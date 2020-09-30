Разведка США заявила, что РФ приписывала Клинтон скандалы против Трампа
© AP Photo / Matt RourkeДональд Трамп и Хиллари Клинтон во время первых президентских дебатов
© AP Photo / Matt Rourke
ВАШИНГТОН, 30 сен - РИА Новости. Директор национальной разведки США Джон Рэтклифф поделился во вторник "оценками российской разведки" относительно предвыборной кампании-2016, однако не смог сказать, насколько эти "оценки" соответствуют действительности.
"В конце июля 2016 года разведслужбы США получили возможность ознакомиться с российской разведывательной аналитикой, в которой содержались предположения, что кандидат в президенты Хиллари Клинтон одобрила план предвыборной кампании по организации скандала против кандидата в президенты Дональда Трампа, приписав ему связи с (российским президентом Владимиром) Путиным и российским взломом Национального комитета демократической партии", - говорится в письме Рэтклиффа главе юридического комитета сената Линдси Грэму.
"Разведсообщество (США) не знает, насколько точны эти предположения и насколько российская разведывательная аналитика может содержать преувеличения или фабрикации", - оговорился Рэтклифф.
26 августа, 17:54На граниТрамп, Балбес и Бывалая. Клинтон поучила Байдена на своих ошибкахНе иначе как Клинтон что-то знает. Не потому, что сама через это прошла. И не дошла. А потому, что не последний человек на их политической кухне. Хотя оттуда так несет, что не нужно аналитического чутья, чтобы понять, какую кашу они заваривают.
По его словам, эта информация была доложена тогдашнему президенту Бараку Обаме. В сентябре 2016 года эту информацию передали директору ФБР Джеймсу Коми и первому замдиректора ФБР по контрразведке Питеру Стржоку, которые были впоследствии уволены при Трампе со скандалом.
В свою очередь, глава сенатского комитета Грэм распространил заявление, в котором сказал, что точность "оценок российской разведки" не имеет значения. "Вопрос вот в чем - расследовало ли ФБР обвинения относительно Клинтон так, как они расследовали обвинения против Трампа? Если нет, то почему?" - задался вопросом Грэм.
Власти США обвинили Россию в 2016 году во вмешательстве в выборы, Москва это отрицает. На основе неподтвержденного доклада о "связях Трампа с Россией" американские спецслужбы следили за сотрудниками штаба Трампа. Впоследствии "российское дело" расследовал спецпрокурор Роберт Мюллер, который не нашел свидетельств "сговора Трампа с Россией".