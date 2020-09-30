https://ria.ru/20200930/karabakh-1577974643.html

Совбез ООН сделал заявление по ситуации в Нагорном Карабахе

Совет безопасности ООН выразил обеспокоенность в связи с сообщениями о широкомасштабных боевых действиях в зоне конфликта в Нагорном Карабахе, говорится в... РИА Новости, 30.09.2020

2020-09-30T01:28

2020-09-30T01:28

2020-09-30T01:34

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

азербайджан

армения

в мире

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<strong>ООН, 30 сен – РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/organization_Sovet_Bezopasnosti_OON/" target="_blank">Совет безопасности ООН</a> выразил обеспокоенность в связи с сообщениями о широкомасштабных боевых действиях в зоне конфликта в Нагорном Карабахе, говорится в материалах, которые озвучил по итогам обсуждения в Совбезе председатель СБ ООН Абду Абарри.Совбез ООН призвал Армению и Азербайджан немедленно прекратить огонь и приступить к предметным переговорам без предварительных условий, а также выразил полную поддержку центральной роли сопредседателей Минской группы ОБСЕ.Обострение конфликта в Нагорном Карабахе<a href="http://ria.ru/organization_Minoborony_Azerbajjdzhana/" target="_blank">Минобороны Азербайджана</a> 27 сентября сообщило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению <a href="http://ria.ru/organization_Minoborony_Armenii/" target="_blank">оборонного ведомства Армении</a>, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване также отмечали, что <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank">Баку</a> "начал наступление" на карабахском направлении.В непризнанной <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank">Нагорно-Карабахской республике</a> сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты, в том числе столица <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank">Степанакерт</a>. Власти НКР призвали население укрыться, а позже объявили в республике военное положение и мобилизацию. Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. В Азербайджане действует комендантский час. Там также ввели частичную мобилизацию.Ряд государств, в том числе Россия и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank">Франция</a>, призвали стороны к сдержанности.

https://ria.ru/20200929/karabakh-1577967987.html

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азербайджан

армения

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

азербайджан, армения, в мире