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Названы способы укрепить иммунитет осенью
Вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн в беседе с RT назвал меры, необходимые для укрепления иммунитета в осенний период. РИА Новости, 30.09.2020
2020-09-30T09:55
2020-09-30T11:27
анатолий альтштейн
здоровье - общество
общество
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<strong>МОСКВА, 30 сен —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> Вирусолог, доктор медицинских наук <a href="http://ria.ru/person_anatoliy-altshteyn/" target="_blank" data-auto="true">Анатолий Альтштейн</a> в беседе с <a href="https://russian.rt.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">RT</a> назвал меры, необходимые для укрепления иммунитета в осенний период.По его словам, в первую очередь нужно соблюдать простые противоэпидемические мероприятия — например, социальное дистанцирование, использование масок и антисептиков.Кроме того, врач рекомендовал употреблять витамин D. По мнению некоторых ученых, он способен повысить устойчивость к коронавирусу.Альтштейн также отметил, что осенью будут полезны закаливание, сбалансированное питание, нормальный сон и отказ от алкоголя.
https://ria.ru/20200929/otlichiya-1577948975.html
https://ria.ru/20200919/son-1577472610.html
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анатолий альтштейн, здоровье - общество, общество

Названы способы укрепить иммунитет осенью

09:55 30.09.2020 (обновлено: 11:27 30.09.2020)
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПрохожие в Театральном сквере в Новосибирске.
Прохожие в Театральном сквере в Новосибирске. - РИА Новости, 1920, 30.09.2020
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн в беседе с RT назвал меры, необходимые для укрепления иммунитета в осенний период.
По его словам, в первую очередь нужно соблюдать простые противоэпидемические мероприятия — например, социальное дистанцирование, использование масок и антисептиков.
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Кроме того, врач рекомендовал употреблять витамин D. По мнению некоторых ученых, он способен повысить устойчивость к коронавирусу.
Альтштейн также отметил, что осенью будут полезны закаливание, сбалансированное питание, нормальный сон и отказ от алкоголя.

"Это главные приемы, чтобы человек был в тонусе и сопротивлялся инфекции. Правильный образ жизни и соблюдение таких противоэпидемических мер помогают не только против коронавируса, но и против других вирусов дыхательных путей", — заключил специалист.

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