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В Киеве после гибели сотрудницы посольства США завели дело об убийстве
Правоохранители возбудили дело по статье "умышленное убийство" после гибели сотрудницы посольства США на Украине, сообщил глава Нацполиции Киева Андрей... РИА Новости, 30.09.2020
2020-09-30T19:22
2020-09-30T19:41
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киев
украина
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<strong>КИЕВ, 30 сен - РИА Новости.</strong> Правоохранители возбудили дело по статье "умышленное убийство" после гибели сотрудницы посольства <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> на <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украине</a>, сообщил глава Нацполиции <a href="http://ria.ru/location_Kiev/" target="_blank" data-auto="true">Киева</a> Андрей Крищенко.Ранее пресс-служба киевского управления Национальной полиции Украины сообщила, что сотрудницу посольства США избили в Киеве, она скончалась в больнице, правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия. В нападении подозревают мужчину, которому на вид 30-40 лет, его разыскивает полиция. При этом интернет издание "Цензор.НЕТ" со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщило, что погибшую звали Санвер Никаело и ее мог сбить поезд, когда она осуществляла пробежку возле железной дороги."Дело заведено по статье "умышленное убийство". Сейчас полиция, судебно-медицинский эксперт, наша криминалистическая лаборатория осматривают место происшествия, осматривают тело этой женщины, вещи, проводятся первоочередные необходимые действия", - сказал он в эфире телеканала <a href="https://nash.live/" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Наш"</a>.Он добавил, что это стандартная процедура в таких случаях.Крищенко добавил, что возле посольства задействовали дополнительные патрули полиции, однако охраной посольства занимается Нацгвардия.Директор департамента коммуникаций МВД Украины Артем Шевченко заявил, что правоохранители не исключают версию нападения."Относительно смерти сотрудницы посольства США в Киеве время покажет, что случилось. Может быть преступлением. Полиция Киева имеет оперативную информацию об одном подозреваемом и ищет его. Но может быть и несчастный случай... Нацполиция ведет расследование", - написал он в Twitter.
https://radiosputnik.ria.ru/20200802/1575271936.html
Соболезную родственникам. Горе - всегда горе, и грех на этом делать политику.
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Присоединяюсь.
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сша, киев, украина, в мире

В Киеве после гибели сотрудницы посольства США завели дело об убийстве

19:22 30.09.2020 (обновлено: 19:41 30.09.2020)
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкСотрудники Украинской полиции в Киеве
Сотрудники Украинской полиции в Киеве - РИА Новости, 1920, 30.09.2020
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 30 сен - РИА Новости. Правоохранители возбудили дело по статье "умышленное убийство" после гибели сотрудницы посольства США на Украине, сообщил глава Нацполиции Киева Андрей Крищенко.
Ранее пресс-служба киевского управления Национальной полиции Украины сообщила, что сотрудницу посольства США избили в Киеве, она скончалась в больнице, правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия. В нападении подозревают мужчину, которому на вид 30-40 лет, его разыскивает полиция. При этом интернет издание "Цензор.НЕТ" со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщило, что погибшую звали Санвер Никаело и ее мог сбить поезд, когда она осуществляла пробежку возле железной дороги.
"Дело заведено по статье "умышленное убийство". Сейчас полиция, судебно-медицинский эксперт, наша криминалистическая лаборатория осматривают место происшествия, осматривают тело этой женщины, вещи, проводятся первоочередные необходимые действия", - сказал он в эфире телеканала "Наш".
Он добавил, что это стандартная процедура в таких случаях.
Крищенко добавил, что возле посольства задействовали дополнительные патрули полиции, однако охраной посольства занимается Нацгвардия.
Директор департамента коммуникаций МВД Украины Артем Шевченко заявил, что правоохранители не исключают версию нападения.
"Относительно смерти сотрудницы посольства США в Киеве время покажет, что случилось. Может быть преступлением. Полиция Киева имеет оперативную информацию об одном подозреваемом и ищет его. Но может быть и несчастный случай... Нацполиция ведет расследование", - написал он в Twitter.
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