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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200930/koronavirus-1577982965.html
В Москве зафиксировали 2308 новых случаев заражения коронавирусом
Наибольшее число случаев COVID-19 зафиксировали за сутки в Москве — 2308, в Санкт-Петербурге выявили 276 случаев, в Подмосковье — 222, сообщили журналистам в... РИА Новости, 30.09.2020
2020-09-30T10:32
2020-09-30T10:32
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
москва
московская область (подмосковье)
санкт-петербург
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<strong>МОСКВА, 30 сен — РИА Новости.</strong> Наибольшее число случаев COVID-19 зафиксировали за сутки в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> — 2308, в <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербурге</a> выявили 276 случаев, в <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Подмосковье</a> — 222, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."Распределение по субъектам: 1. Москва 2308, 2. Санкт-Петербург 276, 3. Московская область 222", - говорится в сообщении.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
москва
московская область (подмосковье)
санкт-петербург
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, московская область (подмосковье), санкт-петербург

В Москве зафиксировали 2308 новых случаев заражения коронавирусом

10:32 30.09.2020
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрачи у постели пациента во время обхода в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
Врачи у постели пациента во время обхода в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова - РИА Новости, 1920, 30.09.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Наибольшее число случаев COVID-19 зафиксировали за сутки в Москве — 2308, в Санкт-Петербурге выявили 276 случаев, в Подмосковье — 222, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
"Распределение по субъектам: 1. Москва 2308, 2. Санкт-Петербург 276, 3. Московская область 222", - говорится в сообщении.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19МоскваМосковская область (Подмосковье)Санкт-Петербург
 
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