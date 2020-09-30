https://ria.ru/20200930/korona-1577961847.html

Стало известно, как будут выглядеть Маргарет Тэтчер и Диана в "Короне"

Netflix впервые показал, как будет выглядеть в четвертом сезоне Маргарет Тэтчер (Джиллиан Андерсон) и принцесса Диана (Эмма Коррин). Кадры опубликованы в... РИА Новости, 30.09.2020

2020-09-30T07:26

2020-09-30T07:26

2020-09-30T07:26

культура

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новости культуры

netflix

джиллиан андерсон

хелена бонэм картер

диана, принцесса уэльская

маргарет тэтчер

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<strong>МОСКВА, 30 сен – РИА Новости</strong>. Netflix впервые показал, как будет выглядеть в четвертом сезоне Маргарет Тэтчер (Джиллиан Андерсон) и принцесса Диана (Эмма Коррин). Кадры <a href="https://twitter.com/TheCrownNetflix/status/1310897176059539457" target="_blank">опубликованы</a> в твиттере стримингового сервиса. Так, Маргарет Тэтчер машет рукой журналистам, стоя около дома 10 по Даунинг-стрит, а леди Диана идет по красной дорожке рядом с принцем Чарльзом, и они явно друг другом недовольны.На других кадрах фигурируют Оливия Колман в роли Елизаветы II и Хелена Бонэм Картер в роли принцессы Маргарет. Для Оливии Колман и Эммы Коррин четвертый сезон "Короны" станет последним, в пятом их заменят Имельда Стонтон и Элизабет Дебики. Съемки четвертого сезона завершились в марте, и его начнут показывать на Netflix 15 ноября. Из-за пандемии производство пятого сезона начнется в следующем году, и его можно будет увидеть только в 2022. Ранее создатель сериала Питер Морган подтвердил, что планирует закончить работу над этим проектом после шестого сезона.

https://ria.ru/20200911/korona-1577030159.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кино и сериалы, новости культуры, netflix, джиллиан андерсон, хелена бонэм картер, диана, принцесса уэльская, маргарет тэтчер