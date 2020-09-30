https://ria.ru/20200930/karantin-1577993392.html

Кремль опроверг сообщения о карантине для чиновников из-за COVID-19

В Кремле опровергли слухи о строгом карантине для чиновников администрации президента из-за COVID-19: это не соответствует действительности, заявил... РИА Новости, 30.09.2020

2020-09-30T12:52

2020-09-30T12:52

2020-09-30T12:54

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

дмитрий песков

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/1a/1576328970_360:523:3072:2048_1400x0_80_0_0_b73caa05574eaae9eea4f22afc7ed80c.jpg

<strong>МОСКВА, 30 сен - РИА Новости.</strong> В Кремле опровергли слухи о строгом карантине для чиновников администрации президента из-за COVID-19: это не соответствует действительности, заявил пресс-секретарь президента РФ <a href="https://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov" target="_blank">Дмитрий Песков</a>."Нет, эти сообщения не соответствуют действительности. В Администрации президента, как и везде, есть заболевшие, есть переболевшие, есть болеющие - это неизбежный процесс. Особых мер карантина нет. Есть, конечно, постоянно продолжающийся процесс, еще с марта месяца, процесс тестирования. Да, это регулярно, в усиленном режиме, но это связано со спецификой работы", - сказал Песков, отвечая на просьбу прокомментировать информацию СМИ, что в АП якобы были введены строгие карантинные меры и особый режим работы.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.

https://ria.ru/20200929/koronavirus-1577919860.html

1

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, дмитрий песков, общество