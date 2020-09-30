https://ria.ru/20200930/internet-1577877777.html

День Интернета в России

Ежегодно 30 сентября в России отмечается День Интернета. Празднование этого дня было инициировано в 1998 году фирмой IT Infoart Stars, которая разослала фирмам... РИА Новости, 30.09.2020

2020-09-30T02:45

2020-09-30T02:45

2020-09-30T02:45

день интернета в россии

интернет

справки

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Ежегодно 30 сентября в России отмечается <a href="https://ria.ru/event_Den_Interneta_v_Rossii/" target="_blank">День Интернета</a>. Празднование этого дня было инициировано в 1998 году фирмой IT Infoart Stars, которая разослала фирмам и организациям предложение назначить 30 сентября Днем Интернета и провести <a href="https://books.google.ru/books?id=0eBKAgAAQBAJ&pg=PT114&lpg=PT114&dq=IT+Infoart+Stars+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C+%D1%80%D1%83%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B0&source=bl&ots=Ev2KXYP1AC&sig=wULx9kcPjrH3dMwGc8efXbxzic4&hl=ru&sa=X&ved=0ahUKEwiqlZvcgYTWAhXIORQKHfolASIQ6AEIPjAE#v=onepage&q=IT%20Infoart%20Stars%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%20%D1%80%D1%83%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B0&f=false" target="_blank">перепись "населения Рунета"</a> – на тот момент насчитали один миллион пользователей.В других странах Международный день Интернета празднуется <a href="https://www.britannica.com/biography/Saint-Isidore-of-Sevilla" target="_blank">4 апреля</a>, в день средневекового архиепископа Севильи святого Исидора. Он создал один из прообразов современного интернета –энциклопедию человеческих знаний, которая использовалась в течение следующих девяти веков в качестве учебного пособия. Именно этого святого считают <a href="https://ifactory.com.au/insights/who-is-the-patron-saint-of-computers/" target="_blank">небесным покровителем</a> Всемирной сети. По данным Минцифры, в 2019 году <a href="https://digital.gov.ru/ru/pages/statistika-otrasli/#section-602" target="_blank">число абонентов</a> фиксированного широкополосного доступа к сети Интернет составляет 22,16 на 100 человек населения.По данным исследования Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК), в 2019 году аудитория Рунета выросла на 4,2% относительно 2018 года и составила 96,7 миллиона человек (79% населения). Ежедневно в сеть заходят 90% пользователей. <a href="http://www.xn--80aaokjbmheeb2a2al4l.xn--p1ai/" target="_blank">Вклад</a> экономики Рунета в экономику России в 2019 году составил 6,4 триллиона рублей. По данным Mediascope, в феврале 2020 года аудитория Рунета составила 96,7 миллиона человек или 79% населения страны, рост по сравнению с аналогичным периодом 2019 года составил 4,2%.В 2019 году мобильная аудитория Интернета в России составила 86,2 миллиона человек или 70,5% населения страны, а эксклюзивная аудитория – 34 миллиона человек.Самая активная аудитория в цифровом пространстве – это люди в возрасте от 25 до 34 лет. При этом уровень цифровой грамотности подростков 14-17 лет на 0,04 балла выше, чем у людей старше 60 лет, что делает эту группу, несмотря на ее прогрессивность, одной из самых незащищенных в Рунете.По прогнозу экспертов, в 2020 году <a href="https://raec.ru/activity/analytics/9884/" target="_blank">из-за пандемии COVID-19</a>, падения курса рубля и глобального переформатирования экономики и общественных отношений, возможна реализация негативного (6-10%) или кризисного сценария (рост до 6%) развития Рунета. По данным ВЦИОМ, 71% выходят в сеть ежедневно, 7% – несколько раз в неделю и 18% им не пользуются. Пользователи <a href="https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=10221" target="_blank">посредством Интернета</a> чаще общаются с близкими (89%), получают новости (89%) и совершают банковские операции (78%). <em>Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников</em>

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

день интернета в россии, интернет, справки