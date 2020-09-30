https://ria.ru/20200930/guf-1578020303.html

Рэпер Гуф резко ответил хейтерам, назвавшим его "толстым" и "старым"

Российский рэпер Гуф (Алексей Долматов) столкнулся с критикой со стороны подписчиков его страницы в Instagram. РИА Новости, 30.09.2020

2020-09-30T19:01

2020-09-30T19:01

2020-09-30T19:02

guf (алексей долматов)

шоу-бизнес

соцсети

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<strong>МОСКВА, 30 сен — РИА Новости.</strong> Российский <a href="https://ria.ru/person_guf-aleksey-dolmatov" target="_blank">рэпер Гуф (Алексей Долматов)</a> столкнулся с критикой со стороны подписчиков его страницы в Instagram. После ряда оскорблений артист решил ответить всем недовольным в новом посте.В комментариях к фотографиям в микроблоге хейтеры исполнителя упрекнули его, что он выглядит старше своих лет, а также заявили, что ему пора начать следить за фигурой: "Такой ты старый", "Гуф, худей!", "Какие щеки отъел", "Толстый стал", "Дедуля", "Лешка раздобрел!".В ответ на подобные комментарии, артист выложил новое фото с океанского побережья и подписал его: "Потолстел, постарел… Да ну вас. Дотяните до 41, посмотрим на вас. Всем хорошего дня".

https://ria.ru/20200825/guf-1576271341.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

guf (алексей долматов), шоу-бизнес, соцсети