https://ria.ru/20200930/kazaki-1577995283.html

В Москве обсудили порядок несения госслужбы казаками

Участие представителей российского казачества в несении государственной службы, обеспечении пожарной безопасности, а также в защите населения и территорий от... РИА Новости, 30.09.2020

2020-09-30T13:15

2020-09-30T13:15

2020-09-30T13:15

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

российское казачество

николай долуда

александр горовой

москва

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<strong>МОСКВА, 30 сен — РИА Новости.</strong> Участие представителей российского казачества в несении государственной службы, обеспечении пожарной безопасности, а также в защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций обсуждалось на заседании постоянной комиссии Совета при президенте РФ по организации государственной и иной службы российского казачества, которое состоялось в столице 29 сентября.В мероприятии приняли участие члены Совета при президенте РФ по делам казачества, представители администрации президента РФ, МВД России, Росгвардии, ФСБ России, МЧС, атаманы реестровых войсковых казачьих обществ.Основное внимание в ходе заседания было уделено подготовке плана реализации стратегии развития государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества до 2030 года. Так, атаман Всероссийского казачьего общества (ВсКО) Николай Долуда отметил, что в документе обозначена задача по формированию эффективного механизма привлечения казачества к несению государственной или иной службы в интересах национальной безопасности, в том числе на договорной основе."На сегодняшний день наиболее полная нормативно-правовая база по привлечению казаков к службе разработана в Ростовской области, Краснодарском и Ставропольском краях. Уже сегодня губернатором Иркутской области Кобзевым Игорем Ивановичем даны поручения уполномоченным органам внести изменения в действующий региональный закон по привлечению казаков ко всем видам государственной службы, предусмотреть финансирование на эти цели из средств областного бюджета, заключить трехстороннее соглашение по участию казаков в охране общественного порядка между администрацией области, Главным управлением МВД по Иркутской области и войсковым казачьим обществом. Аналогичные поручения даны главой Республики Крым Аксеновым Сергеем Валериевичем в отношении Черноморского казачьего войска", – сказал он.Как уточнили в пресс-службе ВсКО, на сегодняшний день казаков привлекают ко всем видам государственной службы, к которым относится участие в охране общественного порядка, защите государственной границы, в мероприятиях по предупреждению и ликвидации ЧС, в природоохранных мероприятиях, экологической и пожарной безопасности. При этом в ряде регионов страны не урегулирован порядок несения службы казаками, не определены социальные гарантии для них, отсутствует механизм реализации государственной поддержки казачьих обществ."Всего к несению госслужбы привлечено более 27 тысяч казаков из 175 тысяч, входящих в состав Всероссийского казачьего общества, что составляет всего 16% от данной численности. Это очень мало для того, чтобы использовать весь потенциал российского казачества", – считает Николай Долуда.Обращаясь к атаманам реестровых войсковых казачьих обществ, атаман ВсКО поставил задачи, направленные на повышение качества организации государственной службы в казачьих обществах.В первую очередь он поручил организовать встречи с руководителями главных управлений МВД, пограничных управлений, главных управлений МЧС, территориальных органов Министерства природных ресурсов и уточнить необходимость выделения казаков и их количество по видам государственной службы. Также Долуда потребовал предоставить данные по каждому региону, чтобы определить, где взаимоотношения с вышеперечисленными структурами выстроены и имеют конструктивный характер, а где существуют проблемы и требуется более детальное рассмотрение вопросов привлечения казаков к несению службы.Для укрепления и поддержания дисциплины и управляемости отрядов, по словам атамана, осуществлять охрану общественного порядка казаки должны исключительно в казачьей форме одежды, определенной указом российского президента для войсковых казачьих обществ.По итогам заседания комиссии первый заместитель министра внутренних дел РФ Александр Горовой поставил задачу руководителям территориальных органов полиции перейти в новый формат взаимодействия с казачьими обществами во всех субъектах РФ, где они располагаются.

https://ria.ru/20200828/kazaki-1576411976.html

https://ria.ru/20200907/sochi-1576856328.html

https://ria.ru/20200820/1576030867.html

москва

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство внутренних дел рф (мвд россии), российское казачество, николай долуда, александр горовой, москва