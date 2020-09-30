https://ria.ru/20200930/konkin-1577975869.html

Раскрыта судьба внучки Конкина после гибели ее матери

Актер Владимир Конкин рассказал в эфире Первого канала, что после гибели дочери Софии его внучка будет жить с родным дядей. РИА Новости, 30.09.2020

2020-09-30T05:08

2020-09-30T05:08

2020-09-30T05:08

владимир конкин

следственный комитет россии (ск рф)

москва

происшествия

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<strong>МОСКВА, 30 сен – РИА Новости.</strong> Актер <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Konkin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Конкин</a> рассказал в эфире <a href="https://www.1tv.ru/" target="_blank">Первого канала</a>, что после гибели дочери Софии его внучка будет жить с родным дядей.По словам Конкина, его 48-летний сын вместе со своей женой приняли решение удочерить ребенка. "Благородное желание моего сына", - отметил артист.Он пояснил, что не сможет забрать внучку к себе, так как в следующем году ему исполнится 70 лет, и пообещал помочь в воспитании 11-летней девочки.Софию Конкину 22 сентября доставили из московского фитнес-центра в больницу с предварительным диагнозом "утопление в пресной воде". Несмотря на оказанную медпомощь, она скончалась.<a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> возбудил уголовное дело после смерти девушки. Источник в правоохранительных органах пояснил, что речь идет о расследовании дела по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 238 УК России ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности").

https://ria.ru/20200930/konkina-1577974599.html

москва

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир конкин, следственный комитет россии (ск рф), москва, происшествия