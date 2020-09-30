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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200930/koronavirus-1577975510.html
Власти Москвы продлили домашний и удаленный режимы
Московский мэр Сергей Собянин продлил действие рекомендаций по соблюдению домашнего режима для пожилых людей и лиц с хроническими заболеваниями до 28 октября... РИА Новости, 30.09.2020
2020-09-30T04:11
2020-09-30T04:11
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
александр попов
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
сергей собянин
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 30 сен - РИА Новости.</strong> Московский мэр <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Собянин</a> продлил действие рекомендаций по соблюдению домашнего режима для пожилых людей и лиц с хроническими заболеваниями до 28 октября. Соответствующий указ опубликован на сайте <a href="https://www.mos.ru/upload/documents/docs/94-YM.pdf" target="_blank">mos.ru</a>.Как пояснил градоначальник, штрафовать или наказывать за выход из дома власти не намерены. Социальные карты пожилых москвичей для поездок на общественном транспорте блокироваться не будут, как и не станут ограничивать занятия физкультурой на свежем воздухе.Для оставшихся дома жителей <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> в возрасте 65+ возобновятся сервисы по автоматическому оформлению больничных листов, телемедицине, доставке льготных лекарств, продуктов и других предметов первой необходимости, а также будет оказана психологическая поддержка.По словам Собянина, ситуация с коронавирусом в Москве с каждым днем становится сложнее: растет число новых выявленных случаев заболевания и количество госпитализаций. Мэр напомнил, что на прошлой неделе он уже обращался к горожанам старше 65 лет с просьбой оставаться дома и не выходить без крайней нужды, а также минимизировать контакты с другими людьми. Однако горожане, как отметил мэр, не в полной мере прислушались к его словам.Собянин добавил, что работодателям рекомендовали перевести сотрудников на удаленный режим работы.Двухнедельные каникулыИз-за ухудшения ситуации с заболеваемостью COVID-19 в Москве увеличили срок осенних школьных каникул.Согласно распоряжению Собянина, с 5 по 18 октября включительно установлены каникулы для учащихся организаций, предоставляющих начальное общее, основное общее, среднее общее образование, дополнительное образование, а также осуществляющих спортивную подготовку.По словам градоначальника, нужно использовать каникулы как возможность снизить динамику заболеваемости и сохранить здоровье, при этом время каникул лучше всего провести дома или на даче, а если выходить гулять — то во двор или ближайший парк.Ситуация под контролемСитуация с распространением коронавирусной инфекции в России находится под контролем, заявила ранее РИА Новости руководитель отдела клинических исследований ЦНИИ эпидемиологии <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a> <a href="http://ria.ru/person_tatyana-ruzhentsova/" target="_blank" data-auto="true">Татьяна Руженцова</a>.По ее словам, необходимо следить за запасом коечного фонда: если останется менее 30% свободных коек, придется рассмотреть меры по ограничению контактов граждан.Иммунитет к коронавирусу в Москве имеют 24-25% населения, сообщила, в свою очередь, глава Роспотребнадзора <a href="http://ria.ru/person_Anna_Popova/" target="_blank" data-auto="true">Анна Попова</a>."Мы проводим исследования с конца июня, и мы понимаем, что иммунитет в популяции вырабатывается, в разных субъектах по-разному, в зависимости от того, сколько людей переболело симптомно или бессимптомно, а в исследование попадали в основном люди, которые не болели, у которых в анамнезе болезни нет", - рассказала <a href="http://ria.ru/person_AleksandrPopov/" target="_blank" data-auto="true">Попова</a>.Выход на платоПостепенного снижения прироста новых случаев COVID-19 в России можно ожидать после выхода на плато в октябре, заявил РИА Новости советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора <a href="http://ria.ru/person_Viktor_Maleev/" target="_blank" data-auto="true">Виктор Малеев</a>.По мнению ученого, вводить дополнительные ограничения по коронавирусу сейчас не нужно. Однако он напомнил об уже озвученных рекомендациях, таких как перевод сотрудников на удаленную работу и самоизоляция для пожилых людей.По последним данным, в России за сутки зафиксировали 8232 новых случая заражения коронавирусом в 83 регионах страны. Всего с начала пандемии выявлено 1 167 805 случаев заражения коронавирусом во всех субъектах страны.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20200929/umershie-1577973088.html
https://ria.ru/20200929/koronavirus-1577920459.html
https://ria.ru/20200925/koronavirus-1577792609.html
Ещё раз убеждаюсь, что только мизантроп может такое придумать!
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Следую рекомендациям только тех, кому доверяю
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, александр попов, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), сергей собянин, москва, общество

