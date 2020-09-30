Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
https://ria.ru/20200930/kinoperevod-1577700642.html
Том Кукуруз и Милла Йогуртович: секреты переводчиков фильмов и сериалов
Международный день переводчиков или перевода (International Translation Day), который отмечается сегодня, — хороший повод разобраться, как представители этой... РИА Новости, 30.09.2020
2020-09-30T08:00
2020-09-30T08:00
знаменитости
звезды
кино и сериалы
культура
что посмотреть
группа "кино"
фильмы
ленфильм
кристофер нолан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/1d/1577947281_0:0:1280:720_1400x0_80_0_0_f211b522a7fe221036a4c26374d44f5c.jpg
<strong>МОСКВА, 30 сен — РИА Новости, Ольга Распопова. </strong>Международный день переводчиков или перевода (International Translation Day), который отмечается сегодня, — хороший повод разобраться, как представители этой профессии делают для нас кинематограф других стран ближе и понятнее. О том, почему названия фильмов иногда совсем не соответствуют оригиналу, как донести до зрителя шутки и каламбуры и может ли Капитан Америка быть поклонником Цоя, — в материале РИА Новости.Спойлеры, киллеры и красотки"Смертельная ловушка", "Только через мой труп", "Хрустальные джунгли", "Нападение на небоскреб", "Шаг от ада" — все это один фильм. Так в разных странах переназывали боевик Die Hard, который русскоязычной аудитории известен как "Крепкий орешек". Но эта почетная обязанность достается вовсе не переводчикам.Прокатчики, которые хотят, чтобы зритель повалил в кинотеатры, "заумь" не любят. Проверенный путь — играть на ассоциациях с культовыми фильмами или проектами. Например, склонять на все лады слово "красотка": "Роковая красотка" (фр. Hors de prix, "Очень дорогая"), "Красотка на всю голову" (англ. I Feel Pretty), "Красотки в бегах" (англ. Hot Pursuit, "Идти по пятам"), "Красотки" (фр. Bimboland). А сериал Lost превратился в "Остаться в живых" — это было отсылкой к популярному тогда реалити-шоу "Последний герой".Маркетологи посчитали недостаточно "продающим" и название фильма The Hangover ("Похмелье"), который российским зрителям презентовали как "Мальчишник в Вегасе". Правда, через три года вышло продолжение, действие которого разворачивалось уже в Таиланде. Но прокатчики выкрутились: появился "Мальчишник 2: Из Вегаса в Бангкок". Хотя название вводит в заблуждение: кажется, что герои просто переместились с одной вечеринки на другую, хотя в сиквеле рассказывается о событиях, которые происходят спустя некоторое время.В советское время название фильма могли изменить на более целомудренное. Так, цензоры посчитали, что фраза "Некоторые любят погорячее" звучит слишком пикантно, и получилось "В джазе только девушки".Один из самых безжалостных подходов к переименованиям, наверное, в Китае, где в название умудряются впихнуть фактически весь сюжет. "Женюсь на проститутке и сэкономлю" — так там представили "Красотку" с Ричардом Гиром и Джулией Робертс. "Леон" стал "Киллером, который оказался не так хладнокровен, как он думал", а интригу триллера "Шестое чувство" прокатчики просто убили названием-спойлером: "Он — привидение!"."Часто лента попадает к нам после того, как запущена рекламная кампания. Даже с трейлером зачастую работают те, кто вообще не видел фильм, — отмечает президент Евразийской лиги субтитровщиков Елена Конотопова. — И приходится вставлять в свой перевод уже прозвучавшие в тизере фразы, ведь зритель или запомнил их, или заранее выстроил по ним восприятие картины".А вот название нового фильма Кристофера Нолана достаточно удачно перевели на русский: да, Tenet с английского — вовсе не "Довод", а "Догмат", но важнее было сохранить заложенный режиссером в названии палиндром, пусть и уступив смыслу.Уложил как надоЭпоха видеосалонов 90-х запомнилась универсалами: профессионалы типа Леонида Володарского синхронно переводили фильм, часто вместе со зрителем видя его в первый раз, и сами же говорили за героев, выступая в роли актеров дубляжа. Что-то могли не расслышать или неправильно понять — но на такие мелочи обычно не обращали внимания. Сегодня работа на официальных студиях озвучки начинается с присланных правообладателями диалоговых листов, где прописаны все реплики персонажей — вплоть до пауз, вздохов и охов.В хорошем кинопереводе, особенно в дубляже, важно "вложить" фразу в рот герою: чтобы актер-иностранец заговорил на чистом русском языке. Поэтому реплики могут сильно подгонять: укорачивать, удлинять, заменять одни слова на другие, более подходящие по артикуляции. В фильме "Довлатов" есть эпизод из жизни Иосифа Бродского: он работал на "Ленфильме" как раз таким "укладчиком".Основные сложности возникают с далекими друг от друга языками. "При переводах с китайского на русский и наоборот практически невозможно четко попасть в звуковую дорожку. Даже визуально китайский текст в силу глубокого наполнения иероглифов при переводе на русский увеличивается процентов на двадцать пять", — отмечает руководитель Ассоциации переводчиков Кирилл Батыгин. В целом, добавляет он, действует правило: субтитры и озвучка часто расходятся, и первые более близки к оригиналу, потому что не должны проходить мучительный процесс укладки.Вова, он же Володя, он же ВладимирДругой интересный вопрос — реалии, которые очевидны для носителя языка, но не для иностранцев. "Я редактировал перевод на китайский фильма Хабенского "Селфи", где имя героя появлялось во всех возможных вариациях: Владимир, Володя, Влад, Вова. Нам понятно, что это один человек, но китайскому зрителю — нет: звучит-то совершенно по-разному. Так пришлось выбрать одно имя и работать только с ним", — приводит пример Батыгин.А если у одного из персонажей особый говор — например, ирландский или шотландский, и на этом не просто строятся несколько шуток, а целый сюжет? "Все зависит от того, как мы "картируем" героя. Если задача показать, что он неуч, можно использовать русские слова, рядом с которыми в словаре стоит отметка "просторечие", — отмечает директор Школы аудиовизуального перевода Алексей Козуляев."И все же странновато видеть на экране чернокожего с жаргоном южнорусского гопника. Да, на Украине однажды сделали смачный перевод "Клана Сопрано", где бандиты изъяснялись на суржике (просторечном смешении русского и украинского. — Прим. ред.). Но слушать подобные лингвистические выкрутасы, если они просто ради забавы, на самом деле не очень", — считает Константин Яковлев.По его словам, здесь есть два подхода. Первый — максимально приблизить кино к местным реалиям, хотя и здесь есть запреты: например, на замену торговых марок, названий валюты. Так, в фильме "Первый мститель", когда Капитан Америка вспоминает, что пропустил, пока был в коме, упоминается группа "Кино" и распад СССР. Второй — оставить заимствования: никаких "костылей", пусть зритель знакомится с другими культурами.Соль шутки и полет фантазии"Если нельзя передать шутку в лоб, нужно проанализировать, на чем построен комизм ситуации, и попытаться найти аналог", — говорит Алексей Козуляев. "Мы ведь переводим для зрителя не просто слова или предложения, а кинособытия", — поясняет он. "В одном детском сериале мне попался такой диалог: What did one popsicle (фруктовый лед) say to the other one? — Ice to meet you. Каламбур здесь построен и на неверном произношении стандартной фразы "Nice to meet you", и на обыгрывании темы еды. Сохранить и то и другое не удавалось, но я перевел так: "Что одно мороженое говорит другому? — Я просто таю", — вспоминает случай из своей практики Яковлев.Борщевский продолжает: "Нужно было перевести небольшую фразу: герой в баре стендап-клуба заказывает блюдо "Cedric the enchilada", намек на актера-комика Сedric the Entertainer, или Седрика-Развлекателя, которого наша широкая аудитория не знает. А значит, надо найти другую звездную замену, обыграв его гастрономически. В рабочем чате коллеги накидали под сотню вариантов: Джонни Хлепп, Яйца Камбербэтч, Леонардо Ди Каперсы, Билл Пюррей, Милла Йогуртович, Сандра Булка, Тимоти Шаурма, Том Кукуруз..."Один из частых упреков переводчикам — "а герой этого не говорил!" или "а в словаре нет такого значения". Но, по мнению Борщевского, задача в том, чтобы зритель рассмеялся или заплакал в том же месте, что и носители языка. "По сути, мы пересобираем фильм для иностранной аудитории, стараясь сохранить все, что хотели донести создатели", — считает он. "Действительно, как правило, перевод получается не дословным. Но это не должно удивлять. Еще со времен покровителя нашей профессии, святого Иеронима, мы переводим не слова, а смыслы. Чуковский писал: улыбку нужно переводить улыбкой".
https://ria.ru/20200709/1573525333.html
https://ria.ru/20200713/1574166296.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/09/1d/1577947281_189:0:1172:737_1400x0_80_0_0_f5ca84f6cf8f0cc2f14f155c1621cb55.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
знаменитости, звезды, кино и сериалы, что посмотреть , группа "кино", фильмы, ленфильм, кристофер нолан, виктор цой

Том Кукуруз и Милла Йогуртович: секреты переводчиков фильмов и сериалов

08:00 30.09.2020
 
© РИА Новости / Евгений КолотевДиктор на студии во время озвучки
Диктор на студии во время озвучки - РИА Новости, 1920, 30.09.2020
© РИА Новости / Евгений Колотев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости, Ольга Распопова. Международный день переводчиков или перевода (International Translation Day), который отмечается сегодня, — хороший повод разобраться, как представители этой профессии делают для нас кинематограф других стран ближе и понятнее. О том, почему названия фильмов иногда совсем не соответствуют оригиналу, как донести до зрителя шутки и каламбуры и может ли Капитан Америка быть поклонником Цоя, — в материале РИА Новости.

Спойлеры, киллеры и красотки

"Смертельная ловушка", "Только через мой труп", "Хрустальные джунгли", "Нападение на небоскреб", "Шаг от ада" — все это один фильм. Так в разных странах переназывали боевик Die Hard, который русскоязычной аудитории известен как "Крепкий орешек". Но эта почетная обязанность достается вовсе не переводчикам.

"В основном этим занимаются маркетологи, а им нужно, чтобы название было запоминающимся и понятным. Так что соответствие оригиналу порой уходит на второй план", — говорит аудиовизуальный переводчик-фрилансер Константин Яковлев.

Прокатчики, которые хотят, чтобы зритель повалил в кинотеатры, "заумь" не любят. Проверенный путь — играть на ассоциациях с культовыми фильмами или проектами. Например, склонять на все лады слово "красотка": "Роковая красотка" (фр. Hors de prix, "Очень дорогая"), "Красотка на всю голову" (англ. I Feel Pretty), "Красотки в бегах" (англ. Hot Pursuit, "Идти по пятам"), "Красотки" (фр. Bimboland). А сериал Lost превратился в "Остаться в живых" — это было отсылкой к популярному тогда реалити-шоу "Последний герой".
© BenderSpink (2009)Зак Галифианакис, Брэдли Купер и Эд Хелмс в фильме "Мальчишник в Вегасе"
Зак Галифианакис, Брэдли Купер и Эд Хелмс в фильме Мальчишник в Вегасе - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
© BenderSpink (2009)
Зак Галифианакис, Брэдли Купер и Эд Хелмс в фильме "Мальчишник в Вегасе"
Маркетологи посчитали недостаточно "продающим" и название фильма The Hangover ("Похмелье"), который российским зрителям презентовали как "Мальчишник в Вегасе". Правда, через три года вышло продолжение, действие которого разворачивалось уже в Таиланде. Но прокатчики выкрутились: появился "Мальчишник 2: Из Вегаса в Бангкок". Хотя название вводит в заблуждение: кажется, что герои просто переместились с одной вечеринки на другую, хотя в сиквеле рассказывается о событиях, которые происходят спустя некоторое время.
В советское время название фильма могли изменить на более целомудренное. Так, цензоры посчитали, что фраза "Некоторые любят погорячее" звучит слишком пикантно, и получилось "В джазе только девушки".
© Ashton Productions (1959)Кадр из фильма "В джазе только девушки"
Кадр из фильма В джазе только девушки - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
© Ashton Productions (1959)
Кадр из фильма "В джазе только девушки"
Один из самых безжалостных подходов к переименованиям, наверное, в Китае, где в название умудряются впихнуть фактически весь сюжет. "Женюсь на проститутке и сэкономлю" — так там представили "Красотку" с Ричардом Гиром и Джулией Робертс. "Леон" стал "Киллером, который оказался не так хладнокровен, как он думал", а интригу триллера "Шестое чувство" прокатчики просто убили названием-спойлером: "Он — привидение!".
© Silver Screen Partners IV (1990)Джулия Робертс и Ричард Гир в фильме "Красотка"
Джулия Робертс и Ричард Гир в фильме Красотка - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
© Silver Screen Partners IV (1990)
Джулия Робертс и Ричард Гир в фильме "Красотка"
"Часто лента попадает к нам после того, как запущена рекламная кампания. Даже с трейлером зачастую работают те, кто вообще не видел фильм, — отмечает президент Евразийской лиги субтитровщиков Елена Конотопова. — И приходится вставлять в свой перевод уже прозвучавшие в тизере фразы, ведь зритель или запомнил их, или заранее выстроил по ним восприятие картины".
А вот название нового фильма Кристофера Нолана достаточно удачно перевели на русский: да, Tenet с английского — вовсе не "Довод", а "Догмат", но важнее было сохранить заложенный режиссером в названии палиндром, пусть и уступив смыслу.

