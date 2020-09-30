https://ria.ru/20200930/karabakh-1578005518.html

Рассуждения о миротворцах в Карабахе излишни, заявил Косачев

Рассуждения о вводе миротворческого контингента в Карабах излишни, армянская сторона пока не обращалась с соответствующей просьбой, заявил председатель... РИА Новости, 30.09.2020

2020-09-30T15:19

2020-09-30T15:19

2020-09-30T15:19

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

константин косачев

азербайджан

армения

в мире

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<strong>ЙОШКАР-ОЛА, 30 сен - РИА Новости.</strong> Рассуждения о вводе миротворческого контингента в Карабах излишни, армянская сторона пока не обращалась с соответствующей просьбой, заявил председатель международного комитета Совета Федерации <a href="http://ria.ru/person_Konstantin_Kosachev/" target="_blank" data-auto="true">Константин Косачев</a>."Если говорить о каких-то решениях по линии ОДКБ, то все процедуры предельно четко прописаны в уставных документах. И основополагающей, отправной точкой является обращение соответствующей страны, если она считает себя объектом агрессии. Вот до тех пор, пока армянская сторона не проявляет своей инициативы, на эту тему любые рассуждения, на мой взгляд, абсолютно излишни", - сказал Косачев журналистам, отвечая на вопрос о необходимости ввода миротворческих сил в Карабах.Он отметил, если такое обращение появится, если армянская сторона представит обоснования, которые подтверждают такую просьбу, тогда это будет предметом коллективных обсуждений в ОДКБ. "Это не должно быть единоличным решением российской стороны или какой-то другой стороны-члена ОДКБ", - добавил Косачев."В том, что касается миротворчества в более широком контексте, например, теоретически голубые каски ООН или какие-то силы по линии ОБСЕ, то все это опять же предмет рассмотрения на коллективном уровне, и здесь нужно дискуссии проводить по линии Минской группы ОБСЕ, которая имеет соответствующий мандат ООН", - сказал Косачев."Но и здесь, по моему глубокому убеждению, никакая инициатива, во всяком случае на данном этапе, с учетом нынешнего характера обстановки, никакая инициатива не должна исходить от кого бы то ни было еще, кроме Армении или Азербайджана, если мы говорим о более широком контексте Минской группы и миротворце ООН", - пояснил он.Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> впервые. Президент <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.Ряд государств, в том числе РФ и Франция, призвали стороны к сдержанности. <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турция</a> заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a>.

https://radiosputnik.ria.ru/20200929/karabakh-1577943201.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200713/1574303786.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

константин косачев, азербайджан, армения, в мире