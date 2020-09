https://ria.ru/20200930/kinoperevod-1577700642.html

Том Кукуруз и Милла Йогуртович: секреты переводчиков фильмов и сериалов

Международный день переводчиков или перевода (International Translation Day), который отмечается сегодня, — хороший повод разобраться, как представители этой...

2020-09-30

2020-09-30

2020-09-30

<strong>МОСКВА, 30 сен — РИА Новости, Ольга Распопова. </strong>Международный день переводчиков или перевода (International Translation Day), который отмечается сегодня, — хороший повод разобраться, как представители этой профессии делают для нас кинематограф других стран ближе и понятнее. О том, почему названия фильмов иногда совсем не соответствуют оригиналу, как донести до зрителя шутки и каламбуры и может ли Капитан Америка быть поклонником Цоя, — в материале РИА Новости.Спойлеры, киллеры и красотки"Смертельная ловушка", "Только через мой труп", "Хрустальные джунгли", "Нападение на небоскреб", "Шаг от ада" — все это один фильм. Так в разных странах переназывали боевик Die Hard, который русскоязычной аудитории известен как "Крепкий орешек". Но эта почетная обязанность достается вовсе не переводчикам.Прокатчики, которые хотят, чтобы зритель повалил в кинотеатры, "заумь" не любят. Проверенный путь — играть на ассоциациях с культовыми фильмами или проектами. Например, склонять на все лады слово "красотка": "Роковая красотка" (фр. Hors de prix, "Очень дорогая"), "Красотка на всю голову" (англ. I Feel Pretty), "Красотки в бегах" (англ. Hot Pursuit, "Идти по пятам"), "Красотки" (фр. Bimboland). А сериал Lost превратился в "Остаться в живых" — это было отсылкой к популярному тогда реалити-шоу "Последний герой".Маркетологи посчитали недостаточно "продающим" и название фильма The Hangover ("Похмелье"), который российским зрителям презентовали как "Мальчишник в Вегасе". Правда, через три года вышло продолжение, действие которого разворачивалось уже в Таиланде. Но прокатчики выкрутились: появился "Мальчишник 2: Из Вегаса в Бангкок". Хотя название вводит в заблуждение: кажется, что герои просто переместились с одной вечеринки на другую, хотя в сиквеле рассказывается о событиях, которые происходят спустя некоторое время.В советское время название фильма могли изменить на более целомудренное. Так, цензоры посчитали, что фраза "Некоторые любят погорячее" звучит слишком пикантно, и получилось "В джазе только девушки".Один из самых безжалостных подходов к переименованиям, наверное, в Китае, где в название умудряются впихнуть фактически весь сюжет. "Женюсь на проститутке и сэкономлю" — так там представили "Красотку" с Ричардом Гиром и Джулией Робертс. "Леон" стал "Киллером, который оказался не так хладнокровен, как он думал", а интригу триллера "Шестое чувство" прокатчики просто убили названием-спойлером: "Он — привидение!"."Часто лента попадает к нам после того, как запущена рекламная кампания. Даже с трейлером зачастую работают те, кто вообще не видел фильм, — отмечает президент Евразийской лиги субтитровщиков Елена Конотопова. — И приходится вставлять в свой перевод уже прозвучавшие в тизере фразы, ведь зритель или запомнил их, или заранее выстроил по ним восприятие картины".А вот название нового фильма Кристофера Нолана достаточно удачно перевели на русский: да, Tenet с английского — вовсе не "Довод", а "Догмат", но важнее было сохранить заложенный режиссером в названии палиндром, пусть и уступив смыслу.Уложил как надоЭпоха видеосалонов 90-х запомнилась универсалами: профессионалы типа Леонида Володарского синхронно переводили фильм, часто вместе со зрителем видя его в первый раз, и сами же говорили за героев, выступая в роли актеров дубляжа. Что-то могли не расслышать или неправильно понять — но на такие мелочи обычно не обращали внимания. Сегодня работа на официальных студиях озвучки начинается с присланных правообладателями диалоговых листов, где прописаны все реплики персонажей — вплоть до пауз, вздохов и охов.