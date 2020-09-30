https://ria.ru/20200930/konkina-1577974599.html
Нарколог оценил состояние дочери Конкина перед ее гибелью
Психиатр-нарколог Алексей Казанцев прокомментировал в беседе с "Пятым каналом" информацию о том, что в крови погибшей дочери актера Владимира Конкина обнаружили РИА Новости, 30.09.2020
2020-09-30T01:12
2020-09-30T01:12
2020-09-30T01:12
владимир конкин
следственный комитет россии (ск рф)
москва
происшествия
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<strong>МОСКВА, 30 сен – РИА Новости.</strong> Психиатр-нарколог Алексей Казанцев прокомментировал в беседе с "<a href="https://www.5-tv.ru/" target="_blank">Пятым каналом</a>" информацию о том, что в крови погибшей дочери актера <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Konkin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Конкина</a> обнаружили алкоголь и снотворное.Об обнаружении в крови Софии Конкиной алкоголя и снотворного ранее сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. По данным СМИ, в организме девушки выявили более двух промилле алкоголя."Она выпила не менее 300 миллилитров. <…> Это может быть и не крепкий алкоголь, но в большом количестве. Так что она находилась в состоянии алкогольного опьянения как минимум средней степени", - заявил Казанцев.По его словам, у человека в таком состоянии нарушается координация движения. "Если такие люди начинают плавать, они довольно часто тонут", — отметил он.Врач добавил, что сочетание алкоголя и снотворного может привести к алкогольной коме и летальному исходу."Под таким воздействием человек не может даже пройти ровно по одной линии. А плавание — это еще и физическая нагрузка, где требуется концентрация внимания и координация движений. В состоянии опьянения, усиленном седативными препаратами, можно и в ложке воды захлебнуться", — заключил специалист.Дочь артиста Владимира Конкина 22 сентября доставили из московского фитнес-центра в больницу с предварительным диагнозом "утопление в пресной воде". Несмотря на оказанную медпомощь, она скончалась.<a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> возбудил уголовное дело после смерти девушки. Источник в правоохранительных органах пояснил, что речь идет о расследовании дела по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 238 УК России ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности").
https://ria.ru/20200929/konkina-1577961249.html
https://ria.ru/20200929/konkin-1577924912.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир конкин, следственный комитет россии (ск рф), москва, происшествия
МОСКВА, 30 сен – РИА Новости.
Психиатр-нарколог Алексей Казанцев прокомментировал в беседе с "Пятым каналом
" информацию о том, что в крови погибшей дочери актера Владимира Конкина
обнаружили алкоголь и снотворное.
Об обнаружении в крови Софии Конкиной алкоголя и снотворного ранее сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. По данным СМИ, в организме девушки выявили более двух промилле алкоголя.
"Она выпила не менее 300 миллилитров. <…> Это может быть и не крепкий алкоголь, но в большом количестве. Так что она находилась в состоянии алкогольного опьянения как минимум средней степени", - заявил Казанцев.
По его словам, у человека в таком состоянии нарушается координация движения. "Если такие люди начинают плавать, они довольно часто тонут", — отметил он.
Врач добавил, что сочетание алкоголя и снотворного может привести к алкогольной коме и летальному исходу.
"Под таким воздействием человек не может даже пройти ровно по одной линии. А плавание — это еще и физическая нагрузка, где требуется концентрация внимания и координация движений. В состоянии опьянения, усиленном седативными препаратами, можно и в ложке воды захлебнуться", — заключил специалист.
Дочь артиста Владимира Конкина 22 сентября доставили из московского фитнес-центра в больницу с предварительным диагнозом "утопление в пресной воде". Несмотря на оказанную медпомощь, она скончалась.
СК
возбудил уголовное дело после смерти девушки. Источник в правоохранительных органах пояснил, что речь идет о расследовании дела по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 238 УК России ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности").