https://ria.ru/20200930/gosdep--1578010513.html

Патриарх Варфоломей выражает волю Госдепа США, считают в РПЦ

Госдепартамент США использует Константинопольского патриарха Варфоломея для реализации своей политики, в том числе на Украине, сам патриарх выражает волю... РИА Новости, 30.09.2020

2020-09-30T16:52

2020-09-30T16:52

2020-09-30T16:52

религия и мировоззрение

религия

константинопольский патриархат

кириакос мицотакис

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<strong>МОСКВА, 30 сен - РИА Новости.</strong> Госдепартамент США использует Константинопольского патриарха Варфоломея для реализации своей политики, в том числе на Украине, сам патриарх выражает волю американского внешнеполитического ведомства, заявил в среду председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.Представитель Русской церкви указал на публикацию на сайте госдепартамента США, в которой говорится, что госсекретарь Майк Помпео во время встречи с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом заявил о договоренности "изучить возможность более тесного сотрудничества для преодоления вызовов, которые создает Россия посредством злонамеренного влияния, такого как попытка использовать в своих интересах православную церковь"."Американская дипломатия откровенна в своей простоте: используя Фанар в своих интересах с послевоенного времени, она намерена "бороться с влиянием" любых других государств, которые не готовы выполнять волю государственного департамента, выраженную устами Константинопольского патриарха", - написал Легойда в своем Telegram.Он привел в пример вмешательство во внутренние дела церкви на Украине, "когда США совместно с Константинопольским патриархатом создали квазирелигиозную структуру для целей проведения своего "добронамеренного" политического влияния, которое принесло страдания тысячам верующих украинцев".В 2018 году по инициативе бывшего тогда президентом Украины Петра Порошенко и Константинопольского патриархата Варфоломея была создана раскольническая структура - так называемая "Православная церковь Украины", образованная путем слияния двух других раскольнических "церквей. Получив от патриарха Варфоломея томос об "автокефалии", в действительности новая "церковь" оказалась почти полностью зависимой от Константинополя. Русская православная церковь в октябре 2018 года прекратила евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом.В 2019 году ПЦУ признали первоиерархи Александрийской и Элладской православных церквей. РПЦ в ответ заявила о разрыве евхаристического общения с теми иерархами Элладской и Александрийской православных церквей, которые признают ПЦУ и будут сослужить с раскольниками.В связи с признанием Константинопольским патриархатом украинских раскольников давление на каноническую церковь на Украине значительно усилилось. В УПЦ заявляли об открытой дискриминации и гонениях со стороны властей, членов националистических группировок и раскольнических структур, а также об информационной кампании против нее в украинских СМИ: происходили захваты храмов канонической церкви, преследование священнослужителей, арест земель, где находятся монастыри УПЦ. После ухода Петра Порошенко с поста президента страны гонения на Украинскую православную церковь уменьшились.

https://ria.ru/20200929/ukrainskaya-pravoslavnaya-tserkov--1577940348.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

религия, константинопольский патриархат, кириакос мицотакис, элладская православная церковь, telegram (приложение), новости - религия и мировоззрение, украинская православная церковь, петр порошенко, владимир легойда, греция, сша, украина, в мире