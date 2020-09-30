https://ria.ru/20200930/koronavirus-1577983420.html

В московские больницы за сутки поступили 840 человек с коронавирусом

Порядка 840 человек с коронавирусом поступило в московские больницы за сутки, темп прироста новых случаев за две недели составляет 0,49%, сообщили в оперативном РИА Новости, 30.09.2020

2020-09-30T10:39

2020-09-30T10:39

2020-09-30T11:11

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

москва

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/19/1577786945_0:0:3125:1759_1400x0_80_0_0_aaee3346a9f168085f45cf9900655b44.jpg

<strong>МОСКВА, 30 сен - РИА Новости.</strong> Порядка 840 человек с коронавирусом поступило в московские больницы за сутки, темп прироста новых случаев за две недели составляет 0,49%, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>."В столице подтверждено 2 308 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Число госпитализаций тоже растет, за сутки в больницы поступило 840 человек. Темп прироста новых случаев за две недели составляет 0,49%", - говорится в сообщении.В штабе напомнили, что в соответствии с критериями <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a> показатель меньше 1% говорит о стабильной эпидемиологической ситуации в городе.Также уточняется, что 38,2% среди новых заболевших - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 29,2% – от 46 до 65 лет, 11,2% - от 66 до 79 лет."Еще 5,2% – старше 80 лет. Также 16,2% среди заболевших - дети. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением", - добавили в штабе.По данным оперштаба, в Москве, как и во всем мире, растет число новых случаев коронавируса, однако в городе на сегодняшний день цифры в 3 раза ниже, чем были на пике пандемии. В Берлине сентябрьские показатели новых случаев коронавируса находятся на уровне апреля, а в Риме на днях было зафиксировано максимальное число случаев за сутки за всё время пандемии.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.

https://ria.ru/20200930/vaktsinatsiya-1577984849.html

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, общество