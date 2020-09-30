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Кремль опроверг сообщения о карантине для чиновников из-за COVID-19
В Кремле опровергли слухи о строгом карантине для чиновников администрации президента из-за COVID-19: это не соответствует действительности, заявил... РИА Новости, 30.09.2020
2020-09-30T12:52
2020-09-30T12:54
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
дмитрий песков
общество
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<strong>МОСКВА, 30 сен - РИА Новости.</strong> В Кремле опровергли слухи о строгом карантине для чиновников администрации президента из-за COVID-19: это не соответствует действительности, заявил пресс-секретарь президента РФ <a href="https://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov" target="_blank">Дмитрий Песков</a>."Нет, эти сообщения не соответствуют действительности. В Администрации президента, как и везде, есть заболевшие, есть переболевшие, есть болеющие - это неизбежный процесс. Особых мер карантина нет. Есть, конечно, постоянно продолжающийся процесс, еще с марта месяца, процесс тестирования. Да, это регулярно, в усиленном режиме, но это связано со спецификой работы", - сказал Песков, отвечая на просьбу прокомментировать информацию СМИ, что в АП якобы были введены строгие карантинные меры и особый режим работы.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.
https://ria.ru/20200929/koronavirus-1577919860.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, дмитрий песков, общество

Кремль опроверг сообщения о карантине для чиновников из-за COVID-19

12:52 30.09.2020 (обновлено: 12:54 30.09.2020)
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкВид на Большой Каменный мост в Москве
Вид на Большой Каменный мост в Москве - РИА Новости, 1920, 30.09.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. В Кремле опровергли слухи о строгом карантине для чиновников администрации президента из-за COVID-19: это не соответствует действительности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Нет, эти сообщения не соответствуют действительности. В Администрации президента, как и везде, есть заболевшие, есть переболевшие, есть болеющие - это неизбежный процесс. Особых мер карантина нет. Есть, конечно, постоянно продолжающийся процесс, еще с марта месяца, процесс тестирования. Да, это регулярно, в усиленном режиме, но это связано со спецификой работы", - сказал Песков, отвечая на просьбу прокомментировать информацию СМИ, что в АП якобы были введены строгие карантинные меры и особый режим работы.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоДмитрий ПесковОбщество
 
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