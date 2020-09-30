https://ria.ru/20200930/gryzlov-1578023766.html

Киев практически сорвал переговоры по Донбассу, заявил Грызлов

Киев отказывается от фиксации договоренностей контактной группы по Донбассу, снимая с себя всю ответственность, заявил полпред РФ в контактной группе по... РИА Новости, 30.09.2020

2020-09-30T20:51

2020-09-30T20:51

2020-09-30T20:51

ситуация в днр и лнр

обсе

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

борис грызлов

минск

луганск

оон

в мире

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<strong>МОСКВА, 30 сен - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Kiev/" target="_blank" data-auto="true">Киев</a> отказывается от фиксации договоренностей контактной группы по <a href="http://ria.ru/location_Donbass/" target="_blank" data-auto="true">Донбассу</a>, снимая с себя всю ответственность, заявил полпред РФ в контактной группе по Донбассу <a href="http://ria.ru/person_Boris_Gryzlov/" target="_blank" data-auto="true">Борис Грызлов</a>.В среду состоялась видеоконференция контактной группы по Донбассу."Сегодняшнее заседание трехсторонней контактной группы было на грани срыва из-за нежелания представителя <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> и делегации <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> вести фиксацию (ведение стенограммы, аудио-, видеозаписи) заседания, то есть они настаивают на проведении переговорного процесса в условиях без оформления протоколов и какой-либо фиксации позиций, предложений, заявлений участвующих в переговорах сторон. По сути, практически безо всякой ответственности сторон в переговорах. Киев отказывается от фиксации любых договоренностей, как будто заранее знает, что не будет их выполнять", - сказал Грызлов журналистам.По его словам, такая позиция является контрпродуктивной и ставит под сомнение саму цель переговоров в достижении мира на юго-востоке Украины."Более того, вызывают серьезную озабоченность двойные стандарты в попытках координатора ОБСЕ монопольно присвоить себе право решения, кто должен информировать общественность об их ходе. Особенно вызывает удивление, что закрываются глаза на попытки искаженного информирования о переговорах со стороны представителей украинской делегации, не говоря уже о соблюдении ими декларируемой конфиденциальности переговорного процесса", - отметил Грызлов. Он подчеркнул, что попытки засекретить переговоры и скрыть от общественности реальные позиции и ответственность сторон чреваты ростом эскалации конфликта. "Мы настаиваем на открытости работы в переговорном процессе", - отметил он."По факту, ничего не изменилось. Украинская сторона вышла из дополнительных мер по усилению режима прекращения огня. Заблокированы все предложения по координации и контролю за соблюдением режима прекращения огня, сорваны ранее достигнутые договоренности о совместных инспекциях Украины и Донбасса, создаются позиции <a href="http://ria.ru/organization_Vooruzhennye_sily_Ukrainy/" target="_blank" data-auto="true">ВСУ</a> в зонах разведения сторон", - сказал Грызлов."Все это нельзя рассматривать иначе как подготовку новых украинских военных акций против Донецка и Луганска. В том режиме избирательной кампании, в котором сейчас находится Украина, приказ о возобновлении боевых действий украинской стороной может поступить в любой момент", - отметил он.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных <a href="http://ria.ru/location_Lugansk_People_s_Republic/" target="_blank" data-auto="true">ЛНР</a> и <a href="http://ria.ru/location_Donetsk_People_s_Republic/" target="_blank" data-auto="true">ДНР</a>, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a>, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a> контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://ria.ru/20200924/ukraina-1577690785.html

https://ria.ru/20200923/donbass-1577643639.html

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донецкая народная республика

минск

луганск

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ситуация в днр и лнр, обсе, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, борис грызлов, минск, луганск, оон, в мире