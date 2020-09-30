https://ria.ru/20200930/konflikt-1578004980.html

Алиев заявил, что у армян на территории Азербайджана нет проблем

Азербайджанский президент Ильхам Алиев заявил, что бои в Карабахе прекратятся при выполнении Ереваном условия о выводе войск, и когда Азербайджан восстановит... РИА Новости, 30.09.2020

2020-09-30T15:15

2020-09-30T15:15

2020-09-30T16:08

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

ильхам алиев

азербайджан

армения

в мире

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<strong>БАКУ, 30 сен – РИА Новости.</strong> Азербайджанский президент <a href="http://ria.ru/person_Ilkham_Aliev/" target="_blank" data-auto="true">Ильхам Алиев</a> заявил, что бои в Карабахе прекратятся при выполнении <a href="http://ria.ru/location_Yerevan/" target="_blank" data-auto="true">Ереваном</a> условия о выводе войск, и когда <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджан</a> восстановит свою территориальную целостность.По его словам, "армянский народ, если желает жить в условиях мира, должен привлечь к ответственности свое руководство"."Я уверен, что армянский народ правильно поймет мои слова, правильно воспримет. У нас нет дела с армянским народом, Азербайджан - многонациональная страна, здесь многие народы живут в мире и благополучии. В том числе армянский народ. Тысячи армян живут на территории Азербайджана, никто им слова плохого не скажет, они - наши граждане", - подчеркнул Алиев.

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азербайджан

армения

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ильхам алиев, азербайджан, армения, в мире