Уложил как надо

Эпоха видеосалонов 90-х запомнилась универсалами: профессионалы типа Леонида Володарского синхронно переводили фильм, часто вместе со зрителем видя его в первый раз, и сами же говорили за героев, выступая в роли актеров дубляжа. Что-то могли не расслышать или неправильно понять — но на такие мелочи обычно не обращали внимания. Сегодня работа на официальных студиях озвучки начинается с присланных правообладателями диалоговых листов, где прописаны все реплики персонажей — вплоть до пауз, вздохов и охов.
Мама ругает сына - РИА Новости, 1920, 09.07.2020
9 июля, 08:00Культура
Ошибки в изучении иностранного, которые совершают почти все
В хорошем кинопереводе, особенно в дубляже, важно "вложить" фразу в рот герою: чтобы актер-иностранец заговорил на чистом русском языке. Поэтому реплики могут сильно подгонять: укорачивать, удлинять, заменять одни слова на другие, более подходящие по артикуляции. В фильме "Довлатов" есть эпизод из жизни Иосифа Бродского: он работал на "Ленфильме" как раз таким "укладчиком".

"В советское время был такой специалист — автор экранного текста, или АЭТ. Сейчас профессия тоже существует, однако некоторые переводчики сами освоили это дело", — говорит переводчик, преподаватель и тифлокомментатор Иван Борщевский.

Основные сложности возникают с далекими друг от друга языками. "При переводах с китайского на русский и наоборот практически невозможно четко попасть в звуковую дорожку. Даже визуально китайский текст в силу глубокого наполнения иероглифов при переводе на русский увеличивается процентов на двадцать пять", — отмечает руководитель Ассоциации переводчиков Кирилл Батыгин. В целом, добавляет он, действует правило: субтитры и озвучка часто расходятся, и первые более близки к оригиналу, потому что не должны проходить мучительный процесс укладки.

Вова, он же Володя, он же Владимир

Другой интересный вопрос — реалии, которые очевидны для носителя языка, но не для иностранцев. "Я редактировал перевод на китайский фильма Хабенского "Селфи", где имя героя появлялось во всех возможных вариациях: Владимир, Володя, Влад, Вова. Нам понятно, что это один человек, но китайскому зрителю — нет: звучит-то совершенно по-разному. Так пришлось выбрать одно имя и работать только с ним", — приводит пример Батыгин.
А если у одного из персонажей особый говор — например, ирландский или шотландский, и на этом не просто строятся несколько шуток, а целый сюжет? "Все зависит от того, как мы "картируем" героя. Если задача показать, что он неуч, можно использовать русские слова, рядом с которыми в словаре стоит отметка "просторечие", — отмечает директор Школы аудиовизуального перевода Алексей Козуляев.
© Предоставлено кинокомпанией "Вольга"Кадр из фильма "Джентльмены"
Кадр из фильма Джентльмены - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
© Предоставлено кинокомпанией "Вольга"
Кадр из фильма "Джентльмены"
"И все же странновато видеть на экране чернокожего с жаргоном южнорусского гопника. Да, на Украине однажды сделали смачный перевод "Клана Сопрано", где бандиты изъяснялись на суржике (просторечном смешении русского и украинского. — Прим. ред.). Но слушать подобные лингвистические выкрутасы, если они просто ради забавы, на самом деле не очень", — считает Константин Яковлев.
По его словам, здесь есть два подхода. Первый — максимально приблизить кино к местным реалиям, хотя и здесь есть запреты: например, на замену торговых марок, названий валюты. Так, в фильме "Первый мститель", когда Капитан Америка вспоминает, что пропустил, пока был в коме, упоминается группа "Кино" и распад СССР. Второй — оставить заимствования: никаких "костылей", пусть зритель знакомится с другими культурами.

