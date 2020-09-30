https://ria.ru/20200930/karabakh-1577982291.html
Ереван заявил, что зафиксировал в Карабахе переговоры пилотов на турецком
Представитель минобороны Армении Арцрун Ованнисян заявил, что в Карабахе якобы зафиксированы переговоры пилотов на турецком языке. РИА Новости, 30.09.2020
2020-09-30T10:25
2020-09-30T10:25
2020-09-30T10:25
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
арцрун ованнисян
f-16
нагорный карабах
франция
азербайджан
армения
в мире
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<strong>ЕРЕВАН, 30 сен – РИА Новости.</strong> Представитель минобороны Армении <a href="http://ria.ru/person_Arcrun_Ovannisjan/" target="_blank" data-auto="true">Арцрун Ованнисян</a> заявил, что в Карабахе якобы зафиксированы переговоры пилотов на турецком языке.Ранее он заявил, что Азербайджан наносит авиаудары на северном направлении линии соприкосновения. По его словам, используются турецкие беспилотники, в небо подняты многофункциональные истребители <a href="http://ria.ru/product_F-16/" target="_blank" data-auto="true">F-16</a> ВВС Турции."Разговор между пилотами на турецком языке нами зафиксирован", - написал Ованнисян в <a href="https://www.facebook.com/arcrun" target="_blank" rel="nofollow noopener">Facebook</a>.Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> впервые. Президент <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.Ряд государств, в том числе РФ и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франция</a>, призвали стороны к сдержанности. <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турция</a> заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a>.
https://ria.ru/20200930/turtsiya-1577979849.html
https://ria.ru/20200929/naemniki-1577966410.html
Василий Прекрасноволосый
Ну и что дальше? Турки будут всё отрицать. Россия на стороне турции, ибо если признать что турки вмешались только придётся по договору ОДКБ включаться в конфликт, а это опять много миллиардные расходы. Россия на них не пойдёт и легко предаст в очередной раз союзника ради шкурных интересов. Не в первый раз впрочем. Да армения отдаст карабах, и война закончится. Но осадочек останется, хотя с другой стороны Армении деваться некуда, кроме как строить альянс с грузией, нато и т.д.
30
Арсений Новиков
Фиксировали чем, фиксаторы?))))
12
10
нагорный карабах
франция
азербайджан
армения
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
арцрун ованнисян, f-16, нагорный карабах, франция, азербайджан, армения, в мире