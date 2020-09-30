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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20200930/karabakh-1577974643.html
Совбез ООН сделал заявление по ситуации в Нагорном Карабахе
Совет безопасности ООН выразил обеспокоенность в связи с сообщениями о широкомасштабных боевых действиях в зоне конфликта в Нагорном Карабахе, говорится в... РИА Новости, 30.09.2020
2020-09-30T01:28
2020-09-30T01:34
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
азербайджан
армения
в мире
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<strong>ООН, 30 сен – РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/organization_Sovet_Bezopasnosti_OON/" target="_blank">Совет безопасности ООН</a> выразил обеспокоенность в связи с сообщениями о широкомасштабных боевых действиях в зоне конфликта в Нагорном Карабахе, говорится в материалах, которые озвучил по итогам обсуждения в Совбезе председатель СБ ООН Абду Абарри.Совбез ООН призвал Армению и Азербайджан немедленно прекратить огонь и приступить к предметным переговорам без предварительных условий, а также выразил полную поддержку центральной роли сопредседателей Минской группы ОБСЕ.Обострение конфликта в Нагорном Карабахе<a href="http://ria.ru/organization_Minoborony_Azerbajjdzhana/" target="_blank">Минобороны Азербайджана</a> 27 сентября сообщило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению <a href="http://ria.ru/organization_Minoborony_Armenii/" target="_blank">оборонного ведомства Армении</a>, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване также отмечали, что <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank">Баку</a> "начал наступление" на карабахском направлении.В непризнанной <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank">Нагорно-Карабахской республике</a> сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты, в том числе столица <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank">Степанакерт</a>. Власти НКР призвали население укрыться, а позже объявили в республике военное положение и мобилизацию. Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. В Азербайджане действует комендантский час. Там также ввели частичную мобилизацию.Ряд государств, в том числе Россия и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank">Франция</a>, призвали стороны к сдержанности.
https://ria.ru/20200929/karabakh-1577967987.html
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азербайджан
армения
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азербайджан, армения, в мире

Совбез ООН сделал заявление по ситуации в Нагорном Карабахе

01:28 30.09.2020 (обновлено: 01:34 30.09.2020)
 
© РИА Новости / Р. МангасарянВоенные действия в Мартакертском районе Нагорного Карабаха
Военные действия в Мартакертском районе Нагорного Карабаха - РИА Новости, 1920, 30.09.2020
© РИА Новости / Р. Мангасарян
Читать ria.ru в
ООН, 30 сен – РИА Новости. Совет безопасности ООН выразил обеспокоенность в связи с сообщениями о широкомасштабных боевых действиях в зоне конфликта в Нагорном Карабахе, говорится в материалах, которые озвучил по итогам обсуждения в Совбезе председатель СБ ООН Абду Абарри.

"Они (члены Совбеза - ред.) строжайшим образом осудили применение силы и выразили сожаление с гибелью людей", - заявил Абарри.

Совбез ООН призвал Армению и Азербайджан немедленно прекратить огонь и приступить к предметным переговорам без предварительных условий, а также выразил полную поддержку центральной роли сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Минобороны Азербайджана 27 сентября сообщило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению оборонного ведомства Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване также отмечали, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении.
В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты, в том числе столица Степанакерт. Власти НКР призвали население укрыться, а позже объявили в республике военное положение и мобилизацию.
Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. В Азербайджане действует комендантский час. Там также ввели частичную мобилизацию.Ряд государств, в том числе Россия и Франция, призвали стороны к сдержанности.
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаАзербайджанАрменияВ мире
 
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