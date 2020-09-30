https://ria.ru/20200930/facebook-1578012385.html

Facebook добавит функции Messenger в Instagram

Компания Facebook обновит раздел Direct в социальной сети Instagram, добавив в него функции приложения Messenger, сообщается в пресс-релизе компании. РИА Новости, 30.09.2020

2020-09-30T16:56

2020-09-30T16:56

2020-09-30T16:56

facebook

whatsapp inc.

instagram

марк цукерберг

калифорния

общество

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<strong>МОСКВА, 30 сен - РИА Новости.</strong> Компания <a href="https://ria.ru/tag_organization_Facebook" target="_blank">Facebook</a> обновит раздел Direct в социальной сети <a href="https://ria.ru/product_Instagram_2" target="_blank">Instagram</a>, добавив в него функции приложения Messenger, сообщается в пресс-релизе компании."Сегодня мы анонсируем обновление для личных сообщений в Instagram и представляем новый интерфейс Messenger в приложении. … Мы соединяем функции Messenger и Instagram, ... чтобы у вас был доступ к лучшим способам отправки сообщения независимо от того каким приложением вы пользуетесь", - говорится в релизе компании.Facebook отмечает, что сообщения и звонки пользователей, использующих Instagram, останутся в приложении. Основное изменение в Instagram заключается в том, что люди, использующие приложение Messenger, теперь могут связаться с другим пользователем в Instagram без необходимости загружать это приложение, и наоборот. Также в раздел Direct Instagram добавится более десяти дополнительных функций.Компания Facebook и одноименная соцсеть была основана 4 февраля 2004 года <a href="http://ria.ru/person_Mark_Cukerberg/" target="_blank" data-auto="true">Марком Цукербергом</a>. Штаб-квартира Facebook находится в <a href="http://ria.ru/location_StateofCalifornia/" target="_blank" data-auto="true">Калифорнии</a>. Facebook владеет рядом других популярных сервисов, таких как Messenger, Instagram, <a href="http://ria.ru/organization_WhatsApp_Inc/" target="_blank" data-auto="true">WhatsApp</a>.Instagram - бесплатное приложение для обмена фотографиями и видеозаписями с элементами социальной сети, позволяющее снимать фотографии и видео, применять к ним фильтры, а также распространять их через свой сервис и ряд других социальных сетей. Принадлежит компании Facebook.

https://ria.ru/20200916/akkaunty-1577306606.html

https://ria.ru/20200830/ssha-1576493127.html

калифорния

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

facebook, whatsapp inc., instagram, марк цукерберг, калифорния, общество