Власти Москвы продлили домашний и удаленный режимы

04:11 30.09.2020
 
© РИА Новости / Денис ГришкинМэр Москвы Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин - РИА Новости, 1920, 30.09.2020
© РИА Новости / Денис Гришкин
Мэр Москвы Сергей Собянин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Московский мэр Сергей Собянин продлил действие рекомендаций по соблюдению домашнего режима для пожилых людей и лиц с хроническими заболеваниями до 28 октября. Соответствующий указ опубликован на сайте mos.ru.
Как пояснил градоначальник, штрафовать или наказывать за выход из дома власти не намерены. Социальные карты пожилых москвичей для поездок на общественном транспорте блокироваться не будут, как и не станут ограничивать занятия физкультурой на свежем воздухе.
Для оставшихся дома жителей Москвы в возрасте 65+ возобновятся сервисы по автоматическому оформлению больничных листов, телемедицине, доставке льготных лекарств, продуктов и других предметов первой необходимости, а также будет оказана психологическая поддержка.
По словам Собянина, ситуация с коронавирусом в Москве с каждым днем становится сложнее: растет число новых выявленных случаев заболевания и количество госпитализаций. Мэр напомнил, что на прошлой неделе он уже обращался к горожанам старше 65 лет с просьбой оставаться дома и не выходить без крайней нужды, а также минимизировать контакты с другими людьми. Однако горожане, как отметил мэр, не в полной мере прислушались к его словам.
Собянин добавил, что работодателям рекомендовали перевести сотрудников на удаленный режим работы.
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Двухнедельные каникулы

Из-за ухудшения ситуации с заболеваемостью COVID-19 в Москве увеличили срок осенних школьных каникул.
Согласно распоряжению Собянина, с 5 по 18 октября включительно установлены каникулы для учащихся организаций, предоставляющих начальное общее, основное общее, среднее общее образование, дополнительное образование, а также осуществляющих спортивную подготовку.
По словам градоначальника, нужно использовать каникулы как возможность снизить динамику заболеваемости и сохранить здоровье, при этом время каникул лучше всего провести дома или на даче, а если выходить гулять — то во двор или ближайший парк.
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Ситуация под контролем

Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в России находится под контролем, заявила ранее РИА Новости руководитель отдела клинических исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.
По ее словам, необходимо следить за запасом коечного фонда: если останется менее 30% свободных коек, придется рассмотреть меры по ограничению контактов граждан.
Иммунитет к коронавирусу в Москве имеют 24-25% населения, сообщила, в свою очередь, глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Мы проводим исследования с конца июня, и мы понимаем, что иммунитет в популяции вырабатывается, в разных субъектах по-разному, в зависимости от того, сколько людей переболело симптомно или бессимптомно, а в исследование попадали в основном люди, которые не болели, у которых в анамнезе болезни нет", - рассказала Попова.
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Выход на плато

Постепенного снижения прироста новых случаев COVID-19 в России можно ожидать после выхода на плато в октябре, заявил РИА Новости советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Виктор Малеев.
По мнению ученого, вводить дополнительные ограничения по коронавирусу сейчас не нужно. Однако он напомнил об уже озвученных рекомендациях, таких как перевод сотрудников на удаленную работу и самоизоляция для пожилых людей.
По последним данным, в России за сутки зафиксировали 8232 новых случая заражения коронавирусом в 83 регионах страны. Всего с начала пандемии выявлено 1 167 805 случаев заражения коронавирусом во всех субъектах страны.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Александр ПоповАнна ПоповаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Сергей СобянинМоскваОбщество
 
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