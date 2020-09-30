Госдума скорректировала механизм получения льгот по НДПИ для нефтяников
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Госдума приняла закон о корректировке параметров налога на дополнительный доход (НДД) от добычи нефти и льгот по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ).
При расчете НДД будут учитываться исторические убытки в 2021-2023 годах в размере, не превышающем 50% от финансового результата текущего налогового периода. При этом перечень месторождений, попадающих под НДД, расширяется за счет выработанных месторождений, а также месторождений, расположенных в Северо-Кавказском федеральном округе и Сахалинской области, и отдельных участков недр, расположенных в Оренбургской и Самарской областях.
Одновременно отменяются налоговые льготы по НДПИ по выработанным месторождениям, а также для сверхвязкой нефти. В то же время улучшаются условия предоставления вычета из НДПИ для Ванкорского кластера месторождений "Роснефти" путем снижения цены, при которой предоставляется такая льгота, до 25 долларов за баррель вместо базовой (цены отсечения) в бюджете РФ.
Закон также предоставляет с 2021 года налоговый вычет по НДПИ для сверхвязкой нефти, добытой в Татарстане, в размере осуществленных инвестиций на охрану окружающей среды и обеспечение промышленной безопасности, но в пределах 1 миллиарда рублей в месяц. Льгота предоставляется в случае, если средняя цена нефти сорта Urals превысит базовую цену нефти, используемую в федеральном бюджете. Она будет действовать до налогового периода, в котором совокупная сумма вычетов составит 36 миллиардов рублей.
Аналогичный вычет устанавливается и в отношении нефти, добытой на участках недр в Ямальском районе Ямало-Ненецкого автономного округа на условиях соглашений об объеме добычи нефти и объеме инвестиций, заключенных с Минэнерго и согласованных с Минфином. Речь идет о месторождениях второй группы, которые перешли на НДД и пользуются льготами по экспортной пошлине.
Закон также предусматривает предоставление налогового вычета в размере 20% от НДПИ с 2021 года при добыче нефти на участках недр, расположенных полностью или частично в Охотском море, а с 2024 года - на выработанных месторождениях, перешедших с НДД. Он должен вступить в силу с 1 января 2021 года, но не ранее чем через 30 дней после официального опубликования.
25 сентября, 11:39В СФ предложили повысить налог на дивиденды компаний свыше 50 млн рублей