https://ria.ru/20200930/kino-1577995137.html
"Меня трясло": актриса рассказала о "постельной" сцене с Харламовым
Актриса Екатерина Радченко рассказала в интервью "Телепрограмме" о съемках комедии "Гусар", в которой ей пришлось играть страстную сцену с телеведущим Гариком... РИА Новости, 30.09.2020
2020-09-30T13:41
2020-09-30T13:41
2020-09-30T23:38
екатерина радченко
гарик харламов (игорь)
шоу-бизнес
кино
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<strong>МОСКВА, 30 сен — РИА Новости</strong>. Актриса <a href="https://ria.ru/person_ekaterina-radchenko" target="_blank">Екатерина Радченко</a> рассказала в <a href="https://clck.ru/R976z" target="_blank">интервью</a> "Телепрограмме" о съемках комедии "Гусар", в которой ей пришлось играть страстную сцену с телеведущим Гариком Харламовым.Играть интимные отношения в кино для Радченко оказалось совсем непросто. Она отметила, что для нее это стало испытанием."В сцене есть финальный аккорд, которого я очень стеснялась. Меня даже трясло в прямом смысле, потели ладони. Гарик оказался невероятно аккуратен. Он ни разу даже не дотронулся до меня", — подчеркнула актриса.Также девушка рассказала, что общаться с Харламовым за кадром очень легко. Он постоянно шутит и поднимает настроение всем присутствующим.Премьера комедии "Гусар" состоится 5 октября на телеканале ТНТ. По сюжету гусар прибывает в современный мир из 1812 года. Харламов сыграет в фильме главную роль, а Радченко — одну из второстепенных.
https://ria.ru/20200928/kharlamov-1577888388.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
екатерина радченко, гарик харламов (игорь), шоу-бизнес, кино
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости
. Актриса Екатерина Радченко
рассказала в интервью
"Телепрограмме" о съемках комедии "Гусар", в которой ей пришлось играть страстную сцену с телеведущим Гариком Харламовым.
Играть интимные отношения в кино для Радченко оказалось совсем непросто. Она отметила, что для нее это стало испытанием.
"В сцене есть финальный аккорд, которого я очень стеснялась. Меня даже трясло в прямом смысле, потели ладони. Гарик оказался невероятно аккуратен. Он ни разу даже не дотронулся до меня", — подчеркнула актриса.
Также девушка рассказала, что общаться с Харламовым за кадром очень легко. Он постоянно шутит и поднимает настроение всем присутствующим.
Премьера комедии "Гусар" состоится 5 октября на телеканале ТНТ. По сюжету гусар прибывает в современный мир из 1812 года. Харламов сыграет в фильме главную роль, а Радченко — одну из второстепенных.