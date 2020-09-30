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Гинцбург рассказал, можно ли тренироваться при вакцинации от COVID-19
Физические нагрузки при вакцинации от коронавирусной инфекции не противопоказаны, но не следует доводить себя занятиями до изнеможения, так как из организма... РИА Новости, 30.09.2020
2020-09-30T07:53
2020-09-30T07:54
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
александр гинцбург
общество
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<strong>МОСКВА, 30 сен - РИА Новости.</strong> Физические нагрузки при вакцинации от <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавирусной инфекции</a> не противопоказаны, но не следует доводить себя занятиями до изнеможения, так как из организма уходит глюкоза, которая нужна для размножения клеток, заявил РИА Новости директор центра Гамалеи <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Gincburg/" target="_blank" data-auto="true">Александр Гинцбург</a>."Физическими нагрузками можно заниматься, единственное - не надо себя до изнеможения доводить, чтобы глюкоза не уходила", - сказал Гинцбург.Он пояснил, что глюкоза нужна, чтобы клетки нормально размножались, так как после вакцинации антитела начинают делиться."Если спортсмены очень интенсивно занимаются, глюкозы становится меньше, она перерабатывается в энергию и организм, соответственно, истощается, поэтому пару дней надо избегать чрезмерной нагрузки", - уточнил Гинцбург.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, александр гинцбург, общество

Гинцбург рассказал, можно ли тренироваться при вакцинации от COVID-19

07:53 30.09.2020 (обновлено: 07:54 30.09.2020)
 
© Пресс-служба АФК "Система" / Перейти в фотобанкПроизводство вакцины от COVID-19
Производство вакцины от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 30.09.2020
© Пресс-служба АФК "Система"
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Физические нагрузки при вакцинации от коронавирусной инфекции не противопоказаны, но не следует доводить себя занятиями до изнеможения, так как из организма уходит глюкоза, которая нужна для размножения клеток, заявил РИА Новости директор центра Гамалеи Александр Гинцбург.
"Физическими нагрузками можно заниматься, единственное - не надо себя до изнеможения доводить, чтобы глюкоза не уходила", - сказал Гинцбург.
Он пояснил, что глюкоза нужна, чтобы клетки нормально размножались, так как после вакцинации антитела начинают делиться.
"Если спортсмены очень интенсивно занимаются, глюкозы становится меньше, она перерабатывается в энергию и организм, соответственно, истощается, поэтому пару дней надо избегать чрезмерной нагрузки", - уточнил Гинцбург.
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус - РИА Новости, 1920, 23.04.2020
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияАлександр ГинцбургОбщество
 
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