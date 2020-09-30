https://ria.ru/20200930/internet-1578007782.html

Россияне смогут разместить идеи о развитии страны на новой платформе

Россияне смогут поделиться идеями и предложениями о развитии страны на новой онлайн-площадке "Страна онлайн", заявил руководитель платформы, председатель... РИА Новости, 30.09.2020

2020-09-30T15:54

2020-09-30T15:54

2020-09-30T15:54

андрей калмыков

технологии

общество

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<strong>МОСКВА, 30 сен - РИА Новости.</strong> Россияне смогут поделиться идеями и предложениями о развитии страны на новой онлайн-площадке <a href="https://stranaonline.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Страна онлайн"</a>, заявил руководитель платформы, председатель Объединения наставников Николай Калмыков.В ходе пресс-конференции <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Kalmykov/" target="_blank" data-auto="true">Калмыков</a> обратил внимание на то, что в РФ много людей, которые хотели бы участвовать в общественной деятельности и проявлять свою гражданскую позицию, но не всегда могут это делать."Многие люди хотели бы передать свое мнение, с одной стороны. С другой стороны, участвовать в дискуссии. И третье - реализовывать какие-то действия. И сервисы, которые мы сделали на платформе "Страна онлайн", как раз на это заточены. Собрать идеи и предложения о будущем страны, дать возможность их оценить и при помощи цифровых технологий здесь и сейчас участвовать в реализации полезных дел", - сказал Калмыков.На базе онлайн-площадки гражданам будет предоставлена возможность отправить свою статью, поделиться мнением и позицией о решении каких-либо социальных проблем. Кроме того, "Страна онлайн" предоставит 14 программ, по которым можно будет в онлайн-режиме с онлайн-наставником проходить обучение."У нас миссия - вырастить и собрать в одно онлайн-сообщество лидеров изменений, способных вести общественно-полезную деятельность именно через онлайн-механики. Мы говорим не только о политиках и общественных деятелях, но и о социальных предпринимателях и об отдельных граждан, которые готовы хотя бы несколько минут в день уделить полезным делам и сделать пару кликов, чтобы сделать страну более счастливой и вместе формировать будущее России", - заключил Калмыков.

https://ria.ru/20170727/1499260629.html

https://ria.ru/20200506/1571048014.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

андрей калмыков, технологии, общество