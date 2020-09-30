Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
https://ria.ru/20200930/korona-1577961847.html
Стало известно, как будут выглядеть Маргарет Тэтчер и Диана в "Короне"
Netflix впервые показал, как будет выглядеть в четвертом сезоне Маргарет Тэтчер (Джиллиан Андерсон) и принцесса Диана (Эмма Коррин). Кадры опубликованы в... РИА Новости, 30.09.2020
2020-09-30T07:26
2020-09-30T07:26
культура
кино и сериалы
новости культуры
netflix
джиллиан андерсон
хелена бонэм картер
диана, принцесса уэльская
маргарет тэтчер
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/09/1d/1577960092_0:161:3071:1888_1400x0_80_0_0_c6e0d9286c190fe64b64f5f0dd5f98d0.jpg
<strong>МОСКВА, 30 сен – РИА Новости</strong>. Netflix впервые показал, как будет выглядеть в четвертом сезоне Маргарет Тэтчер (Джиллиан Андерсон) и принцесса Диана (Эмма Коррин). Кадры <a href="https://twitter.com/TheCrownNetflix/status/1310897176059539457" target="_blank">опубликованы</a> в твиттере стримингового сервиса. Так, Маргарет Тэтчер машет рукой журналистам, стоя около дома 10 по Даунинг-стрит, а леди Диана идет по красной дорожке рядом с принцем Чарльзом, и они явно друг другом недовольны.На других кадрах фигурируют Оливия Колман в роли Елизаветы II и Хелена Бонэм Картер в роли принцессы Маргарет. Для Оливии Колман и Эммы Коррин четвертый сезон "Короны" станет последним, в пятом их заменят Имельда Стонтон и Элизабет Дебики. Съемки четвертого сезона завершились в марте, и его начнут показывать на Netflix 15 ноября. Из-за пандемии производство пятого сезона начнется в следующем году, и его можно будет увидеть только в 2022. Ранее создатель сериала Питер Морган подтвердил, что планирует закончить работу над этим проектом после шестого сезона.
https://ria.ru/20200911/korona-1577030159.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/1d/1577960092_170:0:2901:2048_1400x0_80_0_0_953ac13109108f23877f5eeb36f48dcf.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
кино и сериалы, новости культуры, netflix, джиллиан андерсон, хелена бонэм картер, диана, принцесса уэльская, маргарет тэтчер

Стало известно, как будут выглядеть Маргарет Тэтчер и Диана в "Короне"

07:26 30.09.2020
 
© Фото : NetflixКадр из сериала "Корона"
Кадр из сериала Корона - РИА Новости, 1920, 30.09.2020
© Фото : Netflix
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 сен – РИА Новости. Netflix впервые показал, как будет выглядеть в четвертом сезоне Маргарет Тэтчер (Джиллиан Андерсон) и принцесса Диана (Эмма Коррин). Кадры опубликованы в твиттере стримингового сервиса.
© Фото : NetflixКадр из сериала "Корона"
Кадр из сериала Корона - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
© Фото : Netflix
Кадр из сериала "Корона"
Так, Маргарет Тэтчер машет рукой журналистам, стоя около дома 10 по Даунинг-стрит, а леди Диана идет по красной дорожке рядом с принцем Чарльзом, и они явно друг другом недовольны.
© Фото : NetflixКадр из сериала "Корона"
Кадр из сериала Корона - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
© Фото : Netflix
Кадр из сериала "Корона"
На других кадрах фигурируют Оливия Колман в роли Елизаветы II и Хелена Бонэм Картер в роли принцессы Маргарет.
© Фото : NetflixКадр из сериала "Корона"
Кадр из сериала Корона - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
© Фото : Netflix
Кадр из сериала "Корона"
Для Оливии Колман и Эммы Коррин четвертый сезон "Короны" станет последним, в пятом их заменят Имельда Стонтон и Элизабет Дебики.
Съемки четвертого сезона завершились в марте, и его начнут показывать на Netflix 15 ноября. Из-за пандемии производство пятого сезона начнется в следующем году, и его можно будет увидеть только в 2022.
Ранее создатель сериала Питер Морган подтвердил, что планирует закончить работу над этим проектом после шестого сезона.
Кадр из сериала Корона - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
11 сентября, 03:52Культура
Актриса, сыгравшая принцессу Диану, поразила съемочную группу "Короны"
 
КультураКино и сериалыНовости культурыNetflixДжиллиан АндерсонХелена Бонэм КартерДиана, принцесса УэльскаяМаргарет Тэтчер
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:17Эксперт объяснил, чем грозят спутанные провода у техники
02:06Дизайнер нашла способ победить осеннюю депрессию
01:53В США дочь канадского миллиардера осудили за связи с секс-культом
01:43Познеру пожалел США после дебатов Трампа и Байдена
01:14В Госдуме резко ответили на инициативу депутата Рады переименовать Россию
00:39В Таиланде россиянин пытался украсть вещи из туристического бунгало
00:21Оклады ряда госслужащих и бюджетников проиндексируют на 3%
00:19В России прекратил действие временный запрет на импорт топлива
00:16Налоговые должники в России перестанут получать вычеты
00:14В России стартует осенний призыв
00:10Рубль подешевел к евро на 11,05 за последний квартал
00:04Путин и Макрон призвали к прекращению огня в Карабахе
23:50Экипаж МКС сузил зону поиска утечки воздуха
23:36При пожаре в квартире на западе Москвы погиб один человек
23:25Испанская полиция задержала россиян за перевозку наркотиков
23:22Спасатели ищут двух заблудившихся на Эльбрусе альпинистов
23:19Минобороны Армении показало передвижение турецких F-16
23:17Президент непризнанной НКР призвал готовиться к длительной войне
23:02В Москве за сутки умерли 24 пациента с коронавирусом
22:50Раскрыта самая главная ошибка заразившихся коронавирусом россиян
Лента новостейМолния