"В реальности обычно получается микс: те же мили и фаренгейты конвертируют, чтобы наша аудитория сообразила так же быстро, как и носители языка", — уточняет Яковлев.

Соль шутки и полет фантазии

"Если нельзя передать шутку в лоб, нужно проанализировать, на чем построен комизм ситуации, и попытаться найти аналог", — говорит Алексей Козуляев. "Мы ведь переводим для зрителя не просто слова или предложения, а кинособытия", — поясняет он.
"В одном детском сериале мне попался такой диалог: What did one popsicle (фруктовый лед) say to the other one? — Ice to meet you. Каламбур здесь построен и на неверном произношении стандартной фразы "Nice to meet you", и на обыгрывании темы еды. Сохранить и то и другое не удавалось, но я перевел так: "Что одно мороженое говорит другому? — Я просто таю", — вспоминает случай из своей практики Яковлев.
© Amazon Studios (2017 — …)Кадр из сериала "Удивительная миссис Мейзел"
Кадр из сериала Удивительная миссис Мейзел - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
© Amazon Studios (2017 — …)
Кадр из сериала "Удивительная миссис Мейзел"
Борщевский продолжает: "Нужно было перевести небольшую фразу: герой в баре стендап-клуба заказывает блюдо "Cedric the enchilada", намек на актера-комика Сedric the Entertainer, или Седрика-Развлекателя, которого наша широкая аудитория не знает. А значит, надо найти другую звездную замену, обыграв его гастрономически. В рабочем чате коллеги накидали под сотню вариантов: Джонни Хлепп, Яйца Камбербэтч, Леонардо Ди Каперсы, Билл Пюррей, Милла Йогуртович, Сандра Булка, Тимоти Шаурма, Том Кукуруз..."
Один из частых упреков переводчикам — "а герой этого не говорил!" или "а в словаре нет такого значения". Но, по мнению Борщевского, задача в том, чтобы зритель рассмеялся или заплакал в том же месте, что и носители языка. "По сути, мы пересобираем фильм для иностранной аудитории, стараясь сохранить все, что хотели донести создатели", — считает он. "Действительно, как правило, перевод получается не дословным. Но это не должно удивлять. Еще со времен покровителя нашей профессии, святого Иеронима, мы переводим не слова, а смыслы. Чуковский писал: улыбку нужно переводить улыбкой".
Кадр из фильма Гарри Поттер и узник Азкабана, Николай Быстров, актер дубляжа, русский голос Гарри Поттера - РИА Новости, 1920, 13.07.2020
13 июля, 08:00Культура
Звезды за кадром: актеры дубляжа — о любовных сценах и курьезах
 
КультураЗнаменитостизвездыКино и сериалычто посмотретьГруппа "Кино"фильмыЛенфильмКристофер НоланВиктор Цой
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:17Эксперт объяснил, чем грозят спутанные провода у техники
02:06Дизайнер нашла способ победить осеннюю депрессию
01:53В США дочь канадского миллиардера осудили за связи с секс-культом
01:43Познеру пожалел США после дебатов Трампа и Байдена
01:14В Госдуме резко ответили на инициативу депутата Рады переименовать Россию
00:39В Таиланде россиянин пытался украсть вещи из туристического бунгало
00:21Оклады ряда госслужащих и бюджетников проиндексируют на 3%
00:19В России прекратил действие временный запрет на импорт топлива
00:16Налоговые должники в России перестанут получать вычеты
00:14В России стартует осенний призыв
00:10Рубль подешевел к евро на 11,05 за последний квартал
00:04Путин и Макрон призвали к прекращению огня в Карабахе
23:50Экипаж МКС сузил зону поиска утечки воздуха
23:36При пожаре в квартире на западе Москвы погиб один человек
23:25Испанская полиция задержала россиян за перевозку наркотиков
23:22Спасатели ищут двух заблудившихся на Эльбрусе альпинистов
23:19Минобороны Армении показало передвижение турецких F-16
23:17Президент непризнанной НКР призвал готовиться к длительной войне
23:02В Москве за сутки умерли 24 пациента с коронавирусом
22:50Раскрыта самая главная ошибка заразившихся коронавирусом россиян
Лента новостейМолния