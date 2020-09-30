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Русская Ким Кардашьян восхитила фанатов новым снимком в Сети
Российская модель и блогер Анастасия Квитко опубликовала на своей странице в Instagram провокационный кадр. Снимок вызвал большой ажиотаж среди подписчиков в... РИА Новости, 30.09.2020
2020-09-30T17:35
2020-09-30T17:35
анастасия квитко
шоу-бизнес
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<strong>МОСКВА, 30 сен - РИА Новости</strong>. Российская модель и блогер <a href="https://ria.ru/person_anastasiya-kvitko" target="_blank">Анастасия Квитко</a> опубликовала на своей странице в <a href="https://www.instagram.com/p/CFm_IVpho5l/" target="_blank">Instagram</a> провокационный кадр. Снимок вызвал большой ажиотаж среди подписчиков в комментариях.На фотографии 25-летняя девушка предстала в голубом кружевном топе, подчеркнувшем выдающиеся формы Instagram-звезды. Летний образ она дополнила распущенными волосами, темными очками и яркой сумкой.Под постом Анастасия призвала своих подписчиков, если они одиноки, найти свою вторую половинку.- Одинок? Измени это, - написала девушка.Поклонники Квитко оставили под откровенным снимком множество комплиментов, оценив ее внешние данные:- Красотка!<br>- Ты действительно великолепная женщина!<br>- Восхищаюсь и вдохновляюсь тобой.<br>- Отличный гипнотизирующий вид.<br>- Обожаю твой наряд!Анастасия Квитко имеет более 11 миллионов подписчиков в Instagram. Девушку называют Русской Ким Кардашьян.
https://ria.ru/20200930/shulgina-1577998339.html
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
анастасия квитко, шоу-бизнес

Русская Ким Кардашьян восхитила фанатов новым снимком в Сети

17:35 30.09.2020
 
© Фото : @anastasiya_kvitko/InstagramАнастасия Квитко
Анастасия Квитко - РИА Новости, 1920, 30.09.2020
© Фото : @anastasiya_kvitko/Instagram
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Российская модель и блогер Анастасия Квитко опубликовала на своей странице в Instagram провокационный кадр. Снимок вызвал большой ажиотаж среди подписчиков в комментариях.
На фотографии 25-летняя девушка предстала в голубом кружевном топе, подчеркнувшем выдающиеся формы Instagram-звезды. Летний образ она дополнила распущенными волосами, темными очками и яркой сумкой.
Под постом Анастасия призвала своих подписчиков, если они одиноки, найти свою вторую половинку.
- Одинок? Измени это, - написала девушка.
Поклонники Квитко оставили под откровенным снимком множество комплиментов, оценив ее внешние данные:
- Красотка!
- Ты действительно великолепная женщина!
- Восхищаюсь и вдохновляюсь тобой.
- Отличный гипнотизирующий вид.
- Обожаю твой наряд!
Анастасия Квитко имеет более 11 миллионов подписчиков в Instagram. Девушку называют Русской Ким Кардашьян.
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Анастасия КвиткоШоу-бизнес
 
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