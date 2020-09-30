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Путин предложил дать работникам лесного хозяйства меры господдержки
Президент РФ Владимир Путин предложил распространить на работников лесного хозяйства меры господдержки как для молодых специалистов в сельской местности, прежде РИА Новости, 30.09.2020
2020-09-30T10:56
2020-09-30T10:56
владимир путин
общество
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<strong>МОСКВА, 30 сен - РИА Новости.</strong> Президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> предложил распространить на работников лесного хозяйства меры господдержки как для молодых специалистов в сельской местности, прежде всего, это должно касаться приобретения или строительства жилья."Особое внимание прошу уделить укреплению кадрового потенциала отрасли, организации современных условий труда, обеспечению достойной зарплаты для работников, занятых в лесном хозяйстве. В&nbsp; частности, предлагаю распространить на них меры государственной поддержки, которые действуют для молодых специалистов в сельской местности", -&nbsp; сказал Путин на совещании по развитию и декриминализации лесного комплекса.Он уточнил, что это, прежде всего, касается приобретения или строительства жилья.
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владимир путин, общество

Путин предложил дать работникам лесного хозяйства меры господдержки

10:56 30.09.2020
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции провел совещание о развитии и декриминализации лесного комплекса
Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции провел совещание о развитии и декриминализации лесного комплекса - РИА Новости, 1920, 30.09.2020
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин предложил распространить на работников лесного хозяйства меры господдержки как для молодых специалистов в сельской местности, прежде всего, это должно касаться приобретения или строительства жилья.
"Особое внимание прошу уделить укреплению кадрового потенциала отрасли, организации современных условий труда, обеспечению достойной зарплаты для работников, занятых в лесном хозяйстве. В  частности, предлагаю распространить на них меры государственной поддержки, которые действуют для молодых специалистов в сельской местности", -  сказал Путин на совещании по развитию и декриминализации лесного комплекса.
Он уточнил, что это, прежде всего, касается приобретения или строительства жилья.
Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции провел совещание о развитии и декриминализации лесного комплекса - РИА Новости, 1920, 30.09.2020
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