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Россияне смогут разместить идеи о развитии страны на новой платформе
Россияне смогут поделиться идеями и предложениями о развитии страны на новой онлайн-площадке "Страна онлайн", заявил руководитель платформы, председатель... РИА Новости, 30.09.2020
2020-09-30T15:54
2020-09-30T15:54
андрей калмыков
технологии
общество
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<strong>МОСКВА, 30 сен - РИА Новости.</strong> Россияне смогут поделиться идеями и предложениями о развитии страны на новой онлайн-площадке <a href="https://stranaonline.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Страна онлайн"</a>, заявил руководитель платформы, председатель Объединения наставников Николай Калмыков.В ходе пресс-конференции <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Kalmykov/" target="_blank" data-auto="true">Калмыков</a> обратил внимание на то, что в РФ много людей, которые хотели бы участвовать в общественной деятельности и проявлять свою гражданскую позицию, но не всегда могут это делать."Многие люди хотели бы передать свое мнение, с одной стороны. С другой стороны, участвовать в дискуссии. И третье - реализовывать какие-то действия. И сервисы, которые мы сделали на платформе "Страна онлайн", как раз на это заточены. Собрать идеи и предложения о будущем страны, дать возможность их оценить и при помощи цифровых технологий здесь и сейчас участвовать в реализации полезных дел", - сказал Калмыков.На базе онлайн-площадки гражданам будет предоставлена возможность отправить свою статью, поделиться мнением и позицией о решении каких-либо социальных проблем. Кроме того, "Страна онлайн" предоставит 14 программ, по которым можно будет в онлайн-режиме с онлайн-наставником проходить обучение."У нас миссия - вырастить и собрать в одно онлайн-сообщество лидеров изменений, способных вести общественно-полезную деятельность именно через онлайн-механики. Мы говорим не только о политиках и общественных деятелях, но и о социальных предпринимателях и об отдельных граждан, которые готовы хотя бы несколько минут в день уделить полезным делам и сделать пару кликов, чтобы сделать страну более счастливой и вместе формировать будущее России", - заключил Калмыков.
https://ria.ru/20170727/1499260629.html
https://ria.ru/20200506/1571048014.html
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андрей калмыков, технологии, общество

Россияне смогут разместить идеи о развитии страны на новой платформе

15:54 30.09.2020
 
© РИА Новости / Максим БогодвидРабочее место
Рабочее место - РИА Новости, 1920, 30.09.2020
© РИА Новости / Максим Богодвид
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Россияне смогут поделиться идеями и предложениями о развитии страны на новой онлайн-площадке "Страна онлайн", заявил руководитель платформы, председатель Объединения наставников Николай Калмыков.
В ходе пресс-конференции Калмыков обратил внимание на то, что в РФ много людей, которые хотели бы участвовать в общественной деятельности и проявлять свою гражданскую позицию, но не всегда могут это делать.
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"Многие люди хотели бы передать свое мнение, с одной стороны. С другой стороны, участвовать в дискуссии. И третье - реализовывать какие-то действия. И сервисы, которые мы сделали на платформе "Страна онлайн", как раз на это заточены. Собрать идеи и предложения о будущем страны, дать возможность их оценить и при помощи цифровых технологий здесь и сейчас участвовать в реализации полезных дел", - сказал Калмыков.
На базе онлайн-площадки гражданам будет предоставлена возможность отправить свою статью, поделиться мнением и позицией о решении каких-либо социальных проблем. Кроме того, "Страна онлайн" предоставит 14 программ, по которым можно будет в онлайн-режиме с онлайн-наставником проходить обучение.
"У нас миссия - вырастить и собрать в одно онлайн-сообщество лидеров изменений, способных вести общественно-полезную деятельность именно через онлайн-механики. Мы говорим не только о политиках и общественных деятелях, но и о социальных предпринимателях и об отдельных граждан, которые готовы хотя бы несколько минут в день уделить полезным делам и сделать пару кликов, чтобы сделать страну более счастливой и вместе формировать будущее России", - заключил Калмыков.
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Андрей КалмыковТехнологииОбщество
 
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