Российские военные следят за ситуацией в Нагорном Карабахе, заявил Песков
© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкДым от пожара, возникшего в результате обстрела в Мартакертском районе Нагорного Карабаха
© Sputnik / Асатур Есаянц
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Российские военные внимательно отслеживают ситуацию на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе, информация тщательно анализируется, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Наши военные очень внимательно отслеживают развитие ситуации на линии соприкосновения (в Нагорном Карабахе), где продолжаются боевые действия. Вся информация тщательно анализируется. Также мы тщательно фиксируем все заявления, которые делают международные лидеры, которые делаются на высшем, на высоком уровне из различных стран мира", - сказал он, отвечая на вопрос о том, оказывает ли, по мнению Кремля, Анкара поддержку Баку.
Отвечая на просьбу уточнить, можно ли однозначно сказать, оказывает ли Турция какую-то поддержку Азербайджану, Песков отметил, что ему нечего добавить к тому, что он сказал по этой теме.
Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.
Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в Армении впервые. Президент Азербайджана утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.
Ряд государств, в том числе РФ и Франция, призвали стороны к сдержанности. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.