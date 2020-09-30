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https://ria.ru/20200930/instagram-1577975034.html
Эксперт рассказал, как следят за пользователями Instagram
Instagram, как и любая другая социальная сеть, собирает данные о действиях пользователей. В основном сбор осуществляется для корректной работы платформы, однако РИА Новости, 30.09.2020
2020-09-30T02:19
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instagram
технологии
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<strong>МОСКВА, 30 сен — РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/product_Instagram_2/" target="_blank">Instagram</a>, как и любая другая социальная сеть, собирает данные о действиях пользователей. В основном сбор осуществляется для корректной работы платформы, однако персональные данные могут использоваться и в коммерческих целях, рассказал агентству Прайм эксперт проекта НАФИ "Цифровой гражданин" Аслан Субханкулов. Также в Instagram отслеживается, с какими публикациями пользователь взаимодействует, какие сториз смотрит.
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РИА Новости
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instagram, технологии

Эксперт рассказал, как следят за пользователями Instagram

02:19 30.09.2020 (обновлено: 11:20 30.09.2020)
 
© Depositphotos / Y-BoychenkoПриложение Instagram на экране смартфона
Приложение Instagram на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 30.09.2020
© Depositphotos / Y-Boychenko
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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Instagram, как и любая другая социальная сеть, собирает данные о действиях пользователей. В основном сбор осуществляется для корректной работы платформы, однако персональные данные могут использоваться и в коммерческих целях, рассказал агентству Прайм эксперт проекта НАФИ "Цифровой гражданин" Аслан Субханкулов.
"Сбор данных необходим для эффективного рекламного таргетинга. Отслеживается интернет-активность пользователя — его запросы в поисковых системах, предыдущие клики на рекламные объявления и, как оказалось, даже личные данные аккаунтов", — отмечает эксперт.
Также в Instagram отслеживается, с какими публикациями пользователь взаимодействует, какие сториз смотрит.
 
Чат5
InstagramТехнологии
 
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