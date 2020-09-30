https://ria.ru/20200930/karabakh-1578018938.html
Наступление армянских военных в Карабахе попало на видео
Министерство обороны Армении опубликовало видео наступления на позиции Вооруженных сил Азербайджана. РИА Новости, 30.09.2020
2020-09-30T18:36
2020-09-30T18:36
2020-09-30T20:42
нато
одкб
азербайджан
армения
в мире
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<strong>МОСКВА, 30 сен —</strong> <strong>РИА Новости. </strong>Министерство обороны Армении опубликовало видео наступления на позиции Вооруженных сил Азербайджана.Обстановка в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank">Нагорном Карабахе</a> накалилась на минувшей неделе. <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank">Баку</a> и <a href="http://ria.ru/location_Yerevan/" target="_blank">Ереван</a> обвинили друг друга в начале боевых действий. Армения ввела военное положение и объявила всеобщую мобилизацию. В Азербайджане установили комендантский час и провели частичную мобилизацию.Ситуация усугубляется активной поддержкой Азербайджана со стороны Турции (член <a href="http://ria.ru/organization_NATO/" target="_blank">НАТО</a>). В свою очередь, Армения входит в <a href="http://ria.ru/organization_Organizacija_Dogovora_o_kollektivnojj_bezopasnosti/" target="_blank">ОДКБ</a>. Мировое сообщество призывает стороны конфликта к сдержанности.
https://ria.ru/20200929/vertolet-1577949506.html
ЛОЖКАДЕГТЯ
Армяне, как вояки сильнее. Но на стороне Алиева Турция и её военный потенциал. А так же тысячи боевиков ИГИЛ, которым все равно где и сколько воевать. Если втянется Россия, то это будет война России и Турции. У Турции более совершенное оружие, мы проиграем.
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азербайджан
армения
РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Уничтожение азербайджанских танков и РСЗО. Кадры Минобороны Армении
Вооруженные силы Азербайджан потеряли в среду в боях на линии соприкосновения в Карабахе реактивные системы залпового огня "Смерч" и "Ураган", а также 11 танков, сообщил представитель минобороны Армении Арцрун Ованнисян. "Находящиеся на передовой подразделения армии обороны (Карабах - ред) продолжают наносить сокрушительные удары по врагу, в результате которых противник потерял РСЗО "Смерч" и "Ураган", десятки единиц других артиллерийских и противотанковых средств, на северном и южном направлениях – по одной тяжелой огнеметной системе "ТОС-1", 11 танков, три боевых машины пехоты и шесть бронетранспортеров", - написал Ованнисян в Facebook.
2020-09-30T18:36
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нато, одкб, азербайджан, армения, в мире