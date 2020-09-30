СК Армении завел дело из-за боевых действий Азербайджана против Карабаха
© РИА Новости / Минобороны Азербайджана / Перейти в фотобанкВооруженные силы Азербайджана наносят удар артиллерийским подразделениям вооруженных сил Армении на Агдеринском направлении в Нагорном Карабахе. Скриншот видео
ЕРЕВАН, 30 сен – РИА Новости. Следственный комитет Армении возбудил уголовное дело из-за боевых действий Азербайджана против непризнанной Нагорно-Карабахской республики, сообщили в среду РИА Новости в пресс-службе ведомства.
"Возбуждено уголовное дело по факту нарушения вооруженными силами Азербайджана режима прекращения огня, обстрелов боевых постов по всей протяженности линии соприкосновения", - говорится в сообщении.
В комитете уточнили, что дело заведено по статьям "убийство двух и более лиц по мотиву национальной, расовой или религиозной ненависти или религиозного фанатизма, опасным для жизни многих способом и в связи с выполнением служебного долга", а также "умышленное уничтожение или повреждение имущества".
"Создана следственная группа, которой поручено организовать работу на месте", - говорится в сообщении.
Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.
Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в Армении впервые. Президент Азербайджана утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.
Ряд государств, в том числе РФ и Франция, призвали стороны к сдержанности. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.