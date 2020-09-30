https://ria.ru/20200930/foto-1578014327.html

Русская Ким Кардашьян восхитила фанатов новым снимком в Сети

Российская модель и блогер Анастасия Квитко опубликовала на своей странице в Instagram провокационный кадр. Снимок вызвал большой ажиотаж среди подписчиков в... РИА Новости, 30.09.2020

2020-09-30T17:35

2020-09-30T17:35

2020-09-30T17:35

анастасия квитко

шоу-бизнес

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<strong>МОСКВА, 30 сен - РИА Новости</strong>. Российская модель и блогер <a href="https://ria.ru/person_anastasiya-kvitko" target="_blank">Анастасия Квитко</a> опубликовала на своей странице в <a href="https://www.instagram.com/p/CFm_IVpho5l/" target="_blank">Instagram</a> провокационный кадр. Снимок вызвал большой ажиотаж среди подписчиков в комментариях.На фотографии 25-летняя девушка предстала в голубом кружевном топе, подчеркнувшем выдающиеся формы Instagram-звезды. Летний образ она дополнила распущенными волосами, темными очками и яркой сумкой.Под постом Анастасия призвала своих подписчиков, если они одиноки, найти свою вторую половинку.- Одинок? Измени это, - написала девушка.Поклонники Квитко оставили под откровенным снимком множество комплиментов, оценив ее внешние данные:- Красотка!<br>- Ты действительно великолепная женщина!<br>- Восхищаюсь и вдохновляюсь тобой.<br>- Отличный гипнотизирующий вид.<br>- Обожаю твой наряд!Анастасия Квитко имеет более 11 миллионов подписчиков в Instagram. Девушку называют Русской Ким Кардашьян.

https://ria.ru/20200930/shulgina-1577998339.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анастасия квитко, шоу-бизнес