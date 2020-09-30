https://ria.ru/20200930/koronavirus-1577977196.html

Гинцбург рассказал, можно ли тренироваться при вакцинации от COVID-19

Физические нагрузки при вакцинации от коронавирусной инфекции не противопоказаны, но не следует доводить себя занятиями до изнеможения, так как из организма... РИА Новости, 30.09.2020

2020-09-30T07:53

2020-09-30T07:53

2020-09-30T07:54

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коронавирус covid-19

россия

александр гинцбург

общество

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<strong>МОСКВА, 30 сен - РИА Новости.</strong> Физические нагрузки при вакцинации от <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавирусной инфекции</a> не противопоказаны, но не следует доводить себя занятиями до изнеможения, так как из организма уходит глюкоза, которая нужна для размножения клеток, заявил РИА Новости директор центра Гамалеи <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Gincburg/" target="_blank" data-auto="true">Александр Гинцбург</a>."Физическими нагрузками можно заниматься, единственное - не надо себя до изнеможения доводить, чтобы глюкоза не уходила", - сказал Гинцбург.Он пояснил, что глюкоза нужна, чтобы клетки нормально размножались, так как после вакцинации антитела начинают делиться."Если спортсмены очень интенсивно занимаются, глюкозы становится меньше, она перерабатывается в энергию и организм, соответственно, истощается, поэтому пару дней надо избегать чрезмерной нагрузки", - уточнил Гинцбург.

россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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