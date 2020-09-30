https://ria.ru/20200930/khudozhniki-1578008433.html

Главный храм художников освятили в Москве

Викарий патриарха Московского и всея Руси Кирилла епископ Наро-Фоминский Парамон освятил в среду храм в честь преподобного Андрея Рублева на Верхней Масловке, в РИА Новости, 30.09.2020

2020-09-30T16:24

2020-09-30T16:24

2020-09-30T16:29

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<strong>МОСКВА, 30 сен – РИА Новости, Артем Буденный.</strong> Викарий патриарха Московского и всея Руси Кирилла епископ Наро-Фоминский Парамон освятил в среду храм в честь преподобного Андрея Рублева на Верхней Масловке, в так называемом Городке художников.Церковь из сибирской лиственницы возведена по Программе строительства православных храмов в Москве на частные пожертвования в 2016 году. Храм был освящен ранее малым чином, в нем проводятся богослужения, однако великое освящение, которое по традиции может провести только архиерей, прошло именно сейчас."Хочу передать благословение и поздравление патриарха Кирилла, который был инициатором программы строительства православных храмов в Москве. Наш город украшается храмами-жемчужинами там, где, может быть, никогда храмов не было. Они становятся местом для отдохновения души, исстрадавшейся и жаждущей общения с Богом", - сказал епископ Парамон после богослужения.Как рассказал РИА Новости настоятель храма протоиерей Владимир Леонов, община храма на 80% состоит из живописцев."Храм находится в Городке художников, можно сказать, что это главный храм художников, это их детище. Они участвовали в его оформлении и украшении. Часть средств на строительство была выручена от продажи картин, которые они пожертвовали. У нас не было якорных спонсоров, все своими усилиями", - пояснил священник.Он отметил, что великое освящение – это главное событие в жизни храма, "как день рождения для человека". "И для района это большое событие, потому что многие люди участвовали в этом деле", - подчеркнул протоиерей.После богослужения наградили тех, кто помог построить храм. Отец Владимир был удостоен ордена преподобного Андрея Иконописца III степени. А староста храма и экс-председатель приходского совета Лидия Таежная, которая тоже живет в городке художников, получила патриаршую грамоту."Был очень длинный путь: 13 лет мы боролись за этот участок земли. Изначально он принадлежал городку художников, но в 1996 году, когда в Москве происходил передел всего, этот участок ушел городу: тут планировали возвести бизнес-центр. А художники хотели построить храм. В решении вопроса с землей нам очень помог протоиерей Григорий Кириков…", - рассказала РИА Новости Таежная.В 2001 году известные живописцы обратились к патриарху Московскому и всея Руси Алексию II "с просьбой благословить строительство храма в честь преподобного Андрея Рублева" в городке художников. В 2010 году за постройку храма подписались 3 тысячи жителей, и позже городские власти согласовали строительство. Первая Божественная Литургия состоялась в храме 17 июля 2016 года в день памяти преподобного Андрея Рублева.Андрей Рублев (ок.1360 – ок.1428) — величайший русский иконописец, работы которого получили всемирное признание. Самое известное произведение Андрея Рублева — образ Святой Троицы, в котором художник воплотил завет Сергия Радонежского о том, чтобы "воззрением на Святую Троицу побеждалась ненавистная рознь мира сего". Иконописец был канонизирован Русской православной церковью в лике преподобных. Православная церковь празднует его память 17 июля.Программа строительства православных храмов в Москве, которая ранее называлась "Программа 200 храмов", инициирована патриархом Московским и вся Руси Кириллом в 2009 году и реализуется на пожертвования.

https://ria.ru/20200622/1573327558.html

https://ria.ru/20191104/1560552675.html

https://ria.ru/20200928/khramy-1577881197.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

культура, религия, андрей рублев (теннисист), сергий радонежский, новости - религия и мировоззрение, русская православная церковь, москва