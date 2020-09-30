https://ria.ru/20200930/klinton-1577974110.html

Разведка США заявила, что РФ приписывала Клинтон скандалы против Трампа

Директор национальной разведки США Джон Рэтклифф поделился во вторник "оценками российской разведки" относительно предвыборной кампании-2016, однако не смог... РИА Новости, 30.09.2020

2020-09-30T00:29

2020-09-30T00:29

2020-09-30T00:29

дональд трамп

хиллари клинтон

сша

в мире

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<strong>ВАШИНГТОН, 30 сен - РИА Новости.</strong> Директор национальной разведки <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> Джон Рэтклифф поделился во вторник "оценками российской разведки" относительно предвыборной кампании-2016, однако не смог сказать, насколько эти "оценки" соответствуют действительности."Разведсообщество (США) не знает, насколько точны эти предположения и насколько российская разведывательная аналитика может содержать преувеличения или фабрикации", - оговорился Рэтклифф.По его словам, эта информация была доложена тогдашнему президенту <a href="http://ria.ru/person_Barak_Obama/" target="_blank" data-auto="true">Бараку Обаме</a>. В сентябре 2016 года эту информацию передали директору <a href="http://ria.ru/organization_FBR/" target="_blank" data-auto="true">ФБР</a> <a href="http://ria.ru/person_Dzhejjms_Komi/" target="_blank" data-auto="true">Джеймсу Коми</a> и первому замдиректора ФБР по контрразведке Питеру Стржоку, которые были впоследствии уволены при Трампе со скандалом.В свою очередь, глава сенатского комитета Грэм распространил заявление, в котором сказал, что точность "оценок российской разведки" не имеет значения. "Вопрос вот в чем - расследовало ли ФБР обвинения относительно Клинтон так, как они расследовали обвинения против Трампа? Если нет, то почему?" - задался вопросом Грэм.Власти США обвинили Россию в 2016 году во вмешательстве в выборы, Москва это отрицает. На основе неподтвержденного доклада о "связях Трампа с Россией" американские спецслужбы следили за сотрудниками штаба Трампа. Впоследствии "российское дело" расследовал спецпрокурор <a href="http://ria.ru/person_Robert_Mjuller/" target="_blank" data-auto="true">Роберт Мюллер</a>, который не нашел свидетельств "сговора Трампа с Россией".

https://radiosputnik.ria.ru/20200826/ssha-1576347234.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200724/1574876466.html

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сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, хиллари клинтон, сша, в мире