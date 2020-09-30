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Минтруд хочет продлить заочное переосвидетельствование инвалидности
Минтруд планирует продлить временный порядок заочного переосвидетельствования инвалидности из-за пандемии коронавируса до 1 марта 2021 года, следует из ответа... РИА Новости, 30.09.2020
2020-09-30T06:06
2020-09-30T10:38
россия
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
общество
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<strong>МОСКВА, 30 сен — РИА Новости.</strong> Минтруд планирует продлить временный порядок заочного переосвидетельствования инвалидности из-за пандемии коронавируса до 1 марта 2021 года, следует из ответа ведомства депутату <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> (есть в распоряжении РИА Новости).Ранее член комитета Госдумы по охране здоровья <a href="http://ria.ru/person_boris-mendelevich/" target="_blank" data-auto="true">Борис Менделевич</a> направил обращение главе Минтруда <a href="http://ria.ru/person_anton-kotyakov/" target="_blank" data-auto="true">Антону Котякову</a> с просьбой продлить на шесть месяцев действие временного порядка признания лица инвалидом. Депутат пояснил, что получает много вопросов по возможности продления в связи с неблагополучной эпидемиологической ситуацией срока постановления правительства "О временном порядке признания лица инвалидом", которое действует до 1 октября.Минтруд в ответе парламентарию сообщает, что подготовил соответствующий проект постановления.Также, сообщает Минтруд, учитывая поступившие обращения граждан и организаций, в проект постановления будет включена возможность очного обжалования решений бюро медико-социальной экспертизы в вышестоящем главном бюро."Проект постановления проходит процедуру согласования с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, Фондом социального страхования Российской Федерации и Пенсионным фондом Российской Федерации, после окончания которой проект постановления будет в установленном порядке внесен в Правительство Российской Федерации", — говорится в документе.
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россия, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), общество

Минтруд хочет продлить заочное переосвидетельствование инвалидности

06:06 30.09.2020 (обновлено: 10:38 30.09.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкСотрудник Федерального бюро медико-социальной экспертизы Министерства труда и социальной защиты и социальной защиты Российской Федерации в Москве
Сотрудник Федерального бюро медико-социальной экспертизы Министерства труда и социальной защиты и социальной защиты Российской Федерации в Москве - РИА Новости, 1920, 30.09.2020
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Минтруд планирует продлить временный порядок заочного переосвидетельствования инвалидности из-за пандемии коронавируса до 1 марта 2021 года, следует из ответа ведомства депутату Госдумы (есть в распоряжении РИА Новости).
Ранее член комитета Госдумы по охране здоровья Борис Менделевич направил обращение главе Минтруда Антону Котякову с просьбой продлить на шесть месяцев действие временного порядка признания лица инвалидом. Депутат пояснил, что получает много вопросов по возможности продления в связи с неблагополучной эпидемиологической ситуацией срока постановления правительства "О временном порядке признания лица инвалидом", которое действует до 1 октября.
Минтруд в ответе парламентарию сообщает, что подготовил соответствующий проект постановления.

"Проектом постановления предусматривается внесение изменений <…> в части продления сроков действия временных порядков до 1 марта 2021 года", — говорится в ответе Минтруда за подписью первого замглавы ведомства Алексея Вовченко.

Также, сообщает Минтруд, учитывая поступившие обращения граждан и организаций, в проект постановления будет включена возможность очного обжалования решений бюро медико-социальной экспертизы в вышестоящем главном бюро.
"Проект постановления проходит процедуру согласования с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, Фондом социального страхования Российской Федерации и Пенсионным фондом Российской Федерации, после окончания которой проект постановления будет в установленном порядке внесен в Правительство Российской Федерации", — говорится в документе.
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