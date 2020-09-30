https://ria.ru/20200930/karabakh-1577998942.html

СК Армении завел дело из-за боевых действий Азербайджана против Карабаха

Следственный комитет Армении возбудил уголовное дело из-за боевых действий Азербайджана против непризнанной Нагорно-Карабахской республики, сообщили в среду РИА РИА Новости, 30.09.2020

2020-09-30T13:57

2020-09-30T13:57

2020-09-30T13:57

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

нагорно-карабахская республика

азербайджан

армения

в мире

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<strong>ЕРЕВАН, 30 сен – РИА Новости.</strong> Следственный комитет <a href="https://ria.ru/location_Armenia" target="_blank">Армении</a> возбудил уголовное дело из-за боевых действий <a href="https://ria.ru/location_Azerbajjdzhan" target="_blank">Азербайджана</a> против непризнанной Нагорно-Карабахской республики, сообщили в среду РИА Новости в пресс-службе ведомства.В комитете уточнили, что дело заведено по статьям "убийство двух и более лиц по мотиву национальной, расовой или религиозной ненависти или религиозного фанатизма, опасным для жизни многих способом и в связи с выполнением служебного долга", а также "умышленное уничтожение или повреждение имущества"."Создана следственная группа, которой поручено организовать работу на месте", - говорится в сообщении.Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной <a href="https://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic" target="_blank">Нагорно-Карабахской республике</a> сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в Армении впервые. Президент Азербайджана утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.Ряд государств, в том числе РФ и Франция, призвали стороны к сдержанности. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.

https://ria.ru/20200930/armeniya-1577994987.html

https://ria.ru/20200930/samolety-1577991923.html

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нагорно-карабахская республика

азербайджан

армения

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нагорно-карабахская республика, азербайджан, армения, в мире