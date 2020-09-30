https://ria.ru/20200930/instagram-1577975034.html

Эксперт рассказал, как следят за пользователями Instagram

Instagram, как и любая другая социальная сеть, собирает данные о действиях пользователей. В основном сбор осуществляется для корректной работы платформы, однако РИА Новости, 30.09.2020

2020-09-30T02:19

2020-09-30T02:19

2020-09-30T11:20

instagram

технологии

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<strong>МОСКВА, 30 сен — РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/product_Instagram_2/" target="_blank">Instagram</a>, как и любая другая социальная сеть, собирает данные о действиях пользователей. В основном сбор осуществляется для корректной работы платформы, однако персональные данные могут использоваться и в коммерческих целях, рассказал агентству Прайм эксперт проекта НАФИ "Цифровой гражданин" Аслан Субханкулов. Также в Instagram отслеживается, с какими публикациями пользователь взаимодействует, какие сториз смотрит.

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

instagram, технологии