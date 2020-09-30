https://ria.ru/20200930/infektsii-1577982149.html

Попова заявила о снижении пика острых респираторных инфекций в России

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что пик острых респираторных инфекций в России был примерно после 15 сентября, сейчас идет постепенное снижение. РИА Новости, 30.09.2020

2020-09-30T10:22

2020-09-30T10:22

2020-09-30T10:22

анна попова

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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<strong>МОСКВА, 30 сен - РИА Новости.</strong> Глава <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a> <a href="http://ria.ru/person_Anna_Popova/" target="_blank" data-auto="true">Анна Попова</a> заявила, что пик острых респираторных инфекций в России был примерно после 15 сентября, сейчас идет постепенное снижение."К нам приходит волна респираторных инфекций. Она и должна была прийти в сентябре. И хочу сказать, что острые респираторные инфекции, которые вызываются аденовирусом, риновирусом, парагриппом, - они имели пик где-то, наверное, после 15 сентября, и сейчас - постепенное снижение ", - сказала она в интервью <a href="https://www.ntv.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener" data-auto="true">НТВ</a>.

https://radiosputnik.ria.ru/20200925/gigiena-1577772625.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анна попова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)