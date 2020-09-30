Киев практически сорвал переговоры по Донбассу, заявил Грызлов
© РИА Новости / Владимир АстапковичПредседатель Высшего совета партии "Единая Россия" Борис Грызлов перед началом пленарного заседания Санкт-Петербургского международного экономического форума 2017
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Киев отказывается от фиксации договоренностей контактной группы по Донбассу, снимая с себя всю ответственность, заявил полпред РФ в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов.
В среду состоялась видеоконференция контактной группы по Донбассу.
"Сегодняшнее заседание трехсторонней контактной группы было на грани срыва из-за нежелания представителя ОБСЕ и делегации Украины вести фиксацию (ведение стенограммы, аудио-, видеозаписи) заседания, то есть они настаивают на проведении переговорного процесса в условиях без оформления протоколов и какой-либо фиксации позиций, предложений, заявлений участвующих в переговорах сторон. По сути, практически безо всякой ответственности сторон в переговорах. Киев отказывается от фиксации любых договоренностей, как будто заранее знает, что не будет их выполнять", - сказал Грызлов журналистам.
По его словам, такая позиция является контрпродуктивной и ставит под сомнение саму цель переговоров в достижении мира на юго-востоке Украины.
"Более того, вызывают серьезную озабоченность двойные стандарты в попытках координатора ОБСЕ монопольно присвоить себе право решения, кто должен информировать общественность об их ходе. Особенно вызывает удивление, что закрываются глаза на попытки искаженного информирования о переговорах со стороны представителей украинской делегации, не говоря уже о соблюдении ими декларируемой конфиденциальности переговорного процесса", - отметил Грызлов. Он подчеркнул, что попытки засекретить переговоры и скрыть от общественности реальные позиции и ответственность сторон чреваты ростом эскалации конфликта. "Мы настаиваем на открытости работы в переговорном процессе", - отметил он.
24 сентября, 09:39В Раде призвали отказаться от переговоров по Донбассу в Минске
"По факту, ничего не изменилось. Украинская сторона вышла из дополнительных мер по усилению режима прекращения огня. Заблокированы все предложения по координации и контролю за соблюдением режима прекращения огня, сорваны ранее достигнутые договоренности о совместных инспекциях Украины и Донбасса, создаются позиции ВСУ в зонах разведения сторон", - сказал Грызлов.
"Все это нельзя рассматривать иначе как подготовку новых украинских военных акций против Донецка и Луганска. В том режиме избирательной кампании, в котором сейчас находится Украина, приказ о возобновлении боевых действий украинской стороной может поступить в любой момент", - отметил он.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
23 сентября, 12:00Зеленский призвал Россию сделать шаги для достижения мира в Донбассе