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https://ria.ru/20200930/evrosoyuz-1577986023.html
Евросоюз не изменил список рекомендованных для открытия границ стран
Комитет постоянных представителей стран Евросоюза рассмотрел список третьих стран, с которыми членам союза рекомендовано открыть внешние границы, и оставил его... РИА Новости, 30.09.2020
2020-09-30T11:18
2020-09-30T11:36
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<strong>БРЮССЕЛЬ, 30 сен – РИА Новости.</strong> Комитет постоянных представителей стран <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюза</a> рассмотрел список третьих стран, с которыми членам союза рекомендовано открыть внешние границы, и оставил его без изменений, сообщил в среду РИА Новости источник в ЕС.Он уточнил, что пересмотр списка состоялся "на этой неделе"."Пересмотр прошел на этой неделе на техническом уровне, без каких-либо изменений в списке", - пояснил источник.В список в настоящее время входят 11 стран: <a href="http://ria.ru/location_Australia/" target="_blank" data-auto="true">Австралия</a>, <a href="http://ria.ru/location_Canada/" target="_blank" data-auto="true">Канада</a>, <a href="http://ria.ru/location_Georgia/" target="_blank" data-auto="true">Грузия</a>, <a href="http://ria.ru/location_Japan/" target="_blank" data-auto="true">Япония</a>, <a href="http://ria.ru/location_New_Zealand/" target="_blank" data-auto="true">Новая Зеландия</a>, <a href="http://ria.ru/location_Rwanda/" target="_blank" data-auto="true">Руанда</a>, <a href="http://ria.ru/location_Republic_of_Korea/" target="_blank" data-auto="true">Южная Корея</a>, <a href="http://ria.ru/location_Thailand/" target="_blank" data-auto="true">Таиланд</a>, <a href="http://ria.ru/location_Tunisia/" target="_blank" data-auto="true">Тунис</a>, <a href="http://ria.ru/location_Uruguay/" target="_blank" data-auto="true">Уругвай</a>, а также <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китай</a> при условии подтверждения взаимности в вопросе открытия границ.Совет ЕС 30 июня согласовал рекомендацию о постепенном снятии ограничений на необязательные поездки в Евросоюз, составив список стран, для которых границы можно открыть с 1 июля. Первоначально в него входили 15 государств, но европейские власти впоследствии сократили список с учетом ухудшения эпидемиологической ситуации в некоторых странах, первоначально попавших в рекомендации.Критериями, на основании совокупности которых в ЕС составляют список, являются эпидемиологическая обстановка в стране, меры сдерживания эпидемии, а также "экономические и социальные соображения".В числе эпидемиологических показателей фигурирует тенденция на стабилизацию или сокращение числа новых заражений в предшествовавшие 14 дней, а также средний показатель числа зараженных на 100 тысяч человек населения за последние две недели, который должен соответствовать или быть ниже аналогичного показателя для ЕС по состоянию на 15 июня 2020 года (от 16 до 20 случаев).Список стран регулярно пересматривается в связи с изменением ситуации с распространением коронавируса в мире. При этом согласованные <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Evropejjskogo_sojuza/" target="_blank" data-auto="true">Советом ЕС</a> списки не являются обязательными для государств-членов Евросоюза, не все страны союза их придерживаются.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></u></em>.
https://ria.ru/20200930/mutatsii-1577983251.html
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южная корея
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туризм, новости - туризм, коронавирус covid-19, коронавирусы, совет ес, евросоюз, южная корея, япония, грузия, в мире

Евросоюз не изменил список рекомендованных для открытия границ стран

11:18 30.09.2020 (обновлено: 11:36 30.09.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги ЕС на фоне здания Европейского совета
Флаги ЕС на фоне здания Европейского совета - РИА Новости, 1920, 30.09.2020
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 30 сен – РИА Новости. Комитет постоянных представителей стран Евросоюза рассмотрел список третьих стран, с которыми членам союза рекомендовано открыть внешние границы, и оставил его без изменений, сообщил в среду РИА Новости источник в ЕС.
Он уточнил, что пересмотр списка состоялся "на этой неделе".
"Пересмотр прошел на этой неделе на техническом уровне, без каких-либо изменений в списке", - пояснил источник.
В список в настоящее время входят 11 стран: Австралия, Канада, Грузия, Япония, Новая Зеландия, Руанда, Южная Корея, Таиланд, Тунис, Уругвай, а также Китай при условии подтверждения взаимности в вопросе открытия границ.
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Совет ЕС 30 июня согласовал рекомендацию о постепенном снятии ограничений на необязательные поездки в Евросоюз, составив список стран, для которых границы можно открыть с 1 июля. Первоначально в него входили 15 государств, но европейские власти впоследствии сократили список с учетом ухудшения эпидемиологической ситуации в некоторых странах, первоначально попавших в рекомендации.
Критериями, на основании совокупности которых в ЕС составляют список, являются эпидемиологическая обстановка в стране, меры сдерживания эпидемии, а также "экономические и социальные соображения".
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В числе эпидемиологических показателей фигурирует тенденция на стабилизацию или сокращение числа новых заражений в предшествовавшие 14 дней, а также средний показатель числа зараженных на 100 тысяч человек населения за последние две недели, который должен соответствовать или быть ниже аналогичного показателя для ЕС по состоянию на 15 июня 2020 года (от 16 до 20 случаев).
Список стран регулярно пересматривается в связи с изменением ситуации с распространением коронавируса в мире. При этом согласованные Советом ЕС списки не являются обязательными для государств-членов Евросоюза, не все страны союза их придерживаются.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
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