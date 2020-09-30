https://ria.ru/20200930/koronavirus-1577983420.html
В московские больницы за сутки поступили 840 человек с коронавирусом
Порядка 840 человек с коронавирусом поступило в московские больницы за сутки, темп прироста новых случаев за две недели составляет 0,49%, сообщили в оперативном РИА Новости, 30.09.2020
2020-09-30T10:39
2020-09-30T10:39
2020-09-30T11:11
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 30 сен - РИА Новости.</strong> Порядка 840 человек с коронавирусом поступило в московские больницы за сутки, темп прироста новых случаев за две недели составляет 0,49%, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>."В столице подтверждено 2 308 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Число госпитализаций тоже растет, за сутки в больницы поступило 840 человек. Темп прироста новых случаев за две недели составляет 0,49%", - говорится в сообщении.В штабе напомнили, что в соответствии с критериями <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a> показатель меньше 1% говорит о стабильной эпидемиологической ситуации в городе.Также уточняется, что 38,2% среди новых заболевших - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 29,2% – от 46 до 65 лет, 11,2% - от 66 до 79 лет."Еще 5,2% – старше 80 лет. Также 16,2% среди заболевших - дети. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением", - добавили в штабе.По данным оперштаба, в Москве, как и во всем мире, растет число новых случаев коронавируса, однако в городе на сегодняшний день цифры в 3 раза ниже, чем были на пике пандемии. В Берлине сентябрьские показатели новых случаев коронавируса находятся на уровне апреля, а в Риме на днях было зафиксировано максимальное число случаев за сутки за всё время пандемии.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.
https://ria.ru/20200930/vaktsinatsiya-1577984849.html
москва
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, общество
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости.
Порядка 840 человек с коронавирусом поступило в московские больницы за сутки, темп прироста новых случаев за две недели составляет 0,49%, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве
.
"В столице подтверждено 2 308 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Число госпитализаций тоже растет, за сутки в больницы поступило 840 человек. Темп прироста новых случаев за две недели составляет 0,49%", - говорится в сообщении.
В штабе напомнили, что в соответствии с критериями Роспотребнадзора
показатель меньше 1% говорит о стабильной эпидемиологической ситуации в городе.
Также уточняется, что 38,2% среди новых заболевших - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 29,2% – от 46 до 65 лет, 11,2% - от 66 до 79 лет.
"Еще 5,2% – старше 80 лет. Также 16,2% среди заболевших - дети. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением", - добавили в штабе.
По данным оперштаба, в Москве, как и во всем мире, растет число новых случаев коронавируса, однако в городе на сегодняшний день цифры в 3 раза ниже, чем были на пике пандемии. В Берлине сентябрьские показатели новых случаев коронавируса находятся на уровне апреля, а в Риме на днях было зафиксировано максимальное число случаев за сутки за всё время пандемии.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.