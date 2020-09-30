https://ria.ru/20200930/koronavirus-1577988023.html
Названы повышающие риск тяжелого течения COVID-19 болезни
Люди с рассеянным склерозом, патологической мышечной слабостью – миастенией, а также имеющие расстройства двигательной системы должны особенно строго соблюдать... РИА Новости, 30.09.2020
2020-09-30T11:44
2020-09-30T11:44
2020-09-30T21:08
распространение нового коронавируса
ринат богданов
здоровье
общество
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<strong>МОСКВА, 30 сен - РИА Новости.</strong> Люди с рассеянным склерозом, патологической мышечной слабостью – миастенией, а также имеющие расстройства двигательной системы должны особенно строго соблюдать меры безопасности по профилактике коронавируса, поскольку подвержены риску тяжелого течения болезни, рассказал РИА Новости главный внештатный невролог министерства здравоохранения Московской области <a href="https://ria.ru/person_rinat-bogdanov" target="_blank">Ринат Богданов</a>.Он пояснил, что при таких заболевания у человека страдает система, отвечающая за дыхание, что может осложнять течение любых легочных патологий. Среди болезней, которые могут осложнить течение коронавируса, специалист выделил рассеянный склероз, боковой амиотрофический склероз, патологическую мышечную слабость – миастению."Вторая группа – это пациенты с двигательными расстройствами, сопровождающимися ограничением движений, например, перенесшие инсульт, тяжелую черепно-мозговую травму и так далее. Дело в том, что в состоянии обездвиженности у человека повышается риск развития застойной пневмонии", - пояснил специалист.Застойная пневмония, в свою очередь, может обострить коронавирусную болезнь, отметил Богданов. В этом случае пациенту рекомендуется дыхательная гимнастика, надувание воздушных шариков, перкуссионный массаж с помощью постукиваний, а также, по возможности, максимально быстрое расширение двигательной активности пациента.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.
https://ria.ru/20200616/1573001863.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ринат богданов, здоровье, общество
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости.
Люди с рассеянным склерозом, патологической мышечной слабостью – миастенией, а также имеющие расстройства двигательной системы должны особенно строго соблюдать меры безопасности по профилактике коронавируса, поскольку подвержены риску тяжелого течения болезни, рассказал РИА Новости главный внештатный невролог министерства здравоохранения Московской области Ринат Богданов
.
"Риск тяжелого течения коронавируса, а соответственно, и смерти от него, выше у людей с так называемыми нейроиммунологическими заболеваниями. Это болезни, при которых собственная иммунная система поражает нервную систему – головной и спинной мозг, периферические нервы, поскольку в этом случае у пациента и так ослаблена иммунная система", - сказал Богданов.
Он пояснил, что при таких заболевания у человека страдает система, отвечающая за дыхание, что может осложнять течение любых легочных патологий. Среди болезней, которые могут осложнить течение коронавируса, специалист выделил рассеянный склероз, боковой амиотрофический склероз, патологическую мышечную слабость – миастению.
"Вторая группа – это пациенты с двигательными расстройствами, сопровождающимися ограничением движений, например, перенесшие инсульт, тяжелую черепно-мозговую травму и так далее. Дело в том, что в состоянии обездвиженности у человека повышается риск развития застойной пневмонии", - пояснил специалист.
Застойная пневмония, в свою очередь, может обострить коронавирусную болезнь, отметил Богданов. В этом случае пациенту рекомендуется дыхательная гимнастика, надувание воздушных шариков, перкуссионный массаж с помощью постукиваний, а также, по возможности, максимально быстрое расширение двигательной активности пациента.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.