В хорошем кинопереводе, особенно в дубляже, важно "вложить" фразу в рот герою: чтобы актер-иностранец заговорил на чистом русском языке. Поэтому реплики могут сильно подгонять: укорачивать, удлинять, заменять одни слова на другие, более подходящие по артикуляции. В фильме "Довлатов" есть эпизод из жизни Иосифа Бродского: он работал на "Ленфильме" как раз таким "укладчиком".Основные сложности возникают с далекими друг от друга языками. "При переводах с китайского на русский и наоборот практически невозможно четко попасть в звуковую дорожку. Даже визуально китайский текст в силу глубокого наполнения иероглифов при переводе на русский увеличивается процентов на двадцать пять", — отмечает руководитель Ассоциации переводчиков Кирилл Батыгин. В целом, добавляет он, действует правило: субтитры и озвучка часто расходятся, и первые более близки к оригиналу, потому что не должны проходить мучительный процесс укладки.Вова, он же Володя, он же ВладимирДругой интересный вопрос — реалии, которые очевидны для носителя языка, но не для иностранцев. "Я редактировал перевод на китайский фильма Хабенского "Селфи", где имя героя появлялось во всех возможных вариациях: Владимир, Володя, Влад, Вова. Нам понятно, что это один человек, но китайскому зрителю — нет: звучит-то совершенно по-разному. Так пришлось выбрать одно имя и работать только с ним", — приводит пример Батыгин.А если у одного из персонажей особый говор — например, ирландский или шотландский, и на этом не просто строятся несколько шуток, а целый сюжет? "Все зависит от того, как мы "картируем" героя. Если задача показать, что он неуч, можно использовать русские слова, рядом с которыми в словаре стоит отметка "просторечие", — отмечает директор Школы аудиовизуального перевода Алексей Козуляев."И все же странновато видеть на экране чернокожего с жаргоном южнорусского гопника. Да, на Украине однажды сделали смачный перевод "Клана Сопрано", где бандиты изъяснялись на суржике (просторечном смешении русского и украинского. — Прим. ред.). Но слушать подобные лингвистические выкрутасы, если они просто ради забавы, на самом деле не очень", — считает Константин Яковлев.По его словам, здесь есть два подхода. Первый — максимально приблизить кино к местным реалиям, хотя и здесь есть запреты: например, на замену торговых марок, названий валюты. Так, в фильме "Первый мститель", когда Капитан Америка вспоминает, что пропустил, пока был в коме, упоминается группа "Кино" и распад СССР. Второй — оставить заимствования: никаких "костылей", пусть зритель знакомится с другими культурами.Соль шутки и полет фантазии"Если нельзя передать шутку в лоб, нужно проанализировать, на чем построен комизм ситуации, и попытаться найти аналог", — говорит Алексей Козуляев. "Мы ведь переводим для зрителя не просто слова или предложения, а кинособытия", — поясняет он. "В одном детском сериале мне попался такой диалог: What did one popsicle (фруктовый лед) say to the other one? — Ice to meet you. Каламбур здесь построен и на неверном произношении стандартной фразы "Nice to meet you", и на обыгрывании темы еды. Сохранить и то и другое не удавалось, но я перевел так: "Что одно мороженое говорит другому? — Я просто таю", — вспоминает случай из своей практики Яковлев.Борщевский продолжает: "Нужно было перевести небольшую фразу: герой в баре стендап-клуба заказывает блюдо "Cedric the enchilada", намек на актера-комика Сedric the Entertainer, или Седрика-Развлекателя, которого наша широкая аудитория не знает. А значит, надо найти другую звездную замену, обыграв его гастрономически. В рабочем чате коллеги накидали под сотню вариантов: Джонни Хлепп, Яйца Камбербэтч, Леонардо Ди Каперсы, Билл Пюррей, Милла Йогуртович, Сандра Булка, Тимоти Шаурма, Том Кукуруз..."Один из частых упреков переводчикам — "а герой этого не говорил!" или "а в словаре нет такого значения". Но, по мнению Борщевского, задача в том, чтобы зритель рассмеялся или заплакал в том же месте, что и носители языка. "По сути, мы пересобираем фильм для иностранной аудитории, стараясь сохранить все, что хотели донести создатели", — считает он. "Действительно, как правило, перевод получается не дословным. Но это не должно удивлять. Еще со времен покровителя нашей профессии, святого Иеронима, мы переводим не слова, а смыслы. Чуковский писал: улыбку нужно переводить улыбкой".

