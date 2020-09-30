https://ria.ru/20200930/furgal-1578015794.html
Суд оставил под арестом 400 тысяч долларов, изъятые по делу Фургала
Мосгорсуд в среду отказался снять арест с 400 тысяч долларов, изъятых у племянницы бывшей жены экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, передает... РИА Новости, 30.09.2020
2020-09-30T17:46
2020-09-30T17:46
2020-09-30T22:42
уголовное дело сергея фургала
россия
сергей фургал
происшествия
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<strong>МОСКВА, 30 сен — РИА Новости.</strong> Мосгорсуд в среду отказался снять арест с 400 тысяч долларов, изъятых у племянницы бывшей жены экс-губернатора Хабаровского края <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Furgal/" target="_blank" data-auto="true">Сергея Фургала</a>, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.Защита пытается оспорить арест этих денег, доказывая, что непосредственно к Фургалу они никакого отношения не имели, а с женой он развелся."Суд постановил решение Басманного суда от 27 июля 2020 года <...> оставить без изменения, апелляционные жалобы — без удовлетворения", — огласила решение судья.Сам Фургал по видеосвязи из СИЗО назвал решение суда "беспределом".Таким образом, деньги останутся под арестом как минимум до 8 ноября.
https://ria.ru/20200930/zrenie-1577981542.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
уголовное дело сергея фургала, россия, сергей фургал, происшествия