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https://ria.ru/20200930/gryzlov-1578023766.html
Киев практически сорвал переговоры по Донбассу, заявил Грызлов
Киев отказывается от фиксации договоренностей контактной группы по Донбассу, снимая с себя всю ответственность, заявил полпред РФ в контактной группе по... РИА Новости, 30.09.2020
2020-09-30T20:51
2020-09-30T20:51
ситуация в днр и лнр
обсе
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
борис грызлов
минск
луганск
оон
в мире
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<strong>МОСКВА, 30 сен - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Kiev/" target="_blank" data-auto="true">Киев</a> отказывается от фиксации договоренностей контактной группы по <a href="http://ria.ru/location_Donbass/" target="_blank" data-auto="true">Донбассу</a>, снимая с себя всю ответственность, заявил полпред РФ в контактной группе по Донбассу <a href="http://ria.ru/person_Boris_Gryzlov/" target="_blank" data-auto="true">Борис Грызлов</a>.В среду состоялась видеоконференция контактной группы по Донбассу."Сегодняшнее заседание трехсторонней контактной группы было на грани срыва из-за нежелания представителя <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> и делегации <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> вести фиксацию (ведение стенограммы, аудио-, видеозаписи) заседания, то есть они настаивают на проведении переговорного процесса в условиях без оформления протоколов и какой-либо фиксации позиций, предложений, заявлений участвующих в переговорах сторон. По сути, практически безо всякой ответственности сторон в переговорах. Киев отказывается от фиксации любых договоренностей, как будто заранее знает, что не будет их выполнять", - сказал Грызлов журналистам.По его словам, такая позиция является контрпродуктивной и ставит под сомнение саму цель переговоров в достижении мира на юго-востоке Украины."Более того, вызывают серьезную озабоченность двойные стандарты в попытках координатора ОБСЕ монопольно присвоить себе право решения, кто должен информировать общественность об их ходе. Особенно вызывает удивление, что закрываются глаза на попытки искаженного информирования о переговорах со стороны представителей украинской делегации, не говоря уже о соблюдении ими декларируемой конфиденциальности переговорного процесса", - отметил Грызлов. Он подчеркнул, что попытки засекретить переговоры и скрыть от общественности реальные позиции и ответственность сторон чреваты ростом эскалации конфликта. "Мы настаиваем на открытости работы в переговорном процессе", - отметил он."По факту, ничего не изменилось. Украинская сторона вышла из дополнительных мер по усилению режима прекращения огня. Заблокированы все предложения по координации и контролю за соблюдением режима прекращения огня, сорваны ранее достигнутые договоренности о совместных инспекциях Украины и Донбасса, создаются позиции <a href="http://ria.ru/organization_Vooruzhennye_sily_Ukrainy/" target="_blank" data-auto="true">ВСУ</a> в зонах разведения сторон", - сказал Грызлов."Все это нельзя рассматривать иначе как подготовку новых украинских военных акций против Донецка и Луганска. В том режиме избирательной кампании, в котором сейчас находится Украина, приказ о возобновлении боевых действий украинской стороной может поступить в любой момент", - отметил он.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных <a href="http://ria.ru/location_Lugansk_People_s_Republic/" target="_blank" data-auto="true">ЛНР</a> и <a href="http://ria.ru/location_Donetsk_People_s_Republic/" target="_blank" data-auto="true">ДНР</a>, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a>, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a> контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
https://ria.ru/20200924/ukraina-1577690785.html
https://ria.ru/20200923/donbass-1577643639.html
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донецкая народная республика
минск
луганск
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ситуация в днр и лнр, обсе, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, борис грызлов, минск, луганск, оон, в мире

Киев практически сорвал переговоры по Донбассу, заявил Грызлов

20:51 30.09.2020
 
© РИА Новости / Владимир АстапковичПредседатель Высшего совета партии "Единая Россия" Борис Грызлов перед началом пленарного заседания Санкт-Петербургского международного экономического форума 2017
Председатель Высшего совета партии Единая Россия Борис Грызлов перед началом пленарного заседания Санкт-Петербургского международного экономического форума 2017 - РИА Новости, 1920, 30.09.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Киев отказывается от фиксации договоренностей контактной группы по Донбассу, снимая с себя всю ответственность, заявил полпред РФ в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов.
В среду состоялась видеоконференция контактной группы по Донбассу.
"Сегодняшнее заседание трехсторонней контактной группы было на грани срыва из-за нежелания представителя ОБСЕ и делегации Украины вести фиксацию (ведение стенограммы, аудио-, видеозаписи) заседания, то есть они настаивают на проведении переговорного процесса в условиях без оформления протоколов и какой-либо фиксации позиций, предложений, заявлений участвующих в переговорах сторон. По сути, практически безо всякой ответственности сторон в переговорах. Киев отказывается от фиксации любых договоренностей, как будто заранее знает, что не будет их выполнять", - сказал Грызлов журналистам.
По его словам, такая позиция является контрпродуктивной и ставит под сомнение саму цель переговоров в достижении мира на юго-востоке Украины.
"Более того, вызывают серьезную озабоченность двойные стандарты в попытках координатора ОБСЕ монопольно присвоить себе право решения, кто должен информировать общественность об их ходе. Особенно вызывает удивление, что закрываются глаза на попытки искаженного информирования о переговорах со стороны представителей украинской делегации, не говоря уже о соблюдении ими декларируемой конфиденциальности переговорного процесса", - отметил Грызлов. Он подчеркнул, что попытки засекретить переговоры и скрыть от общественности реальные позиции и ответственность сторон чреваты ростом эскалации конфликта. "Мы настаиваем на открытости работы в переговорном процессе", - отметил он.
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"По факту, ничего не изменилось. Украинская сторона вышла из дополнительных мер по усилению режима прекращения огня. Заблокированы все предложения по координации и контролю за соблюдением режима прекращения огня, сорваны ранее достигнутые договоренности о совместных инспекциях Украины и Донбасса, создаются позиции ВСУ в зонах разведения сторон", - сказал Грызлов.
"Все это нельзя рассматривать иначе как подготовку новых украинских военных акций против Донецка и Луганска. В том режиме избирательной кампании, в котором сейчас находится Украина, приказ о возобновлении боевых действий украинской стороной может поступить в любой момент", - отметил он.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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Ситуация в ДНР и ЛНРОБСЕДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныБорис ГрызловМинскЛуганскООНВ мире
 
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