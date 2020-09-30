https://ria.ru/20200930/koronavirus-1577988023.html

Названы повышающие риск тяжелого течения COVID-19 болезни

Люди с рассеянным склерозом, патологической мышечной слабостью – миастенией, а также имеющие расстройства двигательной системы должны особенно строго соблюдать... РИА Новости, 30.09.2020

2020-09-30T11:44

2020-09-30T11:44

2020-09-30T21:08

распространение нового коронавируса

ринат богданов

здоровье

общество

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<strong>МОСКВА, 30 сен - РИА Новости.</strong> Люди с рассеянным склерозом, патологической мышечной слабостью – миастенией, а также имеющие расстройства двигательной системы должны особенно строго соблюдать меры безопасности по профилактике коронавируса, поскольку подвержены риску тяжелого течения болезни, рассказал РИА Новости главный внештатный невролог министерства здравоохранения Московской области <a href="https://ria.ru/person_rinat-bogdanov" target="_blank">Ринат Богданов</a>.Он пояснил, что при таких заболевания у человека страдает система, отвечающая за дыхание, что может осложнять течение любых легочных патологий. Среди болезней, которые могут осложнить течение коронавируса, специалист выделил рассеянный склероз, боковой амиотрофический склероз, патологическую мышечную слабость – миастению."Вторая группа – это пациенты с двигательными расстройствами, сопровождающимися ограничением движений, например, перенесшие инсульт, тяжелую черепно-мозговую травму и так далее. Дело в том, что в состоянии обездвиженности у человека повышается риск развития застойной пневмонии", - пояснил специалист.Застойная пневмония, в свою очередь, может обострить коронавирусную болезнь, отметил Богданов. В этом случае пациенту рекомендуется дыхательная гимнастика, надувание воздушных шариков, перкуссионный массаж с помощью постукиваний, а также, по возможности, максимально быстрое расширение двигательной активности пациента.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.

https://ria.ru/20200616/1573001863.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ринат богданов, здоровье, общество