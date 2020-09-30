https://ria.ru/20200930/koronavirus-1577975510.html

Власти Москвы продлили домашний и удаленный режимы

Московский мэр Сергей Собянин продлил действие рекомендаций по соблюдению домашнего режима для пожилых людей и лиц с хроническими заболеваниями до 28 октября... РИА Новости, 30.09.2020

2020-09-30T04:11

2020-09-30T04:11

2020-09-30T04:11

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

александр попов

анна попова

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

сергей собянин

москва

общество

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<strong>МОСКВА, 30 сен - РИА Новости.</strong> Московский мэр <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Собянин</a> продлил действие рекомендаций по соблюдению домашнего режима для пожилых людей и лиц с хроническими заболеваниями до 28 октября. Соответствующий указ опубликован на сайте <a href="https://www.mos.ru/upload/documents/docs/94-YM.pdf" target="_blank">mos.ru</a>.Как пояснил градоначальник, штрафовать или наказывать за выход из дома власти не намерены. Социальные карты пожилых москвичей для поездок на общественном транспорте блокироваться не будут, как и не станут ограничивать занятия физкультурой на свежем воздухе.Для оставшихся дома жителей <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> в возрасте 65+ возобновятся сервисы по автоматическому оформлению больничных листов, телемедицине, доставке льготных лекарств, продуктов и других предметов первой необходимости, а также будет оказана психологическая поддержка.По словам Собянина, ситуация с коронавирусом в Москве с каждым днем становится сложнее: растет число новых выявленных случаев заболевания и количество госпитализаций. Мэр напомнил, что на прошлой неделе он уже обращался к горожанам старше 65 лет с просьбой оставаться дома и не выходить без крайней нужды, а также минимизировать контакты с другими людьми. Однако горожане, как отметил мэр, не в полной мере прислушались к его словам.Собянин добавил, что работодателям рекомендовали перевести сотрудников на удаленный режим работы.Двухнедельные каникулыИз-за ухудшения ситуации с заболеваемостью COVID-19 в Москве увеличили срок осенних школьных каникул.Согласно распоряжению Собянина, с 5 по 18 октября включительно установлены каникулы для учащихся организаций, предоставляющих начальное общее, основное общее, среднее общее образование, дополнительное образование, а также осуществляющих спортивную подготовку.По словам градоначальника, нужно использовать каникулы как возможность снизить динамику заболеваемости и сохранить здоровье, при этом время каникул лучше всего провести дома или на даче, а если выходить гулять — то во двор или ближайший парк.Ситуация под контролемСитуация с распространением коронавирусной инфекции в России находится под контролем, заявила ранее РИА Новости руководитель отдела клинических исследований ЦНИИ эпидемиологии <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a> <a href="http://ria.ru/person_tatyana-ruzhentsova/" target="_blank" data-auto="true">Татьяна Руженцова</a>.По ее словам, необходимо следить за запасом коечного фонда: если останется менее 30% свободных коек, придется рассмотреть меры по ограничению контактов граждан.Иммунитет к коронавирусу в Москве имеют 24-25% населения, сообщила, в свою очередь, глава Роспотребнадзора <a href="http://ria.ru/person_Anna_Popova/" target="_blank" data-auto="true">Анна Попова</a>."Мы проводим исследования с конца июня, и мы понимаем, что иммунитет в популяции вырабатывается, в разных субъектах по-разному, в зависимости от того, сколько людей переболело симптомно или бессимптомно, а в исследование попадали в основном люди, которые не болели, у которых в анамнезе болезни нет", - рассказала <a href="http://ria.ru/person_AleksandrPopov/" target="_blank" data-auto="true">Попова</a>.Выход на платоПостепенного снижения прироста новых случаев COVID-19 в России можно ожидать после выхода на плато в октябре, заявил РИА Новости советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора <a href="http://ria.ru/person_Viktor_Maleev/" target="_blank" data-auto="true">Виктор Малеев</a>.По мнению ученого, вводить дополнительные ограничения по коронавирусу сейчас не нужно. Однако он напомнил об уже озвученных рекомендациях, таких как перевод сотрудников на удаленную работу и самоизоляция для пожилых людей.По последним данным, в России за сутки зафиксировали 8232 новых случая заражения коронавирусом в 83 регионах страны. Всего с начала пандемии выявлено 1 167 805 случаев заражения коронавирусом во всех субъектах страны.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20200929/umershie-1577973088.html

https://ria.ru/20200929/koronavirus-1577920459.html

https://ria.ru/20200925/koronavirus-1577792609.html

chertkovs Ещё раз убеждаюсь, что только мизантроп может такое придумать! 55

Роман Коломинов Следую рекомендациям только тех, кому доверяю 40

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москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, александр попов, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), сергей собянин, москва, общество