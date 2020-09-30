https://ria.ru/20200930/karabakh-1577993424.html

Российские военные следят за ситуацией в Нагорном Карабахе, заявил Песков

Российские военные внимательно отслеживают ситуацию на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе, информация тщательно анализируется, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 30.09.2020

2020-09-30T12:53

2020-09-30T12:53

2020-09-30T12:53

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

россия

дмитрий песков

турция

азербайджан

армения

в мире

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<strong>МОСКВА, 30 сен - РИА Новости.</strong> Российские военные внимательно отслеживают ситуацию на линии соприкосновения в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank">Нагорном Карабахе</a>, информация тщательно анализируется, заявил пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>.Отвечая на просьбу уточнить, можно ли однозначно сказать, оказывает ли Турция какую-то поддержку <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank">Азербайджану</a>, Песков отметил, что ему нечего добавить к тому, что он сказал по этой теме.Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank">Армении</a> обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в Армении впервые. Президент Азербайджана утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.Ряд государств, в том числе РФ и Франция, призвали стороны к сдержанности. <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турция</a> заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.

https://ria.ru/20200930/samolety-1577991923.html

Юрий Ф При чем тут сорос? Речь о том, что не только Святую Софию, но и все храмы превратят в мечети... 16

антон чехов и как тут быть помогать не народу а сорасенку .по мне пусть навоюются может охолонут 13

5

россия

турция

азербайджан

армения

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, дмитрий песков, турция, азербайджан, армения, в мире