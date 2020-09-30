https://ria.ru/20200930/koronavirus-1577982965.html

В Москве зафиксировали 2308 новых случаев заражения коронавирусом

Наибольшее число случаев COVID-19 зафиксировали за сутки в Москве — 2308, в Санкт-Петербурге выявили 276 случаев, в Подмосковье — 222, сообщили журналистам в... РИА Новости, 30.09.2020

2020-09-30T10:32

2020-09-30T10:32

2020-09-30T10:32

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

москва

московская область (подмосковье)

санкт-петербург

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<strong>МОСКВА, 30 сен — РИА Новости.</strong> Наибольшее число случаев COVID-19 зафиксировали за сутки в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> — 2308, в <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербурге</a> выявили 276 случаев, в <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Подмосковье</a> — 222, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."Распределение по субъектам: 1. Москва 2308, 2. Санкт-Петербург 276, 3. Московская область 222", - говорится в сообщении.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

москва

московская область (подмосковье)

санкт-петербург

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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