https://ria.ru/20200930/granitsa-1577990194.html

В Армении рассказали о ситуации на армяно-азербайджанской границе

Ситуация на армяно-азербайджанской границе спокойная, активных боевых действий не ведется, заявил в среду на брифинге представитель минобороны Армении Арцрун... РИА Новости, 30.09.2020

2020-09-30T12:07

2020-09-30T12:07

2020-09-30T12:44

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

минобороны армении

арцрун ованнисян

нагорно-карабахская республика

азербайджан

армения

в мире

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<strong>ЕРЕВАН, 30 сен – РИА Новости.</strong> Ситуация на армяно-азербайджанской границе спокойная, активных боевых действий не ведется, заявил в среду на брифинге представитель минобороны Армении <a href="https://ria.ru/person_Arcrun_Ovannisjan" target="_blank">Арцрун Ованнисян</a>.По его словам, ситуация спокойная не только на вардениском, но и на нахичеваньском и тавушском участках госграницы с Азербайджаном.Ранее МИД <a href="https://ria.ru/location_Armenia" target="_blank">Армении</a> сообщил, что в результате обстрела гражданской и военной инфраструктуры Варденисского района на армяно-азербайджанской границе погиб один мирный житель.Минобороны <a href="https://ria.ru/location_Azerbajjdzhan" target="_blank">Азербайджана</a> 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в Армении впервые. Президент Азербайджана утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.Ряд государств, в том числе РФ и Франция, призвали стороны к сдержанности. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.Конфликт в <a href="https://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh" target="_blank">Карабахе</a> начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.

https://ria.ru/20200930/armeniya-1577980264.html

https://ria.ru/20200929/voyna-1577910289.html

нагорно-карабахская республика

азербайджан

армения

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Артиллерийские удары по армянским позициям в Карабахе. Кадры Минобороны Азербайджана Азербайджанские военные публикуют видео своих артиллерийских ударов по армянским позициям в Карабахе. 2020-09-30T12:07 true PT0M18S

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