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Архангельская область
Архангельская область
https://ria.ru/20200930/kargopole-1578019526.html
В поморском Каргополье начало работу новое Собрание депутатов
В Каргопольском муниципальном округе Поморья состоялась первая сессия Собрания депутатов - один из ключевых этапов перехода бывшего Каргопольского района к... РИА Новости, 30.09.2020
2020-09-30T18:46
2020-09-30T18:46
архангельская область
каргополь
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<strong>АРХАНГЕЛЬСК, 30 сен - РИА Новости</strong>. В Каргопольском муниципальном округе Поморья состоялась первая сессия Собрания депутатов - один из ключевых этапов перехода бывшего Каргопольского района к одноуровневой системе местного самоуправления, сообщает пресс-служба Архангельского областного Собрания депутатов.Как отмечается в сообщении, процесс преобразования муниципальных районов в муниципальные округа в настоящее время происходит в более чем 20 субъектах РФ в том числе в Архангельской области. С 1 июня 2020 года одно городское и 5 сельских поселений Каргопольского района были объединены в одно муниципальное образование и наделены статусом Каргопольского муниципального округа с административным центром в городе <a href="https://ria.ru/location_Kargopol" target="_blank">Каргополе</a>. Соответствующий законопроект был разработан правительством Архангельской области совместно с органами местного самоуправления Каргополья и одобрен на майской сессии областным Собранием. Вновь образованный муниципалитет должен окончательно перейти к одноуровневой системе местного самоуправления к 1 января 2021 года.Одним из важнейших этапов реформирования стали выборы в окружное Собрание депутатов, по итогам которых было избрано 19 человек. Среди первостепенных задач депутатского корпуса – сформировать и утвердить Устав округа.Муниципальная реформа обусловлена изменениями в федеральный закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", принятыми в мае 2019 года. Появление нового вида административно-территориальной единицы, по аналогии с городским округом, направлено на обеспечение комплексного социально-экономического развития муниципальных образований, повышение качества жизни их жителей и эффективность муниципального управления, отметили в пресс-службе.
https://ria.ru/20200924/uchastki-1577705748.html
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каргополь

В поморском Каргополье начало работу новое Собрание депутатов

18:46 30.09.2020
 
© РИА Новости / Евгений БиятовУлицы Каргополя
Улицы Каргополя - РИА Новости, 1920, 30.09.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
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АРХАНГЕЛЬСК, 30 сен - РИА Новости. В Каргопольском муниципальном округе Поморья состоялась первая сессия Собрания депутатов - один из ключевых этапов перехода бывшего Каргопольского района к одноуровневой системе местного самоуправления, сообщает пресс-служба Архангельского областного Собрания депутатов.
Как отмечается в сообщении, процесс преобразования муниципальных районов в муниципальные округа в настоящее время происходит в более чем 20 субъектах РФ в том числе в Архангельской области. С 1 июня 2020 года одно городское и 5 сельских поселений Каргопольского района были объединены в одно муниципальное образование и наделены статусом Каргопольского муниципального округа с административным центром в городе Каргополе. Соответствующий законопроект был разработан правительством Архангельской области совместно с органами местного самоуправления Каргополья и одобрен на майской сессии областным Собранием. Вновь образованный муниципалитет должен окончательно перейти к одноуровневой системе местного самоуправления к 1 января 2021 года.
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Одним из важнейших этапов реформирования стали выборы в окружное Собрание депутатов, по итогам которых было избрано 19 человек. Среди первостепенных задач депутатского корпуса – сформировать и утвердить Устав округа.
"Сегодня совершен важнейший шаг на пути муниципальной реформы – к работе приступил первый состав депутатов первого в истории Архангельской области муниципального округа. Дальнейший успех преобразований в Каргополье будет напрямую зависеть от слаженной и продуктивной работы депутатского корпуса. Именно им первыми предстоит воплотить в жизнь те чаянья и надежды, которые связаны с переходом к новой форме местного самоуправления", – отметила председатель Архангельского областного Собрания депутатов Екатерина Прокопьева.
Муниципальная реформа обусловлена изменениями в федеральный закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", принятыми в мае 2019 года. Появление нового вида административно-территориальной единицы, по аналогии с городским округом, направлено на обеспечение комплексного социально-экономического развития муниципальных образований, повышение качества жизни их жителей и эффективность муниципального управления, отметили в пресс-службе.
 
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Архангельская областьКаргополь
 
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