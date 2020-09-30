https://ria.ru/20200930/gosduma-1577998531.html

Госдума скорректировала механизм получения льгот по НДПИ для нефтяников

Госдума приняла закон о корректировке параметров налога на дополнительный доход (НДД) от добычи нефти и льгот по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ). РИА Новости, 30.09.2020

2020-09-30T13:50

2020-09-30T13:50

2020-09-30T13:50

цены на нефть

urals

роснефть

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

госдума рф

самарская область

сахалинская область

ямальский район

экономика

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<strong>МОСКВА, 30 сен - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдума</a> приняла закон о корректировке параметров налога на дополнительный доход (НДД) от добычи нефти и льгот по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ).При расчете НДД будут учитываться исторические убытки в 2021-2023 годах в размере, не превышающем 50% от финансового результата текущего налогового периода. При этом перечень месторождений, попадающих под НДД, расширяется за счет выработанных месторождений, а также месторождений, расположенных в Северо-Кавказском федеральном округе и <a href="http://ria.ru/location_Sakhalinskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Сахалинской области</a>, и отдельных участков недр, расположенных в Оренбургской и <a href="http://ria.ru/location_Samarskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Самарской областях</a>.Одновременно отменяются налоговые льготы по НДПИ по выработанным месторождениям, а также для сверхвязкой нефти. В то же время улучшаются условия предоставления вычета из НДПИ для Ванкорского кластера месторождений "<a href="http://ria.ru/organization_Rosneft/" target="_blank" data-auto="true">Роснефти</a>" путем снижения цены, при которой предоставляется такая льгота, до 25 долларов за баррель вместо базовой (цены отсечения) в бюджете РФ.Закон также предоставляет с 2021 года налоговый вычет по НДПИ для сверхвязкой нефти, добытой в Татарстане, в размере осуществленных инвестиций на охрану окружающей среды и обеспечение промышленной безопасности, но в пределах 1 миллиарда рублей в месяц. Льгота предоставляется в случае, если средняя цена нефти сорта <a href="http://ria.ru/product_Urals/" target="_blank" data-auto="true">Urals</a> превысит базовую цену нефти, используемую в федеральном бюджете. Она будет действовать до налогового периода, в котором совокупная сумма вычетов составит 36 миллиардов рублей.Аналогичный вычет устанавливается и в отношении нефти, добытой на участках недр в <a href="http://ria.ru/location_JAmalskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Ямальском районе</a> Ямало-Ненецкого автономного округа на условиях соглашений об объеме добычи нефти и объеме инвестиций, заключенных с <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_ehnergetiki_RF/" target="_blank" data-auto="true">Минэнерго</a> и согласованных с Минфином. Речь идет о месторождениях второй группы, которые перешли на НДД и пользуются льготами по экспортной пошлине.Закон также предусматривает предоставление налогового вычета в размере 20% от НДПИ с 2021 года при добыче нефти на участках недр, расположенных полностью или частично в <a href="http://ria.ru/location_Okhotskoe_more_2/" target="_blank" data-auto="true">Охотском море</a>, а с 2024 года - на выработанных месторождениях, перешедших с НДД. Он должен вступить в силу с 1 января 2021 года, но не ранее чем через 30 дней после официального опубликования.

https://ria.ru/20200408/1569737306.html

https://ria.ru/20200925/nalogi-1577753955.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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