Минтруд хочет продлить заочное переосвидетельствование инвалидности
06:06 30.09.2020 (обновлено: 10:38 30.09.2020)
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкСотрудник Федерального бюро медико-социальной экспертизы Министерства труда и социальной защиты и социальной защиты Российской Федерации в Москве
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Минтруд планирует продлить временный порядок заочного переосвидетельствования инвалидности из-за пандемии коронавируса до 1 марта 2021 года, следует из ответа ведомства депутату Госдумы (есть в распоряжении РИА Новости).
Ранее член комитета Госдумы по охране здоровья Борис Менделевич направил обращение главе Минтруда Антону Котякову с просьбой продлить на шесть месяцев действие временного порядка признания лица инвалидом. Депутат пояснил, что получает много вопросов по возможности продления в связи с неблагополучной эпидемиологической ситуацией срока постановления правительства "О временном порядке признания лица инвалидом", которое действует до 1 октября.
Минтруд в ответе парламентарию сообщает, что подготовил соответствующий проект постановления.
"Проектом постановления предусматривается внесение изменений <…> в части продления сроков действия временных порядков до 1 марта 2021 года", — говорится в ответе Минтруда за подписью первого замглавы ведомства Алексея Вовченко.
Также, сообщает Минтруд, учитывая поступившие обращения граждан и организаций, в проект постановления будет включена возможность очного обжалования решений бюро медико-социальной экспертизы в вышестоящем главном бюро.
"Проект постановления проходит процедуру согласования с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, Фондом социального страхования Российской Федерации и Пенсионным фондом Российской Федерации, после окончания которой проект постановления будет в установленном порядке внесен в Правительство Российской Федерации", — говорится в документе.