https://ria.ru/20200930/karantin-1577994605.html

Песков рассказал, что не все проходят карантин перед встречей с Путиным

Не все чиновники или топ-менеджеры компаний проходят двухнедельный карантин перед встречей с Владимиром Путиным, рассказал журналистам пресс-секретарь главы... РИА Новости, 30.09.2020

2020-09-30T13:03

2020-09-30T13:03

2020-09-30T13:53

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здоровье - общество

дмитрий песков

владимир путин

общество

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<strong>МОСКВА, 30 сен — РИА Новости.</strong> Не все чиновники или топ-менеджеры компаний проходят двухнедельный карантин перед встречей с <a href="https://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank">Владимиром Путиным</a>, рассказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий ПесковПо мнению <a href="https://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov" target="_blank">Пескова</a>, ответственный госслужащий или руководитель компании сначала оценит возможные угрозы и уже потом сам примет решение о том, соблюдать ли ему карантин перед встречей с Путиным.Пресс-секретарь президента также опроверг слухи о том, что в администрации главы государства ввели строгие карантинные меры и особый режим работы из-за роста числа заразившихся коронавирусом."В администрации президента, как и везде, есть заболевшие, есть переболевшие, есть болеющие — это неизбежный процесс. Особых мер карантина нет. Есть, конечно, постоянно продолжающийся процесс, еще с марта месяца, процесс тестирования. Да, это регулярно, в усиленном режиме, но это связано со спецификой работы", — объяснил он.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.

https://ria.ru/20200929/koronavirus-1577935406.html

Олег Ливанов А привиться российской вакциной он почему не хочет, чтоб и дальше вести свою работу в нормальном режиме, а не как девица в башне (бункере)? 21

alekseevan -Срочно Путин вызывает! Садись на двухнедельный карантин немедленно. 19

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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