукашенко
02:17Эксперт объяснил, чем грозят спутанные провода у техники
02:06Дизайнер нашла способ победить осеннюю депрессию
01:53В США дочь канадского миллиардера осудили за связи с секс-культом
01:43Познеру пожалел США после дебатов Трампа и Байдена
01:14В Госдуме резко ответили на инициативу депутата Рады переименовать Россию
00:39В Таиланде россиянин пытался украсть вещи из туристического бунгало
00:21Оклады ряда госслужащих и бюджетников проиндексируют на 3%
00:19В России прекратил действие временный запрет на импорт топлива
00:16Налоговые должники в России перестанут получать вычеты
00:14В России стартует осенний призыв
00:10Рубль подешевел к евро на 11,05 за последний квартал
00:04Путин и Макрон призвали к прекращению огня в Карабахе
23:50Экипаж МКС сузил зону поиска утечки воздуха
23:36При пожаре в квартире на западе Москвы погиб один человек
23:25Испанская полиция задержала россиян за перевозку наркотиков
23:22Спасатели ищут двух заблудившихся на Эльбрусе альпинистов
23:19Минобороны Армении показало передвижение турецких F-16
23:17Президент непризнанной НКР призвал готовиться к длительной войне
23:02В Москве за сутки умерли 24 пациента с коронавирусом
Лента новостейМолния