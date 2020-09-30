https://ria.ru/20200930/keshbek-1577989996.html

Круизные туроператоры просят особых условий участия в программе кешбэка

Туроператоры, продающие речные круизы, направили коллективное письмо главе Ростуризма Зарине Догузовой, где просят особых условий участия во втором этапе... РИА Новости, 30.09.2020

2020-09-30T14:07

2020-09-30T14:07

2020-09-30T14:07

туризм

кешбэк

зарина догузова

туризм

круизы

новости - туризм

федеральное агентство по туризму (ростуризм)

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<strong>МОСКВА, 30 сен — РИА Новости.</strong> Туроператоры, продающие речные круизы, направили коллективное письмо главе Ростуризма Зарине Догузовой, где просят особых условий участия во втором этапе программы кешбэка.Из письма следует, что 24 сентября 2020 года участники рынка, включая круизные компании, получили от регулятора письмо с приглашением принять участвовать в новой акции. "Но объявленные условия делают невозможным участие в акции пула отечественных речных компаний и туроператоров, специализирующихся на реализации круизов, так как период проданных в рамках программы турпакетов и туруслуг ограничен 10 января 2021 года", — говорится в документе.Они отмечают, что первый этап продаж путевок с кешбэком имел большой успех среди клиентов, в том числе любителей речных путешествий. Было продано путевок на сумму более 100 миллионов рублей. Это огромная поддержка для круизного сегмента рынка, всей инфраструктуры российских речных портов и обслуживающего персонала."В настоящее время сезон реализации речных туров уже практически завершен из-за климатических условий нашей страны. Но все участники рынка уже опубликовали на сайтах цены и маршруты круизов на навигацию, которая начнется с конца апреля 2021 года, и готовы предложить эти поездки потребителям. Мы просим вашего содействия по включению речного круизного продукта во второй этап программы стимулирования внутренних турпоездок с периодом продажи путевок на даты с середины апреля до 30 июня 2021 года", — пишут представители круизных компаний.Речники хотят, чтобы в виде исключения ведомство разрешило им реализацию турпакетов на 2,5 месяца сезона 2021 года, когда начнется навигация. "В противном случае туроператоры, специализирующиеся на речных круизах, окажутся в неконкурентных условиях по отношению к другим участникам внутреннего рынка, а любители такого вида отдыха полностью выпадут из программы стимулирования поездок по России", — отмечается в письме.Второй этап программы стартует уже в октябре 2020 года. Участие в продолжении акции смогут принять компании, зарегистрированные в едином федеральном реестре туроператоров (ЕФРТ), гостиницы всех типов, санатории, агрегаторы туруслуг.

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кешбэк, зарина догузова, туризм, круизы, новости - туризм, федеральное агентство по туризму (ростуризм)