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Минтруд хочет продлить заочное переосвидетельствование инвалидности

Минтруд планирует продлить временный порядок заочного переосвидетельствования инвалидности из-за пандемии коронавируса до 1 марта 2021 года, следует из ответа... РИА Новости, 30.09.2020

2020-09-30T06:06

2020-09-30T06:06

2020-09-30T10:38

россия

министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)

общество

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<strong>МОСКВА, 30 сен — РИА Новости.</strong> Минтруд планирует продлить временный порядок заочного переосвидетельствования инвалидности из-за пандемии коронавируса до 1 марта 2021 года, следует из ответа ведомства депутату <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> (есть в распоряжении РИА Новости).Ранее член комитета Госдумы по охране здоровья <a href="http://ria.ru/person_boris-mendelevich/" target="_blank" data-auto="true">Борис Менделевич</a> направил обращение главе Минтруда <a href="http://ria.ru/person_anton-kotyakov/" target="_blank" data-auto="true">Антону Котякову</a> с просьбой продлить на шесть месяцев действие временного порядка признания лица инвалидом. Депутат пояснил, что получает много вопросов по возможности продления в связи с неблагополучной эпидемиологической ситуацией срока постановления правительства "О временном порядке признания лица инвалидом", которое действует до 1 октября.Минтруд в ответе парламентарию сообщает, что подготовил соответствующий проект постановления.Также, сообщает Минтруд, учитывая поступившие обращения граждан и организаций, в проект постановления будет включена возможность очного обжалования решений бюро медико-социальной экспертизы в вышестоящем главном бюро."Проект постановления проходит процедуру согласования с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, Фондом социального страхования Российской Федерации и Пенсионным фондом Российской Федерации, после окончания которой проект постановления будет в установленном порядке внесен в Правительство Российской Федерации", — говорится в документе.

https://sn.ria.ru/20200903/semya-1576681059.html

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россия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), общество