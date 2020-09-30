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Песков рассказал, что не все проходят карантин перед встречей с Путиным
Не все чиновники или топ-менеджеры компаний проходят двухнедельный карантин перед встречей с Владимиром Путиным, рассказал журналистам пресс-секретарь главы... РИА Новости, 30.09.2020
2020-09-30T13:03
2020-09-30T13:53
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
дмитрий песков
владимир путин
общество
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<strong>МОСКВА, 30 сен — РИА Новости.</strong> Не все чиновники или топ-менеджеры компаний проходят двухнедельный карантин перед встречей с <a href="https://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank">Владимиром Путиным</a>, рассказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий ПесковПо мнению <a href="https://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov" target="_blank">Пескова</a>, ответственный госслужащий или руководитель компании сначала оценит возможные угрозы и уже потом сам примет решение о том, соблюдать ли ему карантин перед встречей с Путиным.Пресс-секретарь президента также опроверг слухи о том, что в администрации главы государства ввели строгие карантинные меры и особый режим работы из-за роста числа заразившихся коронавирусом."В администрации президента, как и везде, есть заболевшие, есть переболевшие, есть болеющие — это неизбежный процесс. Особых мер карантина нет. Есть, конечно, постоянно продолжающийся процесс, еще с марта месяца, процесс тестирования. Да, это регулярно, в усиленном режиме, но это связано со спецификой работы", — объяснил он.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.
https://ria.ru/20200929/koronavirus-1577935406.html
А привиться российской вакциной он почему не хочет, чтоб и дальше вести свою работу в нормальном режиме, а не как девица в башне (бункере)?
21
-Срочно Путин вызывает! Садись на двухнедельный карантин немедленно.
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, дмитрий песков, владимир путин, общество

Песков рассказал, что не все проходят карантин перед встречей с Путиным

13:03 30.09.2020 (обновлено: 13:53 30.09.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции провел совещание о развитии и декриминализации лесного комплекса
Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции провел совещание о развитии и декриминализации лесного комплекса - РИА Новости, 1920, 30.09.2020
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Не все чиновники или топ-менеджеры компаний проходят двухнедельный карантин перед встречей с Владимиром Путиным, рассказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков

"Кто-то проходит двухнедельный карантин, кто-то проходит карантин несколько дней, кто-то вообще без карантина встречается. Это зависит от человека, зависит от его графика, зависит от эпидемиологической обстановки в каждом отдельно взятом офисе или министерстве", — отметил представитель Кремля.

По мнению Пескова, ответственный госслужащий или руководитель компании сначала оценит возможные угрозы и уже потом сам примет решение о том, соблюдать ли ему карантин перед встречей с Путиным.
Пресс-секретарь президента также опроверг слухи о том, что в администрации главы государства ввели строгие карантинные меры и особый режим работы из-за роста числа заразившихся коронавирусом.
"В администрации президента, как и везде, есть заболевшие, есть переболевшие, есть болеющие — это неизбежный процесс. Особых мер карантина нет. Есть, конечно, постоянно продолжающийся процесс, еще с марта месяца, процесс тестирования. Да, это регулярно, в усиленном режиме, но это связано со спецификой работы", — объяснил он.
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