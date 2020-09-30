https://ria.ru/20200930/koronavirus-1577982965.html
В Москве зафиксировали 2308 новых случаев заражения коронавирусом
Наибольшее число случаев COVID-19 зафиксировали за сутки в Москве — 2308, в Санкт-Петербурге выявили 276 случаев, в Подмосковье — 222, сообщили журналистам в... РИА Новости, 30.09.2020
2020-09-30T10:32
2020-09-30T10:32
2020-09-30T10:32
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
москва
московская область (подмосковье)
санкт-петербург
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<strong>МОСКВА, 30 сен — РИА Новости.</strong> Наибольшее число случаев COVID-19 зафиксировали за сутки в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> — 2308, в <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербурге</a> выявили 276 случаев, в <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Подмосковье</a> — 222, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."Распределение по субъектам: 1. Москва 2308, 2. Санкт-Петербург 276, 3. Московская область 222", - говорится в сообщении.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
москва
московская область (подмосковье)
санкт-петербург
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, московская область (подмосковье), санкт-петербург