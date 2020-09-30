https://ria.ru/20200930/gospodderzhka-1577984422.html
Путин предложил дать работникам лесного хозяйства меры господдержки
Президент РФ Владимир Путин предложил распространить на работников лесного хозяйства меры господдержки как для молодых специалистов в сельской местности, прежде РИА Новости, 30.09.2020
2020-09-30T10:56
2020-09-30T10:56
2020-09-30T10:56
владимир путин
общество
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<strong>МОСКВА, 30 сен - РИА Новости.</strong> Президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> предложил распространить на работников лесного хозяйства меры господдержки как для молодых специалистов в сельской местности, прежде всего, это должно касаться приобретения или строительства жилья."Особое внимание прошу уделить укреплению кадрового потенциала отрасли, организации современных условий труда, обеспечению достойной зарплаты для работников, занятых в лесном хозяйстве. В частности, предлагаю распространить на них меры государственной поддержки, которые действуют для молодых специалистов в сельской местности", - сказал Путин на совещании по развитию и декриминализации лесного комплекса.Он уточнил, что это, прежде всего, касается приобретения или строительства жилья.
https://ria.ru/20200930/kreditovanie-1577982770.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, общество