https://ria.ru/20200930/immunitet-1577980556.html
Названы способы укрепить иммунитет осенью
Вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн в беседе с RT назвал меры, необходимые для укрепления иммунитета в осенний период. РИА Новости, 30.09.2020
2020-09-30T09:55
2020-09-30T09:55
2020-09-30T11:27
анатолий альтштейн
здоровье - общество
общество
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<strong>МОСКВА, 30 сен —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> Вирусолог, доктор медицинских наук <a href="http://ria.ru/person_anatoliy-altshteyn/" target="_blank" data-auto="true">Анатолий Альтштейн</a> в беседе с <a href="https://russian.rt.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">RT</a> назвал меры, необходимые для укрепления иммунитета в осенний период.По его словам, в первую очередь нужно соблюдать простые противоэпидемические мероприятия — например, социальное дистанцирование, использование масок и антисептиков.Кроме того, врач рекомендовал употреблять витамин D. По мнению некоторых ученых, он способен повысить устойчивость к коронавирусу.Альтштейн также отметил, что осенью будут полезны закаливание, сбалансированное питание, нормальный сон и отказ от алкоголя.
https://ria.ru/20200929/otlichiya-1577948975.html
https://ria.ru/20200919/son-1577472610.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
анатолий альтштейн, здоровье - общество, общество