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Рэпер Гуф резко ответил хейтерам, назвавшим его "толстым" и "старым"
Российский рэпер Гуф (Алексей Долматов) столкнулся с критикой со стороны подписчиков его страницы в Instagram. РИА Новости, 30.09.2020
2020-09-30T19:01
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guf (алексей долматов)
шоу-бизнес
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<strong>МОСКВА, 30 сен — РИА Новости.</strong> Российский <a href="https://ria.ru/person_guf-aleksey-dolmatov" target="_blank">рэпер Гуф (Алексей Долматов)</a> столкнулся с критикой со стороны подписчиков его страницы в Instagram. После ряда оскорблений артист решил ответить всем недовольным в новом посте.В комментариях к фотографиям в микроблоге хейтеры исполнителя упрекнули его, что он выглядит старше своих лет, а также заявили, что ему пора начать следить за фигурой: "Такой ты старый", "Гуф, худей!", "Какие щеки отъел", "Толстый стал", "Дедуля", "Лешка раздобрел!".В ответ на подобные комментарии, артист выложил новое фото с океанского побережья и подписал его: "Потолстел, постарел… Да ну вас. Дотяните до 41, посмотрим на вас. Всем хорошего дня".
https://ria.ru/20200825/guf-1576271341.html
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guf (алексей долматов), шоу-бизнес, соцсети

Рэпер Гуф резко ответил хейтерам, назвавшим его "толстым" и "старым"

19:01 30.09.2020 (обновлено: 19:02 30.09.2020)
 
© РИА Новости / Антон ВолковРэпер Алексей Долматов, известный под псевдонимом Гуф
Рэпер Алексей Долматов, известный под псевдонимом Гуф - РИА Новости, 1920, 30.09.2020
© РИА Новости / Антон Волков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Российский рэпер Гуф (Алексей Долматов) столкнулся с критикой со стороны подписчиков его страницы в Instagram.
После ряда оскорблений артист решил ответить всем недовольным в новом посте.
В комментариях к фотографиям в микроблоге хейтеры исполнителя упрекнули его, что он выглядит старше своих лет, а также заявили, что ему пора начать следить за фигурой: "Такой ты старый", "Гуф, худей!", "Какие щеки отъел", "Толстый стал", "Дедуля", "Лешка раздобрел!".
В ответ на подобные комментарии, артист выложил новое фото с океанского побережья и подписал его: "Потолстел, постарел… Да ну вас. Дотяните до 41, посмотрим на вас. Всем хорошего дня".
Российский рэп-исполнитель, основатель бренда одежды Lugang Алексей Долматов - РИА Новости, 1920, 25.08.2020
25 августа, 10:08Культура
В Сети высмеяли Гуфа за комментарий под фото бывшей жены с новым парнем
 
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Guf (Алексей Долматов)Шоу-бизнесСоцсети
 
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