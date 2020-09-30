https://ria.ru/20200930/kiev-1578021004.html

В Киеве после гибели сотрудницы посольства США завели дело об убийстве

Правоохранители возбудили дело по статье "умышленное убийство" после гибели сотрудницы посольства США на Украине, сообщил глава Нацполиции Киева Андрей... РИА Новости, 30.09.2020

2020-09-30T19:22

2020-09-30T19:22

2020-09-30T19:41

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<strong>КИЕВ, 30 сен - РИА Новости.</strong> Правоохранители возбудили дело по статье "умышленное убийство" после гибели сотрудницы посольства <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> на <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украине</a>, сообщил глава Нацполиции <a href="http://ria.ru/location_Kiev/" target="_blank" data-auto="true">Киева</a> Андрей Крищенко.Ранее пресс-служба киевского управления Национальной полиции Украины сообщила, что сотрудницу посольства США избили в Киеве, она скончалась в больнице, правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия. В нападении подозревают мужчину, которому на вид 30-40 лет, его разыскивает полиция. При этом интернет издание "Цензор.НЕТ" со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщило, что погибшую звали Санвер Никаело и ее мог сбить поезд, когда она осуществляла пробежку возле железной дороги."Дело заведено по статье "умышленное убийство". Сейчас полиция, судебно-медицинский эксперт, наша криминалистическая лаборатория осматривают место происшествия, осматривают тело этой женщины, вещи, проводятся первоочередные необходимые действия", - сказал он в эфире телеканала <a href="https://nash.live/" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Наш"</a>.Он добавил, что это стандартная процедура в таких случаях.Крищенко добавил, что возле посольства задействовали дополнительные патрули полиции, однако охраной посольства занимается Нацгвардия.Директор департамента коммуникаций МВД Украины Артем Шевченко заявил, что правоохранители не исключают версию нападения."Относительно смерти сотрудницы посольства США в Киеве время покажет, что случилось. Может быть преступлением. Полиция Киева имеет оперативную информацию об одном подозреваемом и ищет его. Но может быть и несчастный случай... Нацполиция ведет расследование", - написал он в Twitter.

https://radiosputnik.ria.ru/20200802/1575271936.html

просто Хемуль Соболезную родственникам. Горе - всегда горе, и грех на этом делать политику. 54

NickB777 Присоединяюсь. 39

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, киев, украина, в мире