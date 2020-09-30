https://ria.ru/20200930/kadry-1577952148.html
Опубликованы новые кадры со съемок драмы Ридли Скотта "Последняя дуэль"
В Сети разместили новые кадры со съемок фильма Ридли Скотта "Последняя дуэль". На снимках появилась звезда сериала "Убивая Еву" Джоди Комер, а также исполнители РИА Новости, 30.09.2020
2020-09-30T04:21
2020-09-30T04:21
2020-09-30T04:21
коронавирус covid-19
фильмы 2020
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новости культуры
ридли скотт
ирландия
культура
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<strong>МОСКВА, 30 сен —</strong> <strong>РИА Новости</strong>. В Сети разместили новые кадры со съемок фильма Ридли Скотта "Последняя дуэль". На снимках появилась звезда сериала "Убивая Еву" Джоди Комер, а также исполнители ключевых ролей Мэтт Деймон и Адам Драйвер, <a href="https://www.dailymail.co.uk/tvshowbiz/article-8784647/The-Duel-star-Jodie-Comer-wears-face-visor-set-Matt-Damon-Ireland.html" target="_blank">сообщает</a> Daily Mail.Все актеры одеты в исторические костюмы, имитирующие наряды эпохи позднего Средневековья. Джоди Комер проходит по площадке в розовом бархатном платье и корсете, а Мэтт Деймон в мантии, украшенной мехом. По информации издания, производство блокбастера, приостановленное в марте из-за пандемии коронавируса, возобновилось в Ирландии на этой неделе. На снимках также видно, что помимо исторических платьев, актеры носят маски и защитные экраны, чтобы соблюдать меры безопасности. Действие в фильме происходит во Франции XIV века. Дворянин Жан де Карруж (Деймон) возвращается с войны и узнает, что его жену Маргарет (Комер) изнасиловали. Под подозрением оказывается его лучший друг Жак Ле Гри (Драйвер). Чтобы решить этот спор, назначают дуэль.Первоначально драма "Последняя дуэль" должна была выйти в декабре этого года, однако из-за пандемии премьеру перенесли на 15 октября 2021 года.
https://ria.ru/20200228/1565316974.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, фильмы 2020, кино и сериалы, новости культуры, ридли скотт, ирландия
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости
. В Сети разместили новые кадры со съемок фильма Ридли Скотта "Последняя дуэль". На снимках появилась звезда сериала "Убивая Еву" Джоди Комер, а также исполнители ключевых ролей Мэтт Деймон и Адам Драйвер, сообщает
Daily Mail.
Все актеры одеты в исторические костюмы, имитирующие наряды эпохи позднего Средневековья. Джоди Комер проходит по площадке в розовом бархатном платье и корсете, а Мэтт Деймон в мантии, украшенной мехом.
По информации издания, производство блокбастера, приостановленное в марте из-за пандемии коронавируса, возобновилось в Ирландии на этой неделе. На снимках также видно, что помимо исторических платьев, актеры носят маски и защитные экраны, чтобы соблюдать меры безопасности.
Действие в фильме происходит во Франции XIV века. Дворянин Жан де Карруж (Деймон) возвращается с войны и узнает, что его жену Маргарет (Комер) изнасиловали. Под подозрением оказывается его лучший друг Жак Ле Гри (Драйвер). Чтобы решить этот спор, назначают дуэль.
Первоначально драма "Последняя дуэль" должна была выйти в декабре этого года, однако из-за пандемии премьеру перенесли на 15 октября 2